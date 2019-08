Foto: Roar Hagen

Kommentar

Oppskrift på selvplaging

Når du trodde bompengene ikke kunne bli stort mer plagsomme for regjeringen, klarer de å surre det enda mer til.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Mens det som kan krype og gå av spinndoktorer og kommunikasjonsrådgivere er samlet i Arendal, klarer våre politiske ledere å demonstrere at kommunikasjon faktisk er et fag. For det regjeringspartiene har synliggjort av styrte lekkasjer, uklare signaler og dårlig samhold er et lærestykke i dårlig lederskap og sviktende kommunikasjonstrategi. For er det virkelig noen som tror at man som lag blir bedre av at krangel og uenighet siver ut i offentligheten?

I en rekke lekkasjer har Frp-leder Siv Jensen gitt inntrykk av at bompengeforhandlingene straks er i mål. Det falt ikke i god jord i Venstre, som i sine «mot-lekkasjer» har gitt uttrykk for at Trine Skei Grande slett ikke har tro på noen snarlig løsning. De har heller ikke lagt skjul på at de også er ganske sure på Frps lekkasjer. Og har i samme slengen slaktet Frps forslag om kommunal egenandel. Se opp for lekkasjer om hvor sinte Frp er over at Venstre avviser bomforslaget deres. Makan til surr.

Hvorfor de gjør det, er åpenbart. Frp har ikke så mye mer å tape, det har heller ikke Venstre. Meningsmålingene taler sitt tydelige språk. Derfor prøver de desperat å få fram sine seire i regjeringen. De er helt sikkert litt sure på hverandre også. Problemet er at det som er viktige forhandlinger i Norges regjering høres ut som intriger i jentegjengen på ungdomsskolen. Det er rart om ikke den tålmodige lagleder Erna Solberg blir litt irritert nå.

Siden bompengeopprøret tok Bergen, Frp og halve kongeriket på senga i vår, ser det ut som våre fremste politikere har laget en strategi som går ut på å plage seg selv mest mulig. Først forsøkte Frp å toe sine hender. Etter seks år i samferdselsdepartementet er det ganske nytteløst. Ingenting er så lite tillitsvekkende som å ikke ta ansvar når man faktisk har ansvar. Isteden kalte de inn til krisemøter og har gitt seg selv en voldsom fallhøyde med å kreve store gjennomslag i forhandlingene. Med sin egen regjering. Nesten uansett hva som blir presentert, kommer noen til å bli skuffet.

Det enkle er ofte det beste. Det beste er som regel også sannheten. Heldigvis. Derfor kunne Frp valgt en kommunikasjonsstrategi som ligner mer på dette: Frp har alltid vært mot bompenger, men det er kamelen de må svelge for å sitte i regjering. Slik er det når alle andre partier vil finansiere vei med bompenger. Til gjengjeld har Frp gjort mye av sine andre hjertesaker: Bygd kilometervis med nye veier. Samtidig er det åpenbart at dagens bompenger har noen svakheter. Bompengeopprøret har vært en nyttig påminner til politikerne om at strikken er tøyd for langt. Her kan regjeringen vise lydhørhet uten å tape for mye ansikt. Isteden lager de mye bompenge-rør.

Nå er det ingen enkel oppgave å styre en firepartiregjering som spriker så mye. Særlig i klimasaken har Venstre og Frp politikk som gjerne nuller hverandre ut. Likevel, de har valgt det selv. Da er gjerne det greieste å gjøre det beste ut av situasjonen.

«Saman er ein mindre aleine» er en vakker, fransk film om hva mennesker får til i fellesskap. Erna Solberg burde snarest invitert sine regjeringsvenner til å se filmen sammen på storskjerm i statsministerboligen. Med te, stearinlys og pledd. Kanskje kan de legge fram de endelige resultatene av bompengeforhandlingene i samme slengen?

Publisert: 15.08.19 kl. 16:34