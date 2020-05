ÅPNING: – Hvis vi beholder kontrollen over smittespredningen, vil vi tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni, skriver helseministeren. Foto: MATTIS SANDBLAD

Debatt

Åpne varsomt og langsomt sammen

Vi har fått til mye sammen. Vi tok sammen kontroll over smittespredningen i det norske samfunnet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

Nå er mange utålmodige etter at vi skal åpne samfunnet opp igjen. Det forstår jeg.

Men for at vi skal beholde kontrollen vi har fått, må vi gjøre det varsomt og langsomt.

Det er nå mange som argumenterer for at vi må prioritere dem når samfunnet skal åpnes opp igjen. De aller fleste har gode argumenter for at nettopp de skal stå først i køen. Mange av dem laget gode planer for hvordan de skal redusere faren for smitte. Det er veldig bra. Men hvis alle med gode argumenter og gode planer skal stå fremst i køen – blir det ingen kø. Da må vi åpne opp på mange områder på samme tid.

Da kommer vi til å mangle oversikt hvis smitten begynner å spre seg i samfunnet igjen. Da kan vi miste kontrollen vi sammen har fått.

I uken som kommer legger vi fram en fullstendig plan over hvordan vi skal åpne opp det vi stengte ned for å stoppe smittespredningen.

Vi kommer til å prioritere det viktigste først. Det betyr at barn og unge står helt fremst i køen. Deretter prioriterer vi å få hjulene i gang i næringslivet.

Neste uke kommer planen for å få alle barna og ungdommene våre tilbake på skolen. Da kommer vi også med nye anbefalinger om gruppestørrelser.

Fra 7. mai blir det mulig med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer hvis de kan holde en meters avstand til hverandre.

Hvis vi beholder kontrollen over smittespredningen, vil vi tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni.

Verdens helseorganisasjon råder landene til å åpne opp gradvis i intervaller på fjorten dager. Det rådet vil vi følge.

Går det bra å åpne ett område – blir det mulig å åpne det neste. Sprer smitten seg igjen, må vi bremse ned eller stoppe opp.

Det er slik vi skal åpne landet vårt opp igjen. Varsomt og langsomt.

De aller enkleste og aller beste tiltakene kommer vi ikke til å endre: Vi må alle fortsette å vaske hendene godt og grundig, vi må alle fortsette å hoste i albuen og holde oss hjemme hvis vi er syke. Vi må alle fortsette å holde avstand til hverandre.

Rådet om avstand er nå endret fra to til minst en meter.

I mars ba vi befolkningen bli med på dugnad for å stoppe viruset da vi stengte ned samfunnet.

Vi trenger en dugnad når vi skal åpne opp igjen også. For vi må gjøre det gradvis. Vi må gjøre det kontrollert.

Vi må gjøre det sammen.

Publisert: 02.05.20 kl. 12:29

Les også

Fra andre aviser