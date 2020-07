Kommentar

Har du lyst, har du lov

Av Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

SKEPTISK: Hilde Skovdahl, også kjent som Charter-Hilde, stiller seg uforstående til at folk reiser utenlands i sommer. – Jeg er direkte imot at de har åpnet grensene til Europa nå, sier hun til Aftenposten. (Bildet er tatt før coronapandemien) Foto: Line Møller

Jippi, endelig er det greit å reise ut av landet på sommerferie! Eller, nei... Det er lov – men du bør helst la være.

Skulle du likevel være blant dem som har kastet deg på første fly til varmere strøk og billigere øl, er det et par ting du kan legge til i bagasjen.

Fordømmelse fra dem som mener det fortsatt er uansvarlig å reise ut av landet. Det er tross alt en pågående pandemi med mange døde. Skammen du kan komme til å kjenne på fordi du setter deg selv foran fellesskapet og lar lysten vinne over fornuften. Og kanskje tør du ikke engang legge ut de vanlige skrytebildene fra ferien i sosiale medier, av frykt for de to forannevnte.

Ikke før hadde vi ristet flyskammen av oss, så kom ferieskammen og ville ta oss.

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre når myndigheter både i Norge og EU åpner for turister, samtidig som vår assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ikke anbefaler å reise.

– Den enkelte må gjøre en selvstendig vurdering av om man skal reise eller ikke, sier han. Og minner om at pandemien er på full fremmarsj i verden.

Det er jo nesten det verste som kan skje, at man må bestemme noe skikkelig vanskelig selv, og ikke kan skylde på noen andre om det går galt.

På toppen av det hele kan selvoppnevnte voktere av moral og andres gjøren og laden gi høylytt uttrykk for hva de synes om avgjørelsen.

De skjønner ikke hvor inderlig gjerne du skulle vært i det huset du tross alt eier i Spania, og der ungene har tilbrakt hver eneste sommer. De skjønner ikke at du savner familie og venner du har i et annet land. Eller hvordan en skarve uke under gresk sol kan redde deg fra totalt sammenbrudd, etter nesten et halvt år i en trang leilighet, med hjemmeskole, hjemmekontor og gamle foreldre du ikke fikk besøke på sykehjemmet.

Når mange nok tenker som deg, at det er jo bare meg, da blir det til sammen sånn som på Prekestolen denne uken, der så mange plutselig ville opp og frem samtidig, at politiet måtte tilkalles.

Eller på fergen mellom Bodø og Moskenes der folk satt tett i tett, akkurat som på flyet sørover til varmere strøk.

I tillegg til at ufattelig mange er døde etter coronapandemiens herjinger i Europa, ligger mange lands økonomier med brukket rygg.

Italia, som fra før var EUs mest gjeldstyngede, fikk det ikke bedre etter nedstengning av landet. Hellas, med en enorm gjeld de ikke kunne betjene og et flyktningproblem ingen ville hjelpe dem med, er helt avhengige av turistindustrien for å komme på fote igjen. Spania er i en lignende situasjon.

Så det er kanskje ikke så rart at myndigheter over hele Europa åpner for turisme, i håp om å redde stumpene av økonomi, næringsliv og arbeidsplasser.

Samtidig øker smitten over store deler av verden. Mange land er på god vei inn i sin andre smittebølge, Hongkong er i sin tredje. Det er nye nedstengninger blant annet i California, Spania, Australia og England.

Maskepåbud innføres stadig flere steder. Millioner av mennesker opplever at restauranter, kirker, treningssenter, frisører og shoppingsentre må stenges på ny, med de omseggripende konsekvensene det får for deres liv..

I Norge har reiselivsnæringen klaget sin forståelige nød over stengte grenser og karantene. Nå roper blant andre helsevesenet i nord varsku om hva som kan skje når turistene nå strømmer til.

De er overhodet ikke rustet for å takle et større smitteutbrudd.

Valget mellom å beskytte befolkningen mot ny smitte, eller kjøre økonomien i grøften, er som å måtte velge mellom pest og kolera.

Og ansvaret for denne vanskelige balansen mellom helse og økonomi, er langt på vei lagt på dine skuldre. Du får lov til å velge selv, til å gjøre hva du vil, men du må ta ansvar for avgjørelsen.

Reiser du, skylder du alle å sette deg inn i reglene der du er, og respektere dem. Ikke glemme munnbind, antibac eller avstand, selv etter den fjerde Aperolen i solen. Huske at mange rundt deg har gjennomgått ufattelige lidelser, og at selv om coronapandemien har tatt både liv og livsgrunnlag i Norge, har vi som nasjon foreløpig sluppet rimelig heldig fra det. Det er det mange i ditt ferieland som ikke har.

Forhåpentlig har du tenkt på hva som kan skje og hvilke forventninger du har til hvilken hjelp du vil få dersom det blir smitteutbrudd på ditt feriested i utlandet. Helsevesenet i Nord-Norge er nok ikke alene om å frykte nye smitteutbrudd brakt med strømmen av turister.

Det er lett å skjønne at folk fra alle nasjoner som har levd i karantene og frykt i uker og måneder, endelig føler seg fri og vil nyte livet en stakket stund. Men når alle tenker på seg og få tenker på oss, kan den søte kløen ende med sur svie.

Publisert: 18.07.20 kl. 14:38

