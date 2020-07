TÅLMODIGHETSPRØVE: – Det verste som skjer er når folk sniker i køen, og det er faktisk noe av det dummeste du gjør også, skriver fergevakt Kevin Kaljord. Foto: Roger Neumann

Råd til fergereisende i sommer

Det kan jeg forklare ganske godt. Jeg jobber som køvakt på et av de mest trafikkerte sambandene i Nordland akkurat nå, og hadde en lignende jobb de to foregående årene. Her er noen tips!

KEVIN KALJORD, køvakt ved en av de mest trafikkerte fergene i Nordland

1. Les skilt! De fleste fergeleier har skilt som viser rekkefølgene på filene til ferga, les disse, slik at du ikke kjører feil. Noen ferger har køvakter, og da er det de du skal høre på. De skal holde orden og system i køen, og passe på at ingen sniker (dette kan fortsatt skje dessverre). Les skilt eller følg beskjed, så blir det ikke kaos.

2. På de fleste fergene er autopass i bruk, og da gjerne ved skiltavlesning. Prisene er fastsatt, mannskap får ikke gitt deg rabatt, og mannskapet bestemmer ingenting angående dette, det er fylke/staten som bestemmer disse prisene, så hvis du mener det er urimelige priser, klag til dem, ikke til dem som jobber på fergen.

Kevin Kaljord. Foto: PRIVAT

3. Av og til så skjer det at fergen går rett før du kommer, dette er kapteinens avgjørelse, og deres avgjørelse alene. Det er sjelden at de holder igjen for en bil de ser en kilometer unna fordi de må holde en rutetid, og det kan bli store forsinkelser på fergene i Norge i sommer. Så vær så snill, ikke krangle om hvorfor fergen gikk før du kom om bord, det gagner ingen.

4. Ikke snik i køen! Det verste som skjer er når folk sniker i køen, og det er faktisk noe av det dummeste du gjør også. For det første så er det ikke slik at jo lenger fram i køen på land du er, jo raskere kjører du av fergen. Mange ferger har øvre bildekk/hengedekk eller til og med kjellerdekk. Her skal personbiler og MC-er stå, så om du sniker, så sikrer du deg nok en plass på et av disse dekkene, som nesten aldri kjører av først. Så gjør deg selv en tjeneste – ikke snik.

5. På mindre ferger må man prioritere hvem som kommer på. Det skjer stadig vekk at selv om en bobil er neste i køen, men så er det ikke plass på dekket til en bobil, men det er plass til en personbil, kanskje til og med to. Derfor må det prioriteres, det er jo bedre at fergen er full når den går, enn at de går med ledig plass når det er så stor trafikk.

6. Vær tålmodig! Fellesferien er i gang, mange skal på ferie, og med corona-restriksjonene så reiser de aller fleste rundt i Norge i sommer. Derfor er det bare å smøre seg med tålmodighet. I f.eks. Nordland kommer du deg ikke til Lofoten eller Vesterålen uten å ta ferge, du kommer heller ikke til Troms eller Finnmark uten å ta ferge. Smør deg med tålmodighet, mange har tenkt samme som deg, så ikke stress.

7. Ikke kjeft på mannskapet. De gjør så godt de kan, de jobber lange dager, mange er faktisk pensjonister som er hentet inn for å holde fergen i gang, og de fortjener ikke kjeft, det fører bare til dårlig stemning.

8. Ikke klag i mediene om dere må vente lenge. Rederiene har ikke flere ferger å sette inn, rutene er bestemt fra før, de fleste steder går fergene så ofte som de kan. Flere av de som jobber på fergene skal ha lovpålagt ferie, så pensjonister stepper inn for å sikre at fergen kan gå, vær takknemlig for disse, ellers hadde dere stått mye lenger å ventet. Det er ikke flere mannskap å sette inn, det er ikke flere ferger å sette inn, kapasiteten er sprengt, og det er ikke mer som kan gjøres.

9. Har du muligheten til å kjøre rundt i stedet for å ta ferge, så bør det seriøst vurderes, det kan ta mye kortere tid.

