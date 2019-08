Jonas Gahr Støre holder tale på Utøya 4. august 2017, AUF sin sommerleir Foto: Odin Jæger

Fremtidens politikere

Denne helgen samles engasjerte ungdommer flere steder i landet. AUF, Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom har sommerleir. Flere av de andre politiske ungdomsorganisasjonene har hatt tilsvarende samlinger tidligere i sommer.

VG Leder

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Partienes ungdomsorganisasjoner spiller en viktig rolle i vårt demokrati. Først og fremst er de et tilbud til unge mennesker som ønsker å påvirke samfunnet, som er engasjerte i verden rundt seg, og som ønsker seg et miljø med andre som har den samme interessen. Men ungdomsorganisasjonene betyr også mye for rekrutteringen til partiene. Mange av dagens fremste politikere har bakgrunn fra ungdomspolitikken. De har gått en god skole.

Ungdomsorganisasjonene er ofte tydeligere og tøffere enn moderpartiene sine. På godt og vondt. Pragmatisme ligger sjelden for unge mennesker. De unge utfordrer vante forestillinger, og uroer tidvis de etablerte maktstrukturene. AUF har for eksempel presset Ap hardt i oljepolitikken, og fått gjennomslag for mye. Til noens glede, og andres fortvilelse.

Mens blant andre Unge Høyre og KrFU flere ganger har uttrykt bekymring over moderpartienes iver etter å bruke skattebetalernes penger. De unge er mer bekymret for fremtidige generasjoner enn voksenpolitikerne i disse partiene er. Vi deler ungdommenes bekymring.

les også Ung baptist: Homofile i par får ikke være ledere på ungdomsleir

Foran høstens lokalvalg er det mange ungdomspolitikere som forbereder seg på skolevalgene. Dette er kanskje de tøffeste og råeste debattene i valgkampen. Det har tidvis vært diskusjoner om organiseringen av skolevalgene. Enkelte har ment at debattene blir for støyende og useriøse. Noen skoler gikk en periode over til bare å ha valgtorg, der partiene kunne presentere seg. Foran årets valg anbefaler Utdanningsdirektoratet alle videregående skoler å ha debatter i tillegg til valgtorg. Det er bra.

les også Aune og Tajik var sammen under 22. juli-marerittet: – Hun viste varme og handlekraft

Skolevalgene handler ikke bare om at elevene får innblikk i hva de ulike partiene står for, selv om dette er hovedhensikten. Skoledebattene er også en god treningsarena for fremtidens politikere. Og ikke minst - disse debattene gir elevene en god anledning til selv å diskutere politikk seg i mellom i etterkant, reflektere over ulike spørsmål, og bryne seg på medelever og lærere.

Men denne helgen er det leir for mange av de engasjerte ungdommene - med alt det fører med seg. Diskusjoner til langt på natt, vennskap og kjærlighet, bading og myggstikk. Vi ønsker dem alle en god leir!

Foto: Odin Jæger

Publisert: 04.08.19 kl. 14:30