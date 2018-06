Hvem tar ansvar for å stanse mirakelpredikantene?

Lureriet er avdekket, kritikken og fordømmelsen kommer fra alle kanter. Så har noen tenkt å stanse salget av «helbredelse» per telefon?

VGs avsløring av de to mirakelpredikantene Tom Roger Edvartsen og Svein-Magne Pedersen har utløst et skred av reaksjoner. KrF-leder Knut Arild Hareide har tatt sterkt avstand fra «forbønn som handelsvare», og får støtte fra flere i Kristen-Norge. Forbrukertilsynet mener predikantenes markedsføring er ulovlig, fordi de defineres som alternative behandlere. Helsetilsynet, som anmeldte Pedersen i 1993, omtaler telefonhelbredelsen som lureri, og ber om at dagens lovverk blir vurdert. Legeforeningen kaller det «systematiske lovbrudd», og selv helseminister Bent Høie (H) sier han er «rystet».

Summen av en slik massiv reaksjon bør være logisk. Predikantenes virksomhet må stanses. De utnytter mennesker i en sårbar situasjon for å tjene penger til seg selv, de gjør det i religionenes navn. Mirakler som markedsføring er potente greier.

At de når frem med forretningsideene sine, er det heller ingen tvil om. Begge to har solid omsetning og solide inntekter på lureriet.

I et samfunn der informasjon og påstander flyter friere enn noensinne, er det viktig at de som bruker denne friheten til å lure og manipulere andre blir stanset. At det de gjør får konsekvenser. VG har avdekket at mirakelgutta sår tvil om medisinsk behandling av kreft med cellegift for å fremme sine egne helt uvitenskapelige og kostbare «behandlingsmetoder». Hvis noen har latt seg lure av dette, er det alvorlig.

Fakta er på bordet, reaksjonene er samstemte, nå må noe skje. Samfunnet må stanse denne praksisen. Ballen ligger hos Helsetilsynet slik det ser ut nå. Det er de som skal forvalte loven om alternativ behandling, som forbyr denne typen for markedsføring. En politianmeldelse kan være et bra sted å starte.

Ingen skal nekte Edvartsen, Pedersen eller noen andre å tilby forbønn eller andre former for religiøst håp til de som har behov for det, men når noen gjør forretninger på å manipulere mennesker i livets mest alvorlige situasjoner, bør de stanses effektiv og brutalt. De som mister fotfestet i møtet med mirakelpredikantenes lureri har krav på beskyttelse. De er utsatt for noe de skulle ha sluppet. Hvis oppgjøret ender med bare verbal fordømmelse og ikke noen konkret reaksjon, så vil dette skje igjen og igjen. Ord er greit, men nå må det handles.