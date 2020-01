NY SITUASJON: Livet som statsminister blir ikke enklere etter at Frp går ut av regjeringen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Krevende for Erna

Livet som statsminister blir ikke lettere for Erna Solberg nå. Tvert om. Nå må hun manøvrere i Stortinget med et opprørsk Frp med sterkt behov for å markere seg – og med to små regjeringspartnere som sårt trenger politiske seire.

Ut fra dagens målinger risikerer både Venstre og KrF å havne under sperregrensen ved stortingsvalget neste høst. Ingen av dem har råd til å gi mye til Frp i Stortinget. I mange saker vil Solbergs to juniorpartnere dessuten føle seg nærmere enkelte partier i opposisjonen enn sin tidligere regjeringspartner Frp. Mens statsministerens Høyre i de samme sakene kan ligge nærmere Siv Jensen og hennes parti. Som i oljepolitikken.

Solberg ledet en mindretallsregjering også de første årene i sin statsministerperiode, med Høyre og Frp. Men da hadde hun samarbeidsavtalen med KrF og Venstre å lene seg på. Det har hun ikke denne gangen. Frp-leder Siv Jensen har gjort det helt klart at hun vil legge partiets program til grunn. Ikke Granavolden-plattformen, som de fire partiene forhandlet frem da KrF kom inn i regjeringen, og de alle skulle regjere sammen.

Selv om regjeringen er endret, er stortingsflertallet det samme. Siv Jensen peker på Erna Solberg som statsminister. Det kan bety fortsatt forutsigbar og stabil styring av Norge. Men det er ikke sikkert. Alt avhenger av hvilken rolle Frp velger å spille i opposisjon. Velger partiet Siv Jensens mer ansvarlige linje, eller vinner andre krefter i partiet frem?

Mange har mye å tape i den nye politiske situasjonen som har oppstått. Erna Solberg mister flertallet, og dermed styringsdyktigheten som har preget hennes tid som statsminister. Det kan svekke henne. Siv Jensen må tilfredsstille et parti som er sultent på å vise seg frem som et tydelig og aggressivt opposisjonsparti. Dermed risikerer hun å tape posisjonen som den stødige partilederen som brakte Frp inn i regjering, og viste Norge at hun og hennes parti også kan ta ansvar og styre Norge.

KrF og Venstre har fått den regjeringen de ønsket seg, med dem selv og Høyre, uten Frp. Men det kan vise seg å bli en kortvarig lykke. Frp har ikke noe ønske om å bidra til at de to partiene får gjennomslag for sine hjertesaker. Høyre har ingen interesse av å fri til de andre opposisjonspartiene. Og opposisjonen har ingen interesse av å hjelpe regjeringen med å få gjennomslag for sin politikk, dersom Solberg mangler støtte fra Frp i vanskelige saker.

Erna Solbergs jobb som statsminister har blitt enda mer krevende. Det politiske bildet er mer uoversiktlig enn på lenge. I urolige tider trenger Norge forutsigbarhet og stabilitet. De ikke-sosialistiske partiene har fortsatt flertall på Stortinget. De har alle et ansvar for å tenke utover hva som er taktisk smart frem mot neste stortingsvalg.

