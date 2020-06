Styreleder: Kari Bansal i Holistisk Forbund Foto: Privat

Debatt

«Hva med å ha to tanker i hodet på en gang?»

Helse og sykdom er vesentlig mer komplisert enn det vi evner å ta innover oss i det daglige. Mange tar kontakt med alternativ-behandlere enten fordi skolemedisinen ikke har mer å tilby, eller fordi de vil ta ansvar for egen helse. Det er et menneskelig behov å være herre i eget liv og egen kropp.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARI BANSAL, styreleder i Holistisk Forbund

Holistisk Forbund har fulgt saken VG har publisert om Tarjei som takker nei til kreftbehandling og velger en alternativ vei.

Se serien om Tarjei som vil tenke seg frisk fra kreft her.

Vi anbefaler IKKE kreftpasienter å si nei til behandling i tråd med legenes råd. Det er det beste behandlingstilbudet som eksisterer pr i dag. Det vi reagerer på er den enten eller vinklingen som VG har valgt i sin reportasje. Enten alternativ behandling eller behandling med skolemedisinen. Hva med ja takk begge deler?

les også Vil tenke seg frisk: Tarjei (29) nekter å ta cellegift

Professor Asbjørn Dyrendal påstår at historiens hovedperson, Tarjei, sitt syn på helse «kan kalles holistisk». Han begrunner det ved at «det er en tro på at ånden kommer foran kroppen, og at den viktigste årsaken til sykdom ligger et annet sted enn i den fysiske kroppen». Jeg tør påstå at det er et reduksjonistisk syn på sykdom.

Holisme betyr helhet. Det innebærer at man tenker at summen av delene er større enn hver enkelt del alene. Holistisk metode i vitenskapen innebærer en tilnærming der delene i et system sees i sammenheng. Reduksjonisme er motsatsen og innebærer at delene plukkes fra hverandre og analyseres hver for seg.

Et holistisk syn på helse tar for seg kropp, følelser og sjel, og samspillet mellom disse. Likevel blir begrepet holistisk behandling i dag benyttet på behandlingsformer som fremstår mer som reduksjonistiske. Vi vet i dag mye om helse og hva som påvirker den. Lever vi usunt med lite mosjon, dårlig kosthold og røyking tar kroppen vår skade. Opplever vi kriser og traumer i livet, og går med konstant stress i kroppen, skader det vår helse.

les også Tarjeis eksperiment

En knust barndom fører ofte til forhøyet risiko for sykdommer i voksen alder. Et virus kan forårsake en pandemi. Mister du din elskede livsledsager gjennom mange år kan det føre til depresjon. Kroppen vår henger sammen med psyken, og de ulike delene påvirker hverandre.

Hva forteller dette oss? Jo, at helse og sykdom er vesentlig mer komplisert enn det vi evner å ta innover oss i det daglige. Jeg støtter Bent Høies oppfordring til leger om å snakke med sine pasienter om alternativ behandling. Mange tar kontakt med alternativ-behandlere enten fordi skolemedisinen ikke har mer å tilby, eller fordi de vil ta ansvar for egen helse. Det er et menneskelig behov å være herre i eget liv og egen kropp.

Andre kan ha overbevisninger som kan være av mer spekulativ karakter. De har likevel rett til selv å velge, selv om vi ikke liker det.

Holistisk Forbund er et livssynssamfunn. Mange av våre medlemmer er opptatt av alternativ medisin og selvutvikling. Vi er opptatt av å se hele menneske med alt hva det innebærer av kropp, følelser og sjel, og av i hvilke sammenhenger mennesket inngår. Lever vi i omgivelser som er helsebringende for oss, eller i omgivelser som skaper uhelse?

les også Krever lovendring: – Må rydde opp i jungelen av alternative behandlere

Utfordringene med alternativ medisin i Norge i dag er at det er et begrep som er blitt en sekkepost for alt fra diverse kjerringråd til behandlingsformer som krever lengre utdanning. Debatten blir svært unyansert når alt dette behandles likt. Det er som å sammenligne epler og gråstein. Da blir en kunnskapsbasert debatt umulig.

Skolemedisinen har også sine utfordringer. Der er mye penger og makt konsentrert hos få aktører. Når disse har stor makt over hva det faktisk forskes på, vil det forsterke det rådende paradigme innen medisin. Forskning på placeboeffekten eller kosthold gir ikke samme penger i kassa som salg av medisiner og medisinsk utstyr.

Hva mister vi ved dette?

Vitenskapen har gjennom alle år funnet nye svar, omskrevet tidligere teorier og funnet nye mysterier.

Holistisk Forbund vil bidra til å bygge bro mellom vitenskapen og det alternative. Vi ser ingen motsetning mellom disse to tenkemåtene. De utfyller hverandre. Vi vil ta det beste fra alternativ behandling og det beste fra dagens skolemedisin og kombinere disse. Det tror vi vil gi et bedre tilbud for mange pasienter, og kan bane vei for nye oppdagelser som det kan forskes på og ny viten.

Ja, det er mulig å ha to tanker i hode på en gang!

Publisert: 03.06.20 kl. 09:12

Fra andre aviser