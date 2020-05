Leder

Endelig går det an å ta en liten fest

ÅPNER OPP FORSIKTIG: Helseminister Bent Høie. Foto: MATTIS SANDBLAD

Regjeringen tillater forsamlinger på 50 personer. Det er bra.

Fra 7. mai får vi lov til å møtes inntil 50 personer på offentlig sted. Det betyr at folk igjen kan feire bursdager, dåp, konfirmasjon eller et passe stort bryllup.

Det skal også bli lettere å høre hva sidemannen sier. Fremover trenger vi ikke holde mer enn en meters avstand til hverandre, ned fra to meter i dag.

Det er slik de har det i Sverige, der 50 personer er regelen.

Men foreløpig åpnes det her til lands bare for at inntil 50 personer kan samle seg på offentlig sted, altså på hoteller, restauranter og forsamlingshus.

På privaten er det fortsatt bare maks fem personer som kan møtes, utenom den nærmeste familie. Om det blir lov å arrangere fest hjemme med opptil 50 personer, avklares 7. mai.

Det er en sakte åpning av samfunnet vi holder på med. Vi mener vi bør åpne så raskt som mulig, men samtidig innenfor det smittevernekspertene mener er forsvarlig.

Vi må antakelig leve med corona lenge. Strenge forbud og omfattende restriksjoner har vært nødvendig for å få kontroll. Men å nekte folk å besøke hverandre, dra på ferie og møte storfamilien, det er ikke mulig i to år.

Verdens helseorganisasjon fremholdt denne uken Sverige som en fremtidig modell for å takle coronaviruset.

– Hvis vi ønsker oss tilbake til et samfunn uten lockdown, så må vi kanskje tilpasse oss for en lang periode hvor fysiske og sosiale forhold blir kontrollert at virusets tilstedeværelse, sa Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram onsdag.

Ryan snakket om svenskenes måte å gjøre det på, uten forbud, men med råd hvor man stoler på at innbyggerne henger med.

Fremover er håpet at det holder med svenske tilstander. Folkehelsas modeller viser at smittespredningen var begynt å gå nedover allerede før vi stengte ned hele landet 12. mars.

Kanskje kommer vi langt med å vaske hender og holde avstand. Nå som vi åpner Norge opp, høster vi nyttige erfaringer om dette.

Desto mer normalt vi kan leve i denne perioden, jo enklere blir det å gjøre det som trengs. Nå som det blir tillatt å feire bursdager og møte litt flere mennesker, blir det enklere å leve med corona.

Om alt går bra vil regjeringen 15. juni vurdere å øke antallet som kan møtes til 200 personer. Og da begynner vi å snakke.

Publisert: 03.05.20 kl. 11:13

