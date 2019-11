SNUR: – Jeg ønsker ikke å begrense ytringsrommet til komikere, men når en stor del av befolkningen opplever at man som profilert kjendis sparker nedover, mener jeg at man har mislykkes, skriver Jan Even Sandal. Foto: PRIVAT

Debatt

Sagen sparker nedover

I dialog med flere av mine flerkulturelle venner har jeg fått forståelse for at store deler av innvandrerbefolkningen ser på Tore Sagen som en komiker som sparker nedover.

Nå nettopp







JAN EVEN SANDAL, adjunkt og aktuell som kontaktlærer i NRK-serien «Sjuende på ekte»

I VG 05.11 argumenterer jeg for at «Flauhetskonkurransen» i Radioresepsjonen er ment antirasistisk. Det mener jeg fortsatt, men problemet er avsenderen som jeg i mitt debattinnlegg gikk ut og støttet som tydelig antirasistisk. Det kan jeg ikke lenger stå inne for. En komiker operer aldri i et vakuum, og selv etter at konteksten hadde blitt klar for de fleste var det historien som innhentet Tore Sagen.

Etter at VG publiserte mitt debattinnlegg har jeg mottatt mange reaksjoner. De fleste reaksjonene har vært hyggelige, men samlet så har de først og fremst ledet til refleksjon og ettertanke: Siden Tøyenløftet ble en realitet i 2013 har jeg jobbet som lærer, og deltatt i frivillig arbeid på Tøyen; jeg er styremedlem i Tøyen sportsklubb og har blant annet stilt opp som natteravn. Tøyen er det fattigste området i Norge og har en høy innvandrerandel. Mitt mål og min lidenskap med arbeidet her har hele tiden vært å bidra til mer innenforskap og et harmonisk multikulturelt fellesskap.

Når jeg til tross for at jeg har mange flerkulturelle venner opplevde at ingen med mer melanin i huden enn meg trykket like på innlegget, eller ga uttrykk for at de satte pris på det på andre måter, ble jeg usikker. Noen ga til og med uttrykk for at de var skuffet og ikke ville ha noe mer med meg å gjøre. Hvorfor ble det sånn?

I dialog med flere av mine flerkulturelle venner har jeg fått forståelse for at store deler av innvandrerbefolkningen ser på Tore Sagen som en komiker som sparker nedover. Dette kommer også frem i podcasten til komikeren Jonis Josef, der han forklarer dette for Tore Sagen: Det er ikke «Flauhetskonkurransen» i seg selv som er problemet. Men at det er Sagen, som har et rykte på seg for slurvete bruk av ordet «neger» og andre uttrykk som oppleves som nedsettende mot innvandrere, som gjennomfører den. Josef sier at dersom det var han selv som hadde gjennomført «Flauhetskonkurransen» hadde det vært annerledes, fordi det da ikke hadde blitt oppfattet som at man sparket nedover.

Jeg ønsker ikke å begrense ytringsrommet til komikere, men når en stor del av befolkningen opplever at man som profilert kjendis sparker nedover, mener jeg at man har mislykkes. Sagen har da også sagt at han aldri skal bruke ordet «neger» igjen.

Så til lærdommen for egen del: Målet med innlegget mitt var å rette fokuset mot den økende tendensen i samfunnet til å være så dømmende som mulig mot andre. Dette mener jeg er en utvikling som er til stor hinder for det harmoniske multikulturelle samfunnet og den følelsen av innenforskap som vi ønsker, men budskapet blir ikke så tydelig når man profilerer det på noe jeg nå mener var feil sak.

Publisert: 12.11.19 kl. 13:24







Mer om