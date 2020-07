Kommentar

Hardt rammet av usynlig fiende

Av Per Olav Ødegård

PÅ VALGKAMP: Donald Trump ankommer et valgkampstevne i Tulsa, Oklohoma, 20. juni. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Det utspiller seg en amerikansk tragedie av historiske dimensjoner. Mens pandemien avtar i andre vestlige land er den ute av kontroll i USA.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

USA har fire prosent av verdens befolkning. 25 prosent av de som er bekreftet døde av Covid-19 er amerikanere. Over 2,7 millioner er bekreftet smittet i USA. Over 128.000 er døde. Det mest nedslående er hvor raskt smitten sprer seg.

Fire av de fem siste dagene er det blitt registrert over 40.000 nye smittetilfeller. Det er et høyere tall enn på de verste dagene i april. USAs ledende smittevernekspert, Anthony Fauci, sa i Kongressen tirsdag at han ikke vil være overrasket om de daglige smittetallene kommer opp i 100.000.

Fauci leder det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonssykdommer og er en rådgiver for presidenten. Han sier utviklingen i USA går i feil retning: -Vi må gjøre noe og vi må gjøre det hurtig. Det er åpenbart at vi ikke har fullstendig kontroll akkurat nå. Helseminister Alex Azar sa i et CNN-intervju i helgen at dette er «en veldig, veldig alvorlig situasjon og vinduet er i ferd med å lukke seg for å handle og ta kontroll».

les også USA tømmer lagrene for coronamedisin

Det usynlige fiende, kalte president Donald Trump viruset. Hva sier han i dag om fienden? Ikke særlig mye.

Trump viste seg ikke på det Hvite hus` siste pressekonferanse om virus-situasjonen. De som hørte ham tale på valgkamparrangementer for vel en uke siden fikk en annen og langt lysere versjon enn den virkelighet Fauci og Azar beskriver. I Arizona snakket han om «pesten» som snart ville forsvinne, at USA gjør en god jobb med testing og at det «veldig snart» vil komme en vaksine.

les også Coronasmitten skyter i været i USA

Ønsketenkning er ingen god strategi i møte med en pandemi. Å lukke øynene gjør vondt verre.

Tidligere i juni sa Trump at hvis USA hadde stanset testing nå «ville vi faktisk hatt veldig få tilfeller, om noen». Deretter sa presidenten at han ba «sine folk» om å begrense testingen. Trumps medarbeidere sa etterpå at han spøkte, noe han selv avviste. Meningen var visstnok å være sarkastisk.

Det er riktig at USA i dag tester flere enn noe annet land, men i de første kritiske ukene hadde ikke amerikanerne testutstyr som fungerte.

Når flere blir testet blir det selvsagt oppdaget flere tilfeller. Det er hensikten. Testing er uunnværlig for å kunne isolere tilfeller og drive smitteoppsporing. Man trenger ikke å være et stabilt geni, som Trump sier han er, for å forstå at sykdommen ikke forsvinner hvis man slutter å teste.

Sykdommens utbredelse kan også avleses i sykehusinnleggelser og dødsfall. På alle områder skjer det en økning i USA. De høye tallene forteller likevel ikke hele historien. Ifølge det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) er det reelle smittetallet mye høyere, trolig ti ganger så høyt i mange deler av landet.

les også Smitten øker i halvparten av USAs delstater

Nå er det sørlige og vestlige USA hardest rammet. Mange delstater registrerer i disse dager de høyeste smittetall de har sett i løpet av pandemien.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det går så galt i USA. Landet har større ressurser, ekspertise og erfaring i å håndtere en helsekrise enn de aller fleste land. USA har hatt en internasjonal lederposisjon i å bekjempe globale helsetrusler, men i sin jakt på syndebukker valgte Trump å ta USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). USA hadde nok med seg selv. Men også det har gått oppsiktsvekkende dårlig.

les også Trump-rådgiver om corona-kommentar: – Det var ironisk

Først manglet USA testutstyr. Deretter fulgte krangling om ansvar og ressurser mellom Det hvite hus og delstater. Først bagatelliserte Trump trusselen, for deretter å erklærte krig mot «en usynlig fiende».

Så kom han til at kuren var verre enn sykdommen. På Twitter oppfordret han til en «frigjøring av delstater». Mange fulgte Trumps oppfordring om å åpne for business etter en periode med nedstengning.

Folkerike delstater som Texas og Florida, med republikanske guvernører, har de siste dagene meldt om de høyeste smittetallene så langt i pandemien. Flere må nå igjen stenge virksomheter, i et nytt forsøk på å få kontroll. Det viser risikoen ved å åpne samfunn for tidlig, før smitte-situasjonen er under kontroll.

En ny meningsmåling fra CBS News/YouGov viser at amerikanerne er splittet i synet på om delstatene åpnet for tidlig. 41 prosent sier det skjedde på riktig tidspunkt, mens 39 prosent mener det var for tidlig. En av fem synes det skjedde for sent.

les også Alle presidentens skrekkslagne menn

Anthony Fauci, har to klare råd: Unngå folkeansamlinger. Bruk ansiktsmaske. Presidenten gjør ingen av delene. Han inviterer til massemønstringer og bruker ikke maske. Men visepresident Mike Pence iførte seg sist helg ansiktsmaske under et besøk i Texas. Han oppfordret alle til å gjøre det samme.

Ikke overraskende fremstiller Trump administrasjonens håndtering av corona-krisen som en suksess. Amerikanere flest er ikke imponert. I Reuters meningsmåling er bare 38 prosent av de spurte tilfreds med presidentens innsats. Det vanlige er at oppslutningen om den politiske ledelse øker når kriser og katastrofer rammer. Det motsatte har skjedd i USA:

Ifølge CBS-målingen mener 72 prosent at Trump-administrasjonen var uforberedt på pandemien. Det samme kan sies om myndighetene i de fleste land. Verken ledere eller befolkning var tilstrekkelig forberedt på en slik katastrofe. I forhold til folketallet har flere europeiske land mistet flere liv i pandemien enn USA.

Det urovekkende er imidlertid at kurven i USA fortsetter å stige, lenge etter at den har flatet ut i hardt rammede land som Storbritannia, Spania, Italia og Frankrike. Det kan bli langt verre. Og vinduet for å handle er i ferd med å bli lukket.

Publisert: 02.07.20 kl. 08:20

Fra andre aviser