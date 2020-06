Kommentar

Hauken valgte feil øyeblikk å angripe

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

John Bolton anklager i sin nye bok demokratene for ikke å ha etterforsket Donald Trump grundig nok i riksrettssaken. Han sier de var drevet av politiske motiver. Hva var Boltons motiv for å være taus?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hans vitnemål kunne ha betydd noe høsten 2019, da Representantenes hus etterforsket Trump for mulig maktmisbruk i Ukraina-saken. Men Bolton nektet å vitne. I stedet skrev den utenrikspolitiske hauken på en bok om sin tid som Trumps sikkerhetsrådgiver. Bokavtalen var verdt to millioner dollar, ifølge New York Times.

I dag er hans vitnemål mindre verdt. De offentliggjorte utdragene fra hans bok er både oppsiktsvekkende og avslørende. Men velgernes holdning til Trump er allerede så fastlagt at Boltons beretning neppe får stor betydning. Hans harde kjerne av tilhengere står last og brast med Trump, uansett. For Trumps kritikere bekrefter Bolton bare hva de lenge har ment.

Da Bolton i januar sa seg villig til i riksrettssaken i Senatet var det for sent. Det republikanske flertall ønsket ikke å høre hans versjon. Trump ble frikjent og riksrettssaken glemt. Amerikanerne fikk annet å tenke på da pandemien kom, økonomien stupte og det ble massedemonstrasjoner mot rasisme.

les også Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg

Boltons bok «I rommet der det skjedde» er nå trykket og distribuert. Den legges ut for salg tirsdag, hvis ikke Justisdepartmentet når frem med sin begjæring om å stanse offentliggjøring. Det politisk eksplosive innholdet er allerede publisert i flere amerikanske medier. TV-selskaper vil i helgen sende omfattende intervjuer med Bolton.

Og Trump har allerede anmeldt boken. Han slo raskt tilbake, i velkjent stil, på Twitter. Boken består av «løgner og falske historier» skrevet av «en misfornøyd, kjedelig dåre som bare ønsket å gå til krig». Bolton hadde «aldri peiling, ble utstøtt og dumpet med glede». Alt i følge USAs president.

Bolton hevder blant annet at Trump under en middag ba Kinas president Xi Jinping om hjelp til å bli gjenvalgt. Hvis Kina kjøpte amerikanske landbruksprodukter ville det hjelpe ham å vinne viktige delstater. Bolton mener Trump satte hensynet til sitt eget gjenvalg foran nasjonal sikkerhet og menneskerettigheter.

les også Trues av dobbel bokbombe i valgkampen

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren skal ha blitt opprørt over Trumps vilje til å tilby fordeler for autoritære ledere som han likte, blant andre Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Og han satt med førstehåndsopplysninger om Ukraina som aldri kom frem under riksrettssaken.

Bolton tegner et bilde av en uinformert leder. Ifølge Bolton spurte Trump en av sine rådgivere om Finland var en del av Russland. Og under en samtale med daværende statsminister i Storbritannia skal Trump ha sagt: - Å, så dere er en atommakt. Bolton oppfattet det ikke som en spøk.

Trump skal lenge vegret seg for å ansette Bolton som sikkerhetsrådgiver. Bob Woodward skriver i boken «Frykt», som handler om det indre liv i Det hvite hus, at Trump «ikke likte hans store, buskete bart». Bolton hadde ikke det rette utseende for rollen.

les også Bolton anklager Trump for flere overtramp i ny bok

Samtidig skal Trump ha ment at Bolton gjorde en god figur som utenrikspolitisk kommentator i hans favorittkanal Fox News. I april 2018 ble Bolton Trumps tredje nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han varte 17 måneder i jobben. Trump sier han fikk sparken. Bolton sier han valgte å gå av.

Et langt større problem enn en distraherende hvit bart var at Bolton ikke delte Trump grunnleggende syn på utenrikspolitikk. Det kan knapt ha vært en overraskelse. Bolton er en utenrikspolitisk hauk. Han vil at USA skal føre en særdeles aktiv utenrikspolitikk og gjennomføre regimeskifte i andre land om nødvendig.

Trump er tilhengere av en mer isolasjonistisk utenrikspolitikk. Han er opptatt av «Amerika først». Trump vil hente hjem amerikanske soldater fra konfliktsoner. Han vil avslutte amerikansk deltakelse i «Midtøstens endeløse kriger». Bolton støttet den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003, og skal ikke ha endret standpunkt siden. Trump kalte nylig invasjonen «sannsynligvis den verste beslutning som er tatt i vårt lands historie».

les også Washington Post: Trump vil stanse publisering av John Boltons bok

Trump og Bolton var begge sterkt i mot den internasjonale atomavtalen med Iran. Men i forhold til Syria, Nord-Korea og Afghanistan var forskjellene mellom de to så store at det måtte ende i et brudd.

Bolton har skrevet bøker før. Tittelen på hans forrige bok «Hvordan Barack Obama setter vår nasjonale suverenitet i fare» er selvforklarende. Han skrev også boken «Overgivelse er ingen opsjon», om sin tid som FN-ambassadør fra 2005-2006. I FN fremsto han som en særdeles kontroversiell og konfronterende talsmann for George W. Bush’ administrasjon.

Han var som en rød klut for demokrater, som slett ikke delte han syn på USAs rolle i verden. Det er derfor et paradoks at demokratiske politikere i dag sikkert vil bruke Bolton som et sannhetsvitne mot Trump.

Bolton står for det samme som han alltid har gjort. Han representerer de utenrikspolitiske haukene i det republikanske parti som ikke vegrer seg for å bruke makt. Nå er dette Trumps parti. Det er ikke plass for typer som Bolton.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:43

Fra andre aviser