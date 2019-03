DRESS MED SUKSESS: Slik så det ut under «herrenes aften» på Majorstuen Fretex høsten 2018. Dressene som ble solgt hadde tidligere tilhørt milliardær Kjell Inge Røkke. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Svarer MinMote-journalist: – Moderne menn pynter seg i det de vil!

Menn bør velge klær de liker selv, enten det samsvarer med kvinners preferanser eller ikke. På samme måte har kvinner kjempet for å kle seg i det de vil, uten krav om å skulle behage menn.

EIVIND BREILID, student.

Menn vegrer seg for mye for å pynte seg, skriver MinMote-journalist Sverre Norberg-Schulz Hagen i en kommentar i VG i helgen.

«Finn fram dressen oftere!» råder han. For sånn har det blitt, eller snarere nesten alltid vært. Å pynte seg som mann er synonymt med å ta på seg en dress. Hvorfor må det være sånn?

Den klassiske herredressen har sitt utspring i det britiske hoffets klesdrakt, ispedd elementer hentet fra militæruniformer. Symbolikken er tydelig: individualitet og kreativitet skal undertrykkes, mens konservative verdier og tradisjonelle kjønnsroller framheves.

«Kvinner foretrekker menn i dress» er Sverre Nordberg-Schulz Hagens hovedargument for å ikle seg bukse og jakke. Dette er undergraving av menns mulighet og evne til å velge antrekk basert på egne smak.

Menn bør velge klær de liker selv, enten det samsvarer med kvinners preferanser eller ikke. På samme måte har kvinner kjempet for å kle seg i det de vil, uten krav om å skulle behage menn.

«Janteloven står i veien for at menn tør å ta på seg dress», antyder Hagen videre. Men finnes det egentlig et plagg som roper Jante høyere enn nettopp dressen, med sine strenge koder, standardiserte snitt og fargeløshet?

Å tørre å pynte seg i noe annet enn dress – der har du jantebryteri.

For all del, mange menn synes sikkert at det er topp å kunne ty til pynteuniformen, som herredressen er, når anledningen krever et elegant antrekk.

Jeg ønsker ikke at alle dresser skal forsvinne fra jordens overflate, men jeg håper at repertoaret av stilig herremote skal bli bredere. Motejournalistikken bør vise fram et mangfold av mannlige stilikoner, som tør å utfordre normen.

I en progressiv verden er det synd at mannsklær henger igjen i en lite likestilt og grå tid.

I mangfoldets tidsalder bør alle få sjansen til å være kreative og ha det morsomt med klær. Også menn.

