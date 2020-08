Kommentar

En mann ingen kan røre?

Av Hanne Skartveit

Ingen ser ut til å kunne røre mannen som skal forvalte vår felles formue, Oljefondet. Ikke Stortinget. Ikke regjeringen. Det betyr i så fall at den som styrer sparepengene våre er utenfor demokratisk kontroll.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef har skapt en nær uløselig politisk floke. Nå tyder mye på at et enstemmig storting stiller seg bak representantskapets kritikk av ansettelsesavtalen mellom Nicolai Tangen og Norges Bank. Det blir uansett et bredt flertall.

Men skal vi tro Finansdepartementets egne jurister, og innleide advokater, spiller det ingen rolle. Nicolai Tangen har en bindende ansettelsesavtale, som både gir ham rett til å eie nær halvparten av et hedgefond som investerer i de samme markedene som Oljefondet, og som gir ham lov til å ha verdier i skatteparadis. Samtidig som Oljefondet er pålagt av Stortinget å bekjempe slike skatteparadiser.

Ulike syn

Det er Norges Banks hovedstyre som alene har ansvaret, både for ansettelsen, og for betingelsene for å tiltre stillingen. Ingen andre har noe de skulle ha sagt. Dette har sentralbanksjef Øystein Olsen gjentatt gjennom hele prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Ifølge Finansdepartementets tolkning av sentralbankloven kan ikke finansminister Jan Tore Sanner gripe inn for å løse den situasjonen som nå har oppstått. Hverken når det gjelder selve ansettelsen, eller justering av vilkårene til den som får stillingen. Men det er ikke åpenbart at dette er den eneste tolkningen. En rekke jusprofessorer har et annet syn. Derfor er det grunn til å spørre hvorfor Finansdepartementets jurister er så bastante i et spørsmål som det hefter tvil ved.

Et hovedpoeng da Stortinget vedtok ny sentralbanklov, som trådte i kraft i fjor, var å sikre Norges Bank enda større uavhengighet. Loven gir et spesielt sterkt vern om de klassiske sentralbankoppgavene som skal sikre økonomiske stabilitet. Som rentefastsettelse, pengetrykking og kronekurs. Men selv her finnes det sikkerhetsventiler. Finansdepartementet kan instruere hovedstyret i Norges Bank i ekstraordinære tilfeller, i saker som tilhører kjernen i sentralbankens virksomhet.

Tiltro ikke nok

Forvaltningen av Oljefondet, derimot, har ikke en tilsvarende beskyttelse i loven. Her gjelder det andre regler. Finansdepartementet kan instruere Norges Bank i alle spørsmål som angår Oljefondet – unntatt ansettelse av oljefondssjef. Det som er underlig, er at det ikke ser ut til å finnes en eneste sikkerhetsventil her. Ikke noe som kan løse opp i en situasjon dersom det for eksempel ansettes en oljefondssjef som ikke har tillit hos dem han skal tjene.

Denne saken handler ikke om Nicolai Tangen som person. Den handler om hvilke rammer som skal omgi det mennesket som skal styre Oljefondet. Da er formalia viktig. Det er ikke nok å ha tiltro til enkeltmennesker som vi setter i mektige posisjoner. Hele vårt system hviler på at vi har regler som skal sørge for at makten ikke kan ta seg til rette. Etiske regelverk, kontrollmekanismer, åpenhet og etterprøvbarhet. Slik bygges også tillit.

Undersøkte ikke på forhånd

Kjernen i Tangen-saken er at det er tvil om hvorvidt regelverket som omgir Tangen og hans økonomiske interesser, er godt nok. Et enstemmig representantskap, som favner over hele det politiske spekteret, mener at det er for dårlig. De mener at det fortsatt er interessekonflikter som bryter med Norges Banks eget etiske regelverk. Det er denne kritikken stortingsflertallet, kanskje hele Stortinget, nå slutter seg til.

Dermed står vi i en situasjon ingen hadde sett for seg da den nye sentralbankloven ble vedtatt. Politikkens tyngdelover kolliderer med Stortingets egne vedtatte lover. Problemet springer ut av at sentralbanksjef Øystein Olsen ikke sonderte grundigere på forhånd. Han undersøkte ikke om det er politisk gangbart å ansette en sjef i Oljefondet som har en slik økonomisk bagasje som Tangen har. Og da finansministeren få dager før ansettelsen luftet sin bekymring, ga Olsen blaffen.

Avhengig av tillit

Nå kan det hende at det blir en nervekamp mellom Stortinget og Norges Banks hovedstyre. Hva gjør Stortinget dersom Øystein Olsen og hans folk holder fast på ansettelsen av Tangen, på tross av stortingsflertallets kritikk? Eller Tangen selv? Og hva gjør finansminister Jan Tore Sanner i møte med skarp kritikk av ansettelsesprosessen og rammene rundt avtalen mellom Tangen og Norges Bank?

Det er vanskelig å få øye på en formell vei ut av dette. Stortinget kan ikke pålegge finansministeren å gjøre noe finansministeren selv mener han ikke har lov til. Samtidig er det vanskelig for Sanner å sitte med ansvaret for Norges Bank, og for forvaltningen av Oljefondet, i visshet om at et bredt flertall på Stortinget er kritisk til både prosessen og vilkårene til den nye oljefondssjefen.

Dersom det er slik at et bredt politisk flertall ikke har tillit til rammene rundt han som skal forvalte Oljefondet, vår felles formue, så kan han ikke tiltre. Oljefondet er avhengig av folkets tillit – og av tilliten fra dem vi har valgt til å styre landet.

