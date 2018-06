K-LANDET: – Er Norge virkelig klamydialandet, eller spiller 7-Eleven bare på sjokkfaktoren i reklamestuntet sitt? Spoiler: Ja, nordmenn har en av de høyeste klamydiaratene i Europa, skriver kronikkforfatteren.

Utlendinger, beskytt dere!

Publisert: 26.06.18 15:06

Er Norge klamydialandet?

LORELOU DESJARDINS, forfatter, jurist og blogger

De siste dagene har kioskkjeden 7-Eleven kjørt en svært oppsiktsvekkende reklamekampanje på flere tungt trafikkerte steder i Norge, som på Oslo S og ikke minst på TV. Norge – fjordlandet, og nå klamydialandet! Morsomt, ikke sant? Bortsett fra at nordmenn er vant med å få presentert landet sitt i positiv kontekst, som i spektakulære landskap, kritthvite snøtopper bekledd med en liten rød hytte og omgitt av uberørte fjorder.

Norge troner også øverst på listen over ting man ønsker seg mest i verden: lykkeligste land i verden, på høyeste indeks for menneskelig utvikling, beste stedet å være mor, osv. Hvorfor er denne reklamen støtende? Nordmenn er ikke vant med å høre at noen advarer utlendinger om at de er «farlige» eller «smittsomme». Spesielt ikke i forbindelse med noe så tabu som kjønnssykdommer.

Så, er Norge klamydialandet, eller spiller 7-Eleven bare på sjokkfaktoren i reklamestuntet sitt? Spoiler: Ja, nordmenn har en av de høyeste klamydiaratene i Europa.

I 2016 ble 67 tilfeller med klamydia påvist hver eneste dag. Det inkluderer ikke alle som unnlot å teste seg. I sum medfører det en klamydiarate på 486 nysmittede per 100.000 innbyggere i Norge, som er en økning på sju prosent fra året før. Forekomsten av klamydia har vært stabil og høy i mange år i Norge, ifølge Helsedirektoratet .

Hva er årsakene til at nordmenn har en av de høyeste klamydiaratene i Europa?

1. Seksuell frihet og alkoholinntak er ikke tilstrekkelig for å forklare Klamydia-Norge.

Norge har den høyeste raten one-night-stands i verden etter Island. Seksuell frihet er viktig her. Det betyr imidlertid ikke at nordmenn ligger rundt, det betyr at kvinner og menn fritt kan velge egne seksualpartnere uten å frykte for familiens ære eller personlig skam. Tenåringer drikker også en del, til tross for at alkoholinntak er forbudt før fylte 18. For mange som ikke er vant med denne typen åpne samfunn, er det enkelt å konkludere med at nordmenn har en høy forekomst av kjønnssykdommer fordi de er «billige» og har løssluppen moral. Vel, nei, du tar feil. Å forby sex før ekteskap stanser ikke kjønnssykdommer, og å kunne velge egen seksualpartner har ingenting å gjøre med seksuelt overførbare sykdommer. Det har å gjøre med likeverd og frihet. Det som gjør at nordmenn sprer om seg med klamydia, er at de ikke bruker kondom.

2. Mange nordmenn tror at alt kjipt i verden ikke skjer her og med dem.

Nordmenn tror at de er vernet av et digert serveringslokk i sølv som beskytter dem mot alt fælt i verden: kriger, sykdommer, fattigdom. Kriger forekommer bare i «nærområder», kjønnssykdommer bare i Afrika og Thailand, mens fattigdom og økonomiske kriser er forbeholdt Sør-Europa.

I mange forestillinger er Norge «lykkelandet», hvor alle har jobb. Hvis du blir syk, får en funksjonsnedsettelse eller partneren din dør, har staten, forsikringsselskaper eller andre ett eller annet sted, laget et sikkerhetsnett hvor man lander mykt. Dette er ikke virkeligheten, åpenbart, men en forestilling som er sterkt utbredt blant nordmenn. Det skyldes velstanden som oljen brakte med seg i 70-årene, eller hjernevaskingen på høyt nivå som får flesteparten til å tro at dette er verdens beste land. Nordmenn er veldig stolte av egen kultur, og en nyere undersøkelse viste at nordmenn flest mener at deres kultur overgår andres.

For «oljebarna», som ble født i en tid preget av stor velstand og sorgløshet, fines det grunner til å bruke kondom når alt virker så perfekt, og selv enkelte leger ikke oppfordrer ungdommen til å beskytte seg mot kjønnssykdommer? Faktisk så oppfordrer leger heller ikke alltid til kondombruk. Dette høres helt utrolig ut for meg. Men det er sant.

3. Nordmenn burde være mer redde for HIV og andre sykdommer.

En gang gikk jeg til min norske fastlege med forespørsel om å bli sjekket for kjønnssykdommer, siden jeg hadde hatt ubeskyttet sex. Listen over alle sykdommene jeg kunne ha blitt infisert med gjennom usikker sex, vokste seg lang i hodet mitt og gjorde det vanskelig å sove.

Fastlegen min tittet på meg, og forsøkte å virke beroligende. «Det er ingen sjans for at du har blitt HIV-smittet.»

«Hvordan vet du det?», spurte jeg.

«Var mannen du hadde sex med norsk? I så fall er det nesten ingen risiko overhodet», sa legen. Det føltes som om jeg var i ferd med å få et infarkt. En lege fortalte meg at det var greit med ubeskyttet sex, at det ikke fantes noe risiko. DET ER ALLTID EN RISIKO, var slagordet som var gravert inn i hjernebarken min.

Jeg ble født i 1983, få måneder etter at det amerikanske folkehelseinstituttet brukte ordet «AIDS» (Aquired Immune Deficiency Syndrome) for første gang. Det jeg ble fortalt, var at all ubeskyttet sex kunne medføre potensiell HIV-smitte. Én enkeltstående gang er nok.

Det samme året begynte verden å forstå hva HIV virkelig var, at det ikke bare var en sykdom forbeholdt homoseksuelle og rusavhengige. At det spredde seg til Europa. At kvinner, barn, heteroseksuelle menn og i prinsippet hvem som helst i denne verden kunne bli smittet. Folk døde som fluer, og det fantes ingen kur.

Innen jeg ble tenåring, hadde alt av lærere og medisinsk personell blitt kurset i å overbevise alle barna om alltid å bruke kondom i forbindelse med sex. Det spilte ingen rolle om du tok p-piller, om du hadde i sinne å utforske ukonvensjonell sex-øvelser og –ferdigheter. Eller hvorvidt du var hetero, homo eller biseksuell. Alt som betydde noe, var at vi brukte kondom. Vi fikk til og med folk på besøk, som foran 400 tungt hormonelle tenåringer demonstrerte hvordan man trakk en kondom på en banan. Fnisingen som lød fra publikum, kunne ha fått Jean Paul Sartre og Simone de Beauvoir til å snu seg i graven.

Nordmenn på min alder og yngre, later ikke til å ha blitt hjernevasket på samme måte. Seksualpartnere og leger i Norge virker ikke overbekymret, akkurat. En partner kan spørre om du går på p-piller, og dét virker som det viktigste å få avklart. Leger gir inntrykk av å tenke at kjønnssykdommer, inkludert HIV og AIDS, ikke kommer seg over riksgrensen.

«Vel, selv om han muligens ikke var norsk, så er du statistisk sett trygg hvis dette skjedde på norsk jord», la legen min til. Enhver som hadde vært medisinsk ansvarlig for tenåringer, ville saksøkt fyren.

4. Nordmenn bør slutte med å være så stolte av Norge. Og bruk kondom! :-)

Så, burde nordmenn bli provoserte over 7-Elevens kampanje? Dessverre taler den sannheten, så den kan ikke stoppes, selv om kjeden har bestemt seg for å utnytte det til deres fordel. Den mer urovekkende biten i dette, er ikke at reklamen gir dårlig inntrykk av Norge. Men risikoen folk påfører seg selv ved å ikke bruke kondom, og at folket fortsetter å leve i Utopia. Av og til er plastisk fantastisk. Og den kan redde livet ditt, eller bevare evnen til å få barn, ettersom klamydia kan gjøre deg steril.

Derfor, inntil nordmenn har blitt voksne: utlendinger, beskytt dere! Og hvis du ikke er overbevist kan du tenke deg at du har lyst at Norge blir kjent i utlandet for noe annet enn klamydia.

(Oversatt av Sian O´Hara)