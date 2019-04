SVARER: Marit Klemt Stephansen og Ine Haver.

Svarer Ropstad: – Uenige om hvem som har ansvaret

#HeiErna-kampanjens svar til Ropstads innspill i VG 30.03.19: Vi har kanskje samme mål for barnevernet, men er uenige om hvem som har ansvaret.

INE HAVER, kontaktperson og fagkonsulent i barneverntjenesten i Stavanger.

MARIT KLEMP STEPHANSEN, fagkonsulent i barneverntjenesten i Sandnes.

Vi som står bak #HeiErna-kampanjen skrev i VG den 29.03.19 at vi etterlyser økt kompetanse om barnevernsansattes situasjon i regjeringen. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad svarte den 30.03.19 at han lytter til det ansatte i barnevernet formidler. Han viser videre til at det fra 2013 til 2017 kom 1150 flere ansatte i det kommunale barnevernet, at det kom forslag til ny barnevernlov og at målet er å sikre alle barn en trygg oppvekst.

Ropstad, vi er glade for at vi har felles mål: at sårbare barn i vårt samfunn skal få best mulig hjelp. Du mener kommunene kjenner seg selv og sin situasjon best. Vi ser det som problematisk når kommunene alene må ta ansvaret for å vurdere hva som er viktigst. Situasjonen i kommunene er ofte slik at for å prioritere et felt så må et annet felt nedprioriteres.? Vi etterlyser en regjering som tør å formalisere et minstekrav til bemanning i barnevernet. På den måten vil kommunene ha nasjonale føringer for prioriteringer innen barnevern.

For oss er det ikke viktig å diskutere hva som har blitt gjort tidligere med tanke på stillinger i barnevernet. For barna som trenger hjelp i dag er det dessverre ikke til nytte å vite at de får mer hjelp enn hva andre barn fikk tidligere. Det som har betydning er hva slags hjelp de får nå.

Skal vi gjøre barnevernet best mulig trenger vi nok stillinger til å kunne håndtere det faktum at det er en 56% økning i antall bekymringsmeldinger de siste 10 årene. Vi har en barnevernlov som stadig endrer seg til det bedre, med flere krav til at vi skal lytte til barnet, dokumentere det de sier og samhandle med familien og nettverket. Ettervern skal også utvides til 25 år. Vi understreker igjen at vi heier på dette fordi det betyr mer hjelp til sårbare barn og unge. Men samtidig lurer vi på hvorfor barnevernet pålegges stadig flere arbeidsoppgaver og ansvar uten at ressursene øker tilsvarende.

Ropstad, vi ønsker å tilbakemelde at vi er glade for at du som vår minister imøtekommer dialog med oss som jobber i barnevernet. Vi opplever at du engasjerer deg for at barn skal ha en trygg oppvekst. Vi vil da ta utgangspunkt i de tallene du ofte refererer til, knyttet til hva som er bevilget til barnevernet tidligere, og gi deg en tilsvarende utfordring. Kan du som minister si at du vil gi en tilsvarende økning i stillinger i barnevernet som ble gitt i 2013 – 2017? Den rødgrønne regjeringen stod bak store deler av de 1150 stillingene du omtaler.

Vi ønsker oss en minister som tør å være konkret og følge opp suksesshistorier som den øremerkede økningen var.

Vi i #heierna-kampanjen opplever konsekvensene av de økte lovkravene og den store økningen i saken hver eneste dag. Både du og vi kjenner konsekvensene. Det er et faktum at over 30% av de ansatte slutter innen et år i jobben.

Vi mener du – som ansvarlig statsråd - bør ta ansvar for å sørge for at barnevernet er bemannet for økningen i saker, økningen i lovkrav og for å forebygge den omfattende flukten av dyktige kolleger som ikke orker å stå i dette.

Aller helst ønsker vi en økning som utover dette, som gjør oss i stand til å heve kvaliteten og tilgjengeligheten vår for barn og familier. Vi vil utfordre deg på å ta ansvar i din posisjon, ved at du og regjeringen kommer med klare føringer i stedet for å overlate hele ansvaret til kommunene. Vi håper du tør å være en modig minister.

