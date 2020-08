Kommentar

Bidens radikale utfordrere

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Joe Biden var 30 år da han ble amerikansk senator. Det tok ham ytterligere 47 år å bli nominert som presidentkandidat. Men på andre dag av demokratenes landsmøtet ble Biden belært av et nytt politisk stjerneskudd på 30 år.

Alexandria Ocasio-Cortez fikk bare et minutts taletid på det digitale landsmøte, men brukte 90 sekunder på å beskrive en visjon av en bedre og mer rettferdig fremtid, med helsetjenester for alle, økonomisk utjevning og grønn omstilling. De siste to årene er hun blitt en leder for en ung, progressiv og radikal fløy i det demokratiske parti.

Mange på venstresiden i partiet brukte sosiale medier for å protestere mot at Ocasio-Cortez, AOC som hun ofte kalles, bare fikk ett minutts taletid. Hennes oppgave var å nominere Bernie Sanders, Bidens radikale utfordrer i primærvalgene. Hun nevnte ikke Joe Bidens navn, men snakket om «økonomisk brutalitet» og «eksplosiv ulikhet» i det amerikanske samfunn.

På Twitter gratulerte hun imidlertid Biden med seieren i nominasjonskampen og lovet å arbeide for valgseier i november.

Demokratene ga henne ordet på landsmøtet, om enn i en kort appell. Partiet trenger de unge aktivistenes støtte, men begrenser deres rolle når Biden skal krones som kandidat. Partiledelsen ønsker ikke å gi Donald Trump hjelp i hans forsøk på å fremstille det demokratiske parti som en venstreradikal sammensvergelse, der Biden kun er en nikkedukke.

Nå handler alt om å fremstå som et samlet parti, hvis eneste oppgave er å vinne tilbake Det hvite hus og noe som blir enda vanskeligere, flertall i Senatet. Det demokratiske parti er en allianse av moderate, liberale og radikale grupper som alle frykter konsekvensene av fire år nye med Trump som president. Men hvis Biden vinner 3. november, vil de politiske skillelinjene bli tydeligere, og det blir intern strid om den nye administrasjonens politiske kurs. Da vil en ung og utålmodig venstreside stille krav.

Ocasio-Cortez var en av mange tusen unge aktivister som arbeidet for Bernie Sanders i valgkampen for fire år siden. Senator Sanders (78) har inspirert unge aktivister med sin form for sosialisme på amerikansk. Ved mellomvalget i 2018 ble AOC og flere andre grasrotaktivister valgt inn i Representantenes hus. De har dannet en uformell gruppe som forsøker å presse det demokratiske parti til å innta mer progressive standpunkter.

Samtidig som det pågår en kamp om partiets sjel, er det også generasjonsskifte på gang. Det ser riktignok ikke slik ut i år da de ledende kandidatene, Biden, Sanders og Elizabeth Warren, alle var langt inne i det som er pensjonsalder for folk flest. Hvis Joe Biden vinner blir han den eldste som innsettes som president. I tillegg er demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, 80 år.

Biden vant nominasjonen selv om han motsatte seg et offentlig helsetilbud for alle, offentlig finansiert høyere utdanning og den ambisiøse klimapolitikken New Green Deal. I Kongressen har Pelosi blokkert for venstresidens forsøk på å fremme radikale økonomiske og sosiale lovforslag. Biden og Pelosi er overbevist om at veien til valgseier går gjennom en politikk som appellerer til det politiske sentrum, ikke til ytre venstre.

Den gamle garde styrer fortsatt, men de utfordres i stadig sterkere grad av yngre krefter. Biden har tidligere omtalt seg som en «overgangskandidat», som en bro til en yngre generasjon av ledere. Visepresidentkandidat Kamala Harris er 55 år og en mulig arvtager. Men også yngre krefter melder seg på. Den demokratiske partigruppen i Representantenes hus er i de siste valgene blitt mer mangfoldig, både når det gjelder kjønn, alder og etnisitet.

AOC er et eksempel på dette. Det samme er hennes politiske likesinnede i The Squad, en gruppe liberale kvinner som ble valgt inn i Representanthuset i 2018. Mange rekrutteres av gruppen Justice Democrats. Deres utvalgte har vunnet fem av ni primærvalg i år, og alt tyder på at AOC får flere allierte i den nye Kongressen. Trump og hans valgkampstrateger bruker mye tid på å snakke om de venstreradikale som de hevder har kapret det demokratiske parti for å innføre sosialisme i USA.

Mange av de standpunkter den amerikanske venstresiden forfekter minner om det vi kjenner som sosialdemokratisk politikk eller et syn på offentlig velferd som også høyresiden deler. Kampsaker som større sosial rettferdighet, effektive klimatiltak og et godt helsetilbud har stor oppslutning, ikke minst blant unge amerikanske velgere. Biden vil bygge videre på helsereformen som ble innført under Barack Obama, styrke offentlige investeringer i infrastruktur og gjenoppta målene fra klimaavtalen i Paris. AOC og hennes likesinnede mener han ikke går langt nok, men hun er likevel blitt med i Bidens klimapanel.

Biden trenger aktivistene for å mobilisere unge velgere, samtidig som han holder dem på en armlengdes avstand for ikke å skremme bort moderate sentrumsvelgere. Det er en krevende øvelse, men akkurat nå er det viktigste for Biden at alle sitter stille i båten når han utfordrer den sittende presidenten.

Publisert: 19.08.20 kl. 22:25

