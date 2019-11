SYSTEMSVIKT: – Etter NAV-skandalen har tanken kommet snikende – hva om dette ikke bare handler om tolkningen av EØS, men om noe annet? Har en kulturell brutalitet sakte, men sikkert infiltrert saksbehandlingssystemet vårt, spør kronikkforfatteren. Foto: Hallgeir Vågenes

Hele forvaltningen bør granskes

NAV-skandalen har rystet oss alle. For egen del har det ført til en ekkel tanke: Gjelder det vi nå ser i NAV også for andre offentlige etater som behandler oss som enkeltindivider? Trenger vi en undersøkelseskommisjon som kan se på hele den norske forvaltningen?

MARIANNE AASEN, tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Oppslaget i Aftenposten lørdag 9. november, om tannlegen og småbarnsmoren Masha som kastes ut av Norge, styrker min mistanke om at alt ikke er som det bør være i norsk forvaltning. Hun utvises i to år fra Norge (og alle Schengen-land) fordi «hun verken har hatt tarifflønn eller arbeidet fulltid som tannlege, og i tillegg hatt andre arbeidsforhold». Dette er et grovt brudd på utlendingsloven ifølge UDI og da skal man utvises for en periode, selv om man har små barn. I dette tilfellet en jente på seks måneder. Heldigvis har UDI snudd etter at saken ble omtalt i media.

Saken virker absurd på de fleste og strider mot manges rettsoppfatning. I dette eksempelet tviler jeg ikke på at lovgrunnlaget er i orden. De som jobber i UDI gjør trolig en utmerket jobb. Men jeg spør meg selv hvordan vi har kommet dit at vi har laget et rigid regelverk som straffer folk på en måte som strider mot det de fleste oppfatter som rimelig.

Som tidligere stortingspolitiker og dermed lovgiver har troen på at forvaltningen skjøtter sin oppgave uhildet, rettferdig og i tråd med stortingsflertallet vært sterk. Likevel har nok de fleste møtt personer med dramatiske historier og som ofte har slåss mot systemet. Det gjelder for eksempel i barnefordelingssaker, trygdesaker, barnevernssaker, behandling av gjeldsofre, tvangsinnleggelser i psykiatrien, Mattilsynet og utlendingssaker for å nevne noe. Historier som har det til felles at staten på brutalt vis har grepet inn i enkeltpersoners liv. I tillegg er det til dels slik at menneskene dette angår ikke er så ressurssterke. Og ikke minst; de har ofte opinionen imot seg. Det som også framstår som mer og mer åpenbart er at rettssystemet har særlige utfordringer når det gjelder denne type saker.

Etter å ha lest mye av det som er skrevet og sagt om Nav-skandalen har tanken kommet snikende. Og den var ekkel. For tenk om det er slik at dette ikke bare handler om tolkningen av EØS, men om noe annet? Har en kulturell brutalitet sakte, men sikkert infiltrert saksbehandlingssystemet vårt? Er byråkratiet så styrt av regler og av redsel for å gjøre noe feil at rimelighet og fornuft har forsvunnet? Eller er det noe annet? Tenk om rettsstaten ikke fungerer når enkeltindividet rammes av urimelige vedtak? At anke-systemet ikke oppleves som reelt? Tanken er skremmende.

Jeg velger å bruke begrepet «kulturell brutalitet» bevisst. For dette handler ikke om enkeltindividers ansvar. De aller, aller fleste ansatte i norsk statsforvaltning er svært dyktige fagfolk. Dette handler i så fall om systemet. Om hvordan Storting, regjering, statsforvaltningen, domstolene, andre tilsynsmyndigheter og media, utformer straff og reaksjonsmønster.

Idealet er at dette skal være basert på hva befolkningen oppfatter som rett og galt, rimelig og urimelig. Deres mening kommer til uttrykk gjennom valg av stortingsrepresentantene som lager lovene. Vi har stolt på at det hele går riktig for seg, men NAV-saken kan ha vekket oss fra dvalen. Kanskje straffene med utvisning, fengsel og store erstatningskrav er for urimelig? Og har de som fatter endelige vedtak rett til å gjøre dette?

Når historiene om enkeltsakene har dukket opp i mediene, handler det gjerne om saksområdene, om psykiatritilbudet, om innvandringspolitikken, om barnevernets privatisering eller om dyrevern. Men sjelden om forvaltningen er riktig organisert, om lovene er rett implementert eller om det er uklare grenser mellom saksbehandling og politikk. Hvis vi står foran så store grunnleggende problemer er det deprimerende lite enkeltpersoner kan gjøre. De har sammen med brukerorganisasjoner som NOAS, Rådet for Psykisk helse, pasientorganisasjoner, samt andre har sagt fra mange ganger.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har avsagt dommer. Men selv da er det sjelden vi ser en ydmyk stat. Og NAV-saken startet under den rød-grønne regjeringen, mens Solberg-regjeringen sitter med ansvaret for de siste fem årene.

Da kan en spørre seg: er det slik uansett regjering?

Jeg frykter NAV-saken har svekket tilliten til institusjonene kraftig. Flere enn før tviler på om det norske byråkratiske systemet er rettferdig. Og de ser et rettssystem som langt fra er blind for klasse, penger og makt. Dette truer hele demokratiet vårt og er i tilfelle svært alvorlig.

Erna Solberg skriver fortjenestefullt i Dagens Næringsliv 9. november at vi skal til bunns i NAV-saken. Hun argumenterer med at saken er alvorlig fordi enkelt mennesker har blitt rammet, men også fordi den svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet. Min oppfordring til henne er en vurdering av hele den delen av statsforvaltningen som driver forvaltning og behandling av enkeltsaker. Det bør i så fall gjøres av kompetente eksperter fra utlandet. Kun det vil gi en helt uavhengig vurdering av den norske standarden på saksbehandlingen i enkeltsaker vurdert opp mot norsk lov, internasjonale konvensjoner og EØS-retten.

Rettsstaten er grunnmuren i samfunnet vårt. Når tilliten til den er truet må det tas på alvor. Jeg håper dagens politikere tar på seg det ansvaret.

