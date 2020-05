Kommentar

Det ser ikke bra ut for svenskene

Av Astrid Meland

– Sverige ligger best an i hele verden, sa myndighetenes corona-rådgiver for et par uker siden. Men det er blitt verre å holde optimismen oppe.

Det var Johan Giesecke som tidligere i mai skrøt av den svenske coronastrategien i Dagens Nyheter. Han er rådgiver for Anders Tegnell, som leder innsatsen mot corona i vårt naboland.

Men Sverige nærmer seg 4000 døde. Norge har noe over 200. De siste dagene har Sverige kjempet med Storbritannia om å ha høyest dødelighet i hele verden.

Vi må tilbake til 1993 for å finne like høy overdødelighet i Sverige. I Norge, Finland, Danmark, Island og Tyskland, ser vi ikke noe lignende.

Er det fordi Sverige tidlig gikk inn for kun milde tiltak mot pandemien?

Mange også i Norge, beroliget folk den gang. Den norske Folkehelsa vurderte i februar at under hundre ville være smittet til påske.

Det var helt feil.

I Sverige har ekspertene sammenlignet sykdommen med influensa. Giesecke har sagt at 99 prosent stort sett ikke får symptom og at dødeligheten er på mellom 0,1 - 0,2 prosent.

– Men svært stor sannsynlighet kommer verken du eller jeg til å merke at vi har hatt det, sa Anders Tegnell da han var på Skavlan i april. Han mente det ikke er noen vei utenom. Vi skal stort sett alle ha dette viruset.

Og slik har nok mange folkehelseeksperter i omkringliggende land også sett på viruset.

I et internt brev fra Helsedirektoratet omtalt i Aftenposten het det 17. april om våre to alternativer: «Vi kan prøve å holde smitte nede på et lavt nivå til det kommer vaksine, eller vi kan prøve å oppnå naturlig immunitet ved å slippe langsomt opp slik at smitten brer kontrollert i befolkningen (...)»

I Danmark kalte danskenes Tegnell, Kåre Mølbak, WHOs anbefaling og testing og isolering for utdatert i et intervju i Politiken i mars.

– Dette viruset er noe populasjonen skal igjennom før eller siden, sa Mølbak, som la til at målet var at mange skulle smittes, for å unngå en ny, hard bølge.

Også i Storbritannia snakket statsminister Boris Johnson om flokkimmunitet, før han snudde.

I dag har København egne telt for testing, Mølbak mener ikke lenger alle skal ha viruset. Nå skal vi teste, vaske hender og holde avstand frem til en vaksine. Som i Norge, hvor Fungass snakker om «TISK», altså testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

Mørketallene er det ekspertene strides om.

En fersk spansk undersøkelse med blodprøver av over 70.000 mennesker, tyder på at bare fem prosent har hatt viruset i det hardt rammede landet. Det betyr i tilfelle dødelighet på over 1 prosent, ti ganger så høyt som en standard influensa.

Om det stemmer må rundt 40.000 nordmenn dø før vi oppnår flokkimmunitet. På toppen av det hele vet ingen hvor lenge immuniteten varer.

Også i Sverige begynner vi å få flere fasiter.

Til Weekendavisen sa Giesecke i april at 30 prosent av stockholmerne vil ha hatt smitten innen 1. mai. I tidsskriftet Lancet viste han til den svenske modelleringen som sa at 26 prosent ville hatt corona i april.

Det slo ikke til. De første blodprøvesvarene har kommet. Tallet er ikke i nærheten av 30 prosent. Kun 7,3 prosent hadde hatt smitten i midten av april.

I tillegg er det kommet en stor antistoff-studie av ansatte ved Karolinska som viser at bare 15 prosent hadde hatt det ved sykehuset.

Det tar flere uker før antistoffene kan påvises, så i dag er nok begge disse tallene høyere.

Likevel er dette skuffende. For om testene de har brukt er gode nok, og antistoff faktisk kan måles, har langt færre hatt viruset enn svenskene trodde. Det igjen betyr at corona har høyere dødelighet enn først antatt.

Den norske legen Henrik Vogt skriver at ut fra førstnevnte undersøkelse var dødeligheten rundt regnet på rundt 0,8 prosent om man ser på dødstallene i slutten av april.

Det alle spør seg om, er naturligvis hvorfor så mange har dødd i Sverige.

Landet har god folkehelse, høy kvalitet på helsetilbudet, og færre eldre, tykke og hjertesyke enn i andre vestlige land. Svensker bor få sammen eller alene, og skulle egentlig klart seg ganske godt gjennom pandemien.

Fikk Sverige det før oss? Er det fordi så mange eldre er blitt rammet? Eller er det tiltakene?

Ennå vet ikke forskerne hva slags tiltak som virker best. Flere land med svært strenge tiltak topper den dystre statistikken. Som Storbritannia.

Mobilitetsdata fra Google viser at det har vært en brå nedgang i fartingen også i Stockholm.

Og siden slutten av april har Norge hatt tiltak som ligner de svenske. Og nå er svenskene strengere enn oss.

Og man vet aldri, til slutt kan dødeligheten jevne seg ut mellom landene, som Tegnell har vært inne på.

Men de kritiske stemmene begynner å gjøre seg mer gjeldende i Sverige.

Giesecke forsvarer strategien i et intervju i Aftonbladet før helgen, der han blir konfrontert med de høye dødstallene.

Men mot døden har man lite å stille opp med.

– Hviterussland oppgir for eksempel 100 - 200 dødsfall, og de har kjørt helt åpent, sier Giesecke.

I Europas siste diktatur altså, hvor presidenten har sagt at ingen dør av corona.

