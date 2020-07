India og Kina: Syv tiår med krig og fred

I SORG: 15. juni barket hundrevis av soldater sammen i kamp på 4500 meters høyde i Galwan. Det var første gang på 45 år at grensekonfrontasjoner har medført dødsfall. Tyve indiske soldater døde. Satnam Singh var en av dem. Her sørger familien hans over tapet. Foto: NARINDER NANU / AFP