Nasreen Ahmed (22) skriver i kronikkserien for unge, «25 under 25».

Debatt

«25 under 25»: – Vi er Sudan

Nå nettopp







NASREEN AHMED (22), student.

Norske medier, dere skuffer meg. Dere skuffer norsk-fødte, mørkhudede, muslimske meg. For de som lider, de er ikke så ulike meg.

Men kanskje de ikke er så like meg likevel - for de er usynlige. For de er usynlige så lenge de ikke er født på rett sted til rett tid. Det smerter meg at vi har vendt øynene til de som er våre egne. For ja, du trenger ikke være Sudaneser for å si at de som lider er våre.

De knapt seks-år gamle barna, kvinnene og mennene. De uskyldige.

For når jeg blar gjennom Instagram så er det tydelig at Sudan blir sett og hørt. Så hvorfor er forsidene deres preget av blindhet?

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Vis mer vg-expand-down

les også Unicef: Barn har blitt drept i Sudan

For jeg er Sudan, og det er dere også. For revolusjonen, den er oss unge som sitter med makten bak ordene på skjermene. Men den er også norske aviser som nekter å se oss for hva vi er.

For når menneskeheten blir blendet for smerten til våre egne, da er det ikke stort ved oss som gjør oss medmenneskelige lenger.

Så la oss ikke glemme. Våre 500 slaktede brødre og søstre; Barna som blir voldtatt og kroppene deres som blir kastet i Nilen.

Alt jeg ber om, er at forsidene deres ikke skal være fattige for medmenneskelighet.

At kjærlighet, empati og solidaritet for de som lider ikke skal stå så langt nede på agendaen.

For både du og jeg: Vi er Sudan.

La oss ikke bli glemt.

Publisert: 14.06.19 kl. 14:29