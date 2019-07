REFSER AUF: – Solberg-regjeringen gjør sitt beste for folket i Norge, ikke for venstresiden i Norge, skriver forfatterne. Foto: Unge Høyre

Debatt

Sist en regjering var mot folket var da de rødgrønne styrte

Nok en gang bruker AUF all sin tid på å snakke ned regjeringens politikk, fremfor å komme med egne løsninger. Har Arbeiderpartiet vært tom for egen politikk siden de tapte valget i 2013?

EMMA ERLANDSEN, leder av Bergens Unge Høyre

JOHN ANDRE KONGSVIK, ungdomskandidat for Hordaland Unge Høyre

Ronja Breisnes, sentralstyremedlem i AUF, argumenterte i VG 22. juli for at Regjeringen går imot folket. Hvis dette var sant, ville aldri folket gjenvalgt Erna Solberg i 2017. Breisnes er ikke på bølgelengde med det norske folk.

Breisnes mener det aldri før har vært flere demonstrasjoner mot en norsk regjering. Man skulle nesten tro at sentralstyremedlemmet i AUF er imot at folk skal samle seg og demonstrere for det de tror på. Vi mener derimot det er et sunnhetstegn på et godt demokrati når nesten hvem som helst kan stelle i stand en markering. Hvorvidt det er Solberg-regjeringen eller Stoltenberg-regjeringen som hadde flest protester mot seg er ikke det viktigste. Solberg-Regjering ble gjenvalgt for fire nye år, som viser at folket er for regjeringen, ikke mot den.

Hvis velgerne er opptatt av å høre av partienes egen politikk, er dette et dårlig startskudd på valgkampen fra AUF.

Breisnes møter seg selv i døren når hun snakker om ledigheten i arbeidslivet. Senest i mai viste tall fra NAV at ledigheten synker. Dette er en trend vi har sett de to siste årene, samtidig som ledigheten ikke har vært lavere på 10 år. Det er 10 000 færre ansatte i midlertidige stillinger enn på samme tidspunkt som i fjor. Når ledigheten går ned, veksten går opp og det over hele landet skapes nye jobber, er det utrolig hvor dårlig og lite treffsikker Breisnes er i sin argumentasjon. Jobb til alle er jobb nummer én, og gjennomføres av Erna Solbergs regjering. Arbeiderpartiets eneste løsninger er økte skatter og flere reguleringer. I stedet for å gi gass vil de heller sette inn bremsene. Hvis jobb til alle er fortsatt jobb nummer en så ser vi ingen grunn til å skifte regjering. Tvert imot.

Å stille krav til elevene er å bry seg. Breisnes sier selv at alle partier er enige i at frafall i skolen er et viktig tema. Det er fint og flott, men hvis man bryr seg om elevene må man faktisk gjøre noe i stedet for å bare prate. Fraværsgrensen er ikke perfekt, men den fungerer. Flere elever er på skolebenken enn tidligere. Den positive endringen er størst blant de som var minst på skolen fra før. Hvis ikke dette er å være på lag med elevene er det vanskelig å forstå hvilken skolepolitikk AUF ønsker seg. Breisnes bør heller ikke glemme at Arbeiderpartiet også stemte for innføringen av fraværsgrensen på Stortinget, og da er vel heller ikke Arbeiderpartiet på lag med elevene?

Sist gang en regjering var imot folket var i 2013 da de rødgrønne ble kastet på dør etter åtte år med hånden på rattet. Solberg-regjeringen gjør sitt beste for folket i Norge, ikke for venstresiden i Norge. Rekken av demonstrasjoner og debatter viser en ting: Det er folket som bygger Norge, ikke regjeringen.