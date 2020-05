ARBEIDSLIVSMODELLEN: Den skal tas vare på og utvikles for nye generasjoner, for vi skal ha verdens beste arbeidsliv også når samfunnet blir friskmeldt, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Debatt

Vi skal være Norge i morgen også

Vi må ta vare på det velorganiserte arbeidslivet som bidrar til at Norge kommer gjennom coronakrisen. Derfor er 1. mai like aktuelt i år som for 130 år siden.

HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, LO-leder

For syv uker siden ble de mest inngripende restriksjonene i det norske samfunnet i fredstid innført av myndighetene. Fasiten sitter vi ikke på ennå, men med 400 000 arbeidsledige eller permitterte og kostnader på flere titalls milliarder kroner, vet vi at vi er inne i en krise som vil påvirke norsk arbeidsliv i flere år fremover.

I dag skulle vi stått skulder ved skulder på torg og plasser over hele Norge. Vi skulle gått i tog bak faner og flagg, slik vi har gjort i 130 år. I stedet samles vi i et nettfellesskap for å markere at vi skal ha et godt arbeidsliv også når korona-krisen er over. Vi feirer hver for oss – men vi står sammen!

For er det noe som er helt klart, så er det at vi trenger fellesskapet mer nå enn noen gang tidligere.

«Det finnes ikke noe slikt som et samfunn. Bare individer,» sa den britiske statsminister Margareth Thatcher I 1987. Vi ser nå hvor feil hun tok. Leger, sykepleiere og helsefagarbeidere står i frontlinjen for å hjelpe de som er smittet. Men bussjåfører og t-baneførere får dem til jobb. Renholdere, butikkmedarbeidere, SFO-ansatte og mange andre har bevist en gang for alle hvilken viktig rolle de spiller i samfunnet. Hvis det er én ting som koronakrisen har lært oss om det norske samfunnet, så er det hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre.

Jeg vil takke alle dere som har stått på gjennom denne krisen. Jeg vet at for mange av dere føles arbeidsdagen utrygg. Å jobbe på et sykehus omgitt av potensiell smitte gir utrygghet. Å kjøre en buss der passasjerer går av og på hele tiden, eller å fylle varer i en butikkhylle mens kundene passerer på mindre enn en meters avstand, gjør at man føler seg utsatt. Likevel har dere stått på, og gjort krisen mindre for oss andre.

For ganske mange– nesten en halv million nordmenn – har krisen medført at vi for øyeblikket ikke har en jobb å gå til. For mange har jobben forsvunnet helt. Enda flere er permitterte. For LO har det vært en viktig oppgave å bidra til at disse arbeidsplassene kan bestå gjennom krisen. Og at nye arbeidsplasser kan komme til, som erstatning for de som er forsvunnet.

Jeg vet at vi alle deler ett inderlig ønske: At vi kan få hverdagen vår tilbake. At arbeid og fritid kan bli som før igjen. At vi kan besøke mora vår på sykehjemmet, at vi kan gå tur i skogen med kompisen vår, uten å tenke å avstanden, at vi kan jobbe som vi jobbet før. Vi trenger arbeidsplassene våre. Det er der vi henter lønningen vår, men det er også der vi får brukt evnene våre til å skape verdier – sammen.

Coronakrisen har nemlig vist oss hva det er som skaper verdier i samfunnet. Bråbremsen i næringslivet skyldes ikke at maskiner er ødelagt eller kapital forsvunnet. Det skyldes det enkle faktum at folk ikke får arbeidet. Ikke får skapt verdier. Som samfunn, som fellesskap, er det vår felles arbeidsinnsats som gjør gull av gråstein, som lager oppfinnere og fagarbeidere av nysgjerrige sjuåringer, som skaper bildeler av fossekraft og mangan og som dyrker gulrøtter og poteter av nitrogen, vann og feit matjord.

Jeg vil derfor rette en spesiell takk til alle landets arbeidstakere – ikke bare for hva dere gjør nå under krisen, men for hva dere gjør hver eneste dag når det ikke er krise. Dere skaper verdier. Enten dere jobber i privat eller offentlig sektor.

Det er jo også slik at de ulike delene av arbeidslivet er avhengig av hverandre. Offentlig sektor er avhengig av verdiskapingen i privat sektor for å kunne lønne ansatte og skape velferd for så mange. Barnehager, skoler og universiteter, sykehus og eldresentre, offentlig veibygging og kollektivtransport – alt sammen legger til rette for at vi kan ha et høyeffektivt og lønnsomt næringsliv. Hvordan skulle norske bedrifter klart seg uten NAV i den krisesituasjonen som nå har oppstått?

I år er det 130 år siden vi nordmenn feiret 1. mai for første gang. Den gangen gikk vi i tog for kravet om åtte timers arbeidsdag. Det tok 29 år før vi fikk det kravet innfridd, men 1. mai tok ikke slutt av den grunn. Det var nye kamper å kjempe, nye krav å innfri og skanse for skanse endret vi norsk arbeidsliv til det bedre.

Når vi i år ikke kan samles på gater og torg, er det verdt å minne om at det som er kjempet frem er det som nå hjelper oss gjennom krisen. Det er det vi kjenner som den norske modellen. En sterk velferdsstat som kan ta vare på oss, et organisert arbeidsliv som kan finne løsninger i samarbeid og sterke offentlige finanser som gjør at vi tåler en trøkk.

Når denne krisen er over tror jeg vi skal se tilbake og takke den norske modellen for at det gikk så bra som det gjorde. Med sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet, et velfungerende demokrati og en omfordelende velferdsstat. Denne modellen skal vi ta vare på og utvikle for nye generasjoner, for vi skal ha verdens beste arbeidsliv også når samfunnet blir friskmeldt. Et Norge preget av tillit, fellesskap og små forskjeller.

Publisert: 01.05.20 kl. 07:58

