Fy, Vy!

Vy dropper nattog på Bergensbanen i sommer. Foto: Frode Hansen

Rett før vi alle skal ha tidenes Norgesferie, velger Vy å droppe nattoget på Bergensbanen. Det er så korttenkt at man nesten ikke tror det kan være sant.

Det er NRK som først skrev om saken. Ikke bare er det Norges mest lønnsomme togstrekning. Vestlandet står også øverst på nordmenns ferie-ønskeliste.

Heller ikke på Sørlandsbanen har Go Ahead planlagt nattog. På Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim vil svenske SJ kjøre om natten, men bare fredager og søndager. Bare på Nordlandsbanen er det planlagt med ordinært togtilbud, som strengt tatt ikke kan bli stort dårligere. Beslutningen er tatt i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Men det gjør det ikke til en klok beslutning. Vy begrunner avgjørelsen med at det om bord på nattogene er flere kontaktflater og dermed vanskeligere å overholde smitteverntiltakene. Det står ikke til troende.

At det er krevende å drive kollektivtrafikk i disse dager, er det ingen tvil om. Passasjergrunnlaget er sterkt redusert, og smittevernsreglene gjør det ikke enklere å gi lønnsomme tilbud. Usikkerheten gjør at mange utsetter å bestille reiser. Men å gi corona skylden for at nattoget innstilles, er ikke holdbart. Det føyer seg inn i rekken av saker hvor det åpenbart er bekvemt å skyve viruset foran seg.

Vy har lite å skryte av når det kommer til nattog. Over mange år er tilbudet kraftig redusert. Der det før gikk nattog til flere europeiske byer, går det i dag ingen ut av landet. Flytrafikken mellom de store byene i Norge ligger på europatoppen, men det har vært påfallende liten vilje til at toget skal ta opp konkurransen.

Selv om nattogets popularitet er økende og det ofte er lange ventelister for å få en sovekupe, har lite skjedd med tilbudet. Vys svar til passasjerer som etterlyser flere sovevogner har vært at de bare må være tidligere ute med å bestille. Da skjønner man lite av hvordan tilbud og etterspørsel henger sammen.

Samme tankegang ser ut til å prege selskapet nå. For ifølge Vy skal nattoget settes opp igjen når de mener kundegrunnlaget er tilstrekkelig. Hvordan de nå skal måle det.

Vi må ikke miste av synet at mens coronasituasjonen er midlertidig, kan reisevanene våre bli varig endret. I mange år har folk blitt oppfordret til å velge tog, buss, trikk og bane istedenfor bil. Nå er det all grunn til å bli bekymret for at bilen vil vinne frem igjen. Vaner er tunge å endre. Derfor har politikerne et ekstra ansvar for å opprettholde kollektivtrafikken selv om vi i en periode må kjøre alt for mange tomme seter.

Akkurat nå er det mye som er uklart. Vi vet ikke når samfunnet kan bli normalt, og mange kvier seg for å bestille reiser og billetter. Det er vanskelig å planlegge. Men en ting er sikkert: Folk vil reise igjen. Da må vi sørge for at de velger toget.

Det gjør de iallefall ikke hvis tilbudet ikke er der.

