LSK VANT: – Fotball er den største jenteidretten i Norge. Allikevel får ikke jentene spille cupfinale på Ullevål, skriver Hansen. Her fra NM-finalen i fotball for kvinner mellom LSK kvinner og Vålerenga i Telenor Arena i november. LSK vant for øvrig 5 - 1. Foto: Stian Lysberg Solum

Debatt

Du får ikke takle, men kanskje kan du twerke?

Voksne menn som stemmer ned jentenes ønske om å slippe hvite shorts er nok et tegn på at vi trenger systematisk og langsiktig likestillingsarbeid i idretten.

Nå nettopp

RINA MARIANN HANSEN, Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Mens kommune og arbeidsliv bygger ned kjønnsforskjeller, skjer det motsatte i idretten. Det er ikke noe problem å få rekruttert jenter inn i barneidretten, men det er deprimerende lesing å se hvor mye kjønnsforskjellene øker jo eldre de blir.

Jentene våre er gode forbilder. De fleste jenter jobber og/eller studerer samtidig som de er toppidrettsutøvere. De fortjener bedre. Likestilling har gjennomgående ikke vært et tema som har vært diskutert i idretten. Det er ikke bare formelle regler som er annerledes for jenter, regelboka er også mye tykkere om man regner med de uformelle reglene.

Rina Mariann Hansen Foto: Sturlason

Fotball er den største jenteidretten i Norge. Allikevel får ikke jentene spille cupfinale på Ullevål. Vår nasjonale arena for fotball er forbeholdt menn, selv om den delvis er finansiert av statlige midler. Norges Fotballforbund (NFF) har heller ikke villet satse på Toppserien for kvinner. Da OBOS-konsernet gikk til NFF med sin tykke lommebok, var svaret at de ikke burde satse på kvinnene da det ikke var kommersielt interessant.

Jenter i ishockeymiljøet i Bergen har den siste tida tatt til orde for at de skal få ha samme regler som gutter som spiller ishockey. Samme debatt var opp i 2017, da med utgangspunkt i ishockeymiljøet i Storhamar. Etter mye påtrykk fra Maren Lundby får jentene endelig hoppe i storbakke i VM, men de får fortsatt ikke lov til å fly. Monica Knudsen i Vålerenga mener ulikhetene mellom jenter og gutter i fotballen bare øker. På tross av at Norges idrettsforbund (NIF) nå både har kvinne som president og kvinne som generalsekretær er normen i norsk idrett å være mann. Flertallet av ledere av særforbund, ledere av idrettslag eller lederskikkelser i norsk idrett er menn.

Den mannlige dominans gjør åpenbart noe med prioriteringer, regler og praksis. Jeg vet alt om dette. Som idrettsbyråd er ca. 90 % av de som ber om et møte med meg fra idretten menn. Vi hører anekdotiske eksempler på at jenters fotballag ikke får trene om vinteren, mens guttelag får det, helt fra tidlig alder. Jenter må få lik tilgang til garderobe og fasiliteter. Det er ikke greit at jenter har en drakt, mens gutta har et hav av klubbutstyr. Jentelaget skal ikke kun være en parentes i årsrapporten.

Det er alle de små signalene som samlet sett sier at jenter som driver med idrett ikke er like mye verdt som gutter som driver med idrett. Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men hvorfor er det bare gutter som sier de vil satse? Forsker Ingunn Marie Eriksen uttaler at “Jenters motivasjon og tro på egne muligheter til å satse ser ut til å være langt mer begrenset enn guttenes”.

Oslo kommunes store bidrag til likestilling i idretten må være innenfor de virkemidlene vi besitter, i hovedsak er dette bygging og fordeling av tilgang på idrettsanlegg og penger til idretten. Illustrerende nok har mange av de store idrettsinvesteringene historisk sett vært for gutta. Da Holmenkollen ble bygd hoppet ikke jentene der. Vi bygger ishaller for ishockey og skateanlegg som begge er idretter som det er en stor overvekt gutter som driver med.

Som byråd har vi lagt om hvordan vi planlegger idrettsanlegg for de som roper høyest til en faktabasert og strukturell planlegging. Det betyr at vi teller og måler dekning av idrettsanlegg. Vi har lagt til grunn at vi skal prioritere anlegg med høy andel jenter. Den tidligere prioriteringa av anlegg betyr at vi i Oslo f eks mangler mange anlegg til idretter som har en høy andel jenter (turn, kampsport, dans osv.) Hvilke idretter dette er vil selvsagt også kunne forandre seg over tid.

Som kommune har vi og skal fortsette å ta i bruk alle virkemidler vi har. Jeg forventer også at idretten tar tak i sine egne regler og praksis. Idretten må gå gjennom særforbund for særforbund om det er regler eller praktisering som diskriminerer jenter.

Ekskluderende praksis kan være så enkle ting som at et årsmøte stemmer ned jenters forslag om ikke å ha hvite shortser, som blir gjennomsiktige når de blir våte. Idretten bør gå gjennom pengene de bruker for å se hvem som tjener på og hvem som taper på pengestrømmene. NIFs visjon er tross alt “idrettsglede for alle”.

Publisert: 23.02.20 kl. 08:37

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser