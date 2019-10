FRA NEI TIL JA: EU-motstander og Lega-leder Matteo Salvini mener nå at euroen er kommet for å bli. Foto: Remo Casilli / X02874

Kommentar

Salvini avblåser kampen mot EU

Italias høyrepopulistiske EU-hardliner Matteo Salvini gir opp kampen mot EU.

Etter å ha sett hvordan den franske nasjonalistlederen Marine Le Pen, Nederlands Geert Wilders og senest Boris Johnson har gått seg på den ene baksmell etter det andre på grunn av EU-saken, meddeler han nå at korstoget mot Brussel er over.

Det er i et oppsiktsvekkende mea culpa-intervju med den italienske avisen Il Foglio at Salvini bekjenner sin nye Europa-linje.

Ikke fordi han har endret syn. Ikke egentlig. Fortsatt synes han at Italexit ville vært en god idé, men det er hverken teknisk, politisk eller økonomisk gjennomførbart slik situasjonen er.

Strategien har vært feil, innser Salvini. Motstanden mot euroen og EU har likevel ikke vært så sterk i befolkningen som antatt. I meningsmålinger sier velgerne én ting, men gjør noe annet i faktiske valg.

Eurosonen er et irreversibelt faktum, slår Matteo Salvini fast, og føyer seg på det vis til Le Pens erkjennelse av det samme. Begge de ytterliggående høyrelederne mener nå at deres enøyde råkjør mot euroen likevel ikke sanket så mange stemmer som antatt.

Tvert imot ser det ut som at mange velgere er blitt skremt av den negative kampanjen, noe som også har underminert begge partiers overordnede planer om å bli brede folkebevegelser. Ifølge deres egne analyser har dette svekket partienes troverdighet som regjeringspartnere, og det har stengt dem ute fra et tettere samarbeid med næringslivet og andre EU-positive virksomheter.

For Matteo Salvini har fallet vært hardt og brutalt. Han seilte opp som Europas sterke populistsjef, der anti-EU-retorikken var sentral. Valget til nytt Europarlament i vår ga ham styrket oppslutning, og enorm selvtillit, ikke minst. Men det bidro også til å felle ham.

Etter å ha spilt seg selv ut på sidelinjen, ut av maktens korridorer og langt vekk fra en sannsynlig gjenerobring av regjeringskontorene, sier Matteo Salvini nå at EU-saken er død for hans del.

«Jeg sier dette en gang for alle, og jeg håper at ingen i eller utenfor mitt parti vil reise dette spørsmålet igjen. La Lega ha ingen intensjon om å ta Italia ut av Den europeiske union», bedyrer han overfor Il Foglio.

«La meg være helt tydelig på dette, for å stoppe journalister fra å fantasere: Euroen er irreversibel!

Med dette spenner euroskeptikernes fremste enfant terrible solid bein for hele populistbevegelsen, hvis fremste skyteskive har vært det elitistiske prosjektet i Brussel.

Salvinis omvendelse betyr også at den siste relle opposisjonelle skanse mot europrosjektet innenfor eurosonen er falt. Le Pens parti Nasjonal samling gjorde det godt i EU-valget, slik som Salvinis Lega og Nigel Farages Brexit-parti. Mens Geert Wilders Frihetsparti, som kun hadde EU- og innvandringsmotstand på programmet, røk helt ut av Europarlamentet.

Fem måneder senere sitter de euroskeptiske partiene på hver sin benk, isolert. Viljen til protest er større enn evnen til samarbeid, selv med hverandre.

Salvinis hvite flagg innebærer også endelig strek for hans og andre populisters planer om å innføre en parallell valuta utenfor EU-kontroll i Eurosonen.

Så sent som i fjor, da Lega drev valgkamp for å komme i regjering, fremmet partiet konkret forslag om å ta tilbake Italias gamle myntenhet, lire. Den gang het det at euroen var en forbrytelse mot menneskeheten, fordi det var den som hadde skapt den store arbeidsledigheten i sør-Italia.

Det skal ikke stikkes under stol at brexit også har påvirket italienernes syn på sitt eget EU-medlemskap. Italia har i alle år vært Europaunionens største fanklubb, ikke minst på grunn av romslige landbrukssubsidier og overføringer til samferdselssektoren. I de sørlige regionene av landet har EU finansiert omtrent alt som er av nye veiprosjekter.

Etter at Silvio Berlusconi satte nasjonaløkonomien over styr og i 2011 praktisk talt ble avsatt den såkalte troikaen – EU, Den europeiske sentralbank og Det internasjonale pengefondet – måtte den administrative teknokratregjeringen gjennomføre til dels harde kutt og sparetiltak.

I denne perioden sank italienernes EU-støtte betraktelig. Matteo Salvini tok EU-skepsisen til nye høyder, men brexit har fått mange av dem tilbake i folden igjen.

Som Claudio Borghi, La Legas økonomiske sjefstrateg sier til The Daily Telegraph:

«Vi ser at Storbritannia har en god del trøbbel bare med å komme seg ut av EU, og de er ikke medlem i Eurosonen en gang.»

