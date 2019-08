Kommentar

Nå skjer det bak lukkede dører

I forrige uke reddet Erna Solberg makten ved å sette hardt mot hardt. Nå står regjeringens vanskeligste møte på kalenderen.

Nå nettopp







– Vi skal begynne på avslutningen på budsjettet som vi begynte på i mars, sa Erna Solberg utenfor kontoret på Akershus festning tirsdag. Hun innledet før regjeringens budsjettkonferanse.

Er dette begynnelsen på slutten?

Bak tykke murer skal regjeringen endelig avgjøre hvem som vinner kampen om kronene. Vi snakker om det mest konfliktfylte møtet i alle regjeringers liv. I år skjer det en liten uke etter at regjeringen testet aktiv dødshjelp.

Om man skal må si noe positivt om forspillet, så var det i alle fall langt.

les også Dette er bompenge-løsningen til Erna Solberg

– Jeg tror stemningen er god. Det er ikke et dårlig forhold, sa Solberg.

Nei, vel. I Oslo mener Venstre at det skal koste 50 kroner å kjøre bil gjennom bomringen. Og i omtanke for somalierne foreslår eldreminister Sylvi Listhaug i Frp å sette tak på sosialhjelpen. Hun figurerer også i den snodige Frp-reklamen «I Norge håndhilser vi på hverandre» som ble en rikosjett i sosiale medier. Nå spres reklamen som «I Norge ligger vi med 14-åringer.»

Man skal som kjent være forsiktig med å moralisere.

les også Ny bok: Norge taper 10 milliarder kroner årlig til skatteparadis

Også over pengebruken til regjeringen Solberg. Opposisjonen klager selvsagt, men de har tenkt å bruke minst like mye penger.

Og hva er poenget med oljepengene, om vi ikke skal bruke dem?

Norge er et av de få landene uten statsgjeld. Vi har så mye penger at vi kan være ekstravagante. En milliard ekstra eller to på samferdsel, det har vi råd til. Strammer vi inn for mye for dagens velgere, sprekker det.

Problemet er at vi allerede har unnet oss mye andre må skattefinansiere. Vi har full sykelønn og kutter lite i velferdsstaten. Handlingsregelen sørger for at også nåværende generasjoner nyter godt av oljepengene.

Men handlingsregelen bør gjelde også for kommende generasjoner.

les også Endelig satte Erna hardt mot hardt

Det er ikke lett når luften blir stadig dårligere og statsrådene sitter der inne i festningen med måkekostymene sine og roper «min!», «min!», «min!». Bompengekrisen er bare en av mange problemer Erna Solberg har løst med pengedryss.

I ukevis har de gjensidige beskyldningene i regjeringen haglet. De som leder landet vårt, har omtalt hverandre med forakt og mistillit. Solberg anklaget partnerne for å gå ut i media. Frp anklaget Venstre for å drive gjøn med dem. Venstre følte seg dolket i ryggen av Frp.

Det er ikke noe godt grunnlag for å få til enighet om budsjettet.

Vil augustkonferansen bli tidenes mest ubehagelig møte å være til stede på? Eller enda verre: Tidenes verste sløseri av penger på en norsk budsjettkonferanse?

les også Siv Jensen om bompenge-kaoset: Innbyggerne i Norge startet bompengeopprøret

Erna Solberg kan selvsagt sette hardt mot hardt. Men det spørs om hun orker på nytt.

I boken «Dager efter dette» skriver forfatter Bodil Nævdal om statsminister Kåre Willochs kollisjon mellom ambisjoner og realiteter (1985):

«Et par dager etter valget var det tid for budsjettkonferansen. Willoch aktet å ta en runde med innstramninger. Men der hadde han gjort opp regning uten vert. Fra alle kanter ble det fremsatt krav om ytterligere pengebruk. Dagbladets serie om «Fattig-Norge» satte sinnene i kok. Folk hadde vondt for å forstå at det var umulig å finansiere sykehus, alders- og sykehjem, forlengelse av Nordlandsbanen også videre, når Norges bank satt på titalls milliarder i utenlandsreserver(...). Da budsjettet var vedtatt var det tydelig at han hadde måtte gi etter for presset.»

les også Frps røykteppe

Artig nok har jernbane nordover dukket opp igjen i 2019. I sitt bompengeultimatum lover Solberg å utrede den.

Og resultatet av denne ukes budsjettkonferanse er nok at regjeringen kommer til å bruke mer oljepenger enn de bestemte seg for i budsjettkonferansen i mars. Anslaget for oljepengebruk de kom frem til da, voktes som en stor statshemmelighet.

Nå blir den hemmeligheten enda litt større.

For både Solberg og Siv Jensen snakker om at det går knallgodt i Norge, rettelse hele Norge. Ja, vi har mye mer penger enn vi trodde.

les også Disse sparer mest på den nye bompengeskissen

Det er slike skatteinntekter at man kan få kvelningsfornemmelser. Tar du en kommune og vrir den opp, renner pengene ut. Investorene investerer raskere enn sin egen skygge. I neste kvartal er begrepet arbeidsledighet noe du må slå opp i fremmedordboken.

Og dette er virkelig gode nyheter.

Men hvordan var nå dette her igjen? Om vi slår opp ordet «handlingsregelen» og, står det at vi skal bruke mer penger i dårlige tider. Og når det går godt skal man stramme inn.

Helt opp, ned, dette.

Om vi skal legge godviljen til, har ikke regjeringen misforstått totalt. Den misforstår med vilje.

Publisert: 29.08.19 kl. 07:32







Mer om