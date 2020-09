Leder

En ledende budbringer av farlige konspirasjonsteorier

BUDBRINGER: President Donald Trump deler konspirasjonsteorier om sine politiske motstandere i et intervju med Fox News. Foto: MANDEL NGAN / AFP

President Donald Trump kaller kritisk journalistikk for falske nyheter. Selv er han en ledende budbringer av falske og farlige konspirasjonsteorier.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I et lengre intervju med Laura Ingraham på Fox TV tidligere denne uken kom Trump med en rekke påstander som er like oppsiktsvekkende som de er grunnløse. Trump fortalte om et passasjerfly som nesten var fullastet av «kjeltringer i svarte uniformer med masse utstyr».

Angivelig var de på vei fra et ukjent sted for å forstyrre republikanernes landsmøte. Trump ga uttrykk for at Joe Biden, demokratenes presidentkandidat, er «styrt av mennesker du aldri har hørt om, mennesker som befinner seg i den mørke skygge». I tillegg finnes det noen «veldig dumme rike mennesker» som presidenten mener betaler for demonstrasjoner i amerikanske byer.

Det hvite hus gjør ingen forsøk på å dokumentere disse eller andre sensasjonelle påstander fra presidenten. Lignende konspirasjonsteorier har i lengre tid versert i ulike fora på internett. Trumps hensikt er åpenbart å sverte Joe Biden og skremme velgere med hvilken trussel de «radikale demokratene» representerer.

Det er tydeligvis også blitt viktig å diskreditere Black Lives Matter-bevegelsen, som organiserer demonstrasjoner mot rasisme. Å kringkaste konspirasjonsteorier er ingen ny strategi fra Trumps side. Lenge før han ble valgt til president lanserte han en falsk teori om at Barack Obama ikke var født i USA, og derfor var blitt president på ulovlig grunnlag.

Trumps uttalelser til Fox kommer samtidig med nyhetsmeldingene om at en russisk gruppe, som ble beryktet for sin innblanding i USAs presidentvalg i 2016, igjen forsøker å påvirke valgkampen gjennom et nettverk av falske internett-kontoer. Facebook har slettet mange profiler i et nettverk som de mener var opprettet for å destabilisere presidentvalget. Amerikanske etterretningstjenester har i flere måneder advart mot at Russland og andre land vil forsøke å påvirke valget gjennom å spre konspirasjonsteorier og så splittelse.

Desto mer uheldig er det at presidenten bidrar ved å spre illevarslende teorier. Det amerikanske samfunn er allerede dypt splittet. Utviklingen er tragisk og skremmende. I mange tilfeller har fredelige demonstrasjoner mot rasisme blitt etterfulgt av brannstiftelse og hærverk. Væpnede grupper på høyresiden opptrer som selvutnevnt borgervern.

Amerikanske velgere fortjener en saklig debatt mellom partier og kandidater om viktige retningsvalg landet står overfor. Det siste de trenger er skremmebilder og konspirasjonsteorier.

