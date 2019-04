Foto: ROAR HAGEN

Kommentar

Bidens bidrag

Joe Bidens problem er ikke først og fremst to løsrevne historier om at han skal ha krenket et par intimsoner. Problemet er at det er mer der de kommer fra.

Under valgkampen i 2008, mens Obama-feberen var på det høyeste, var den unge senatoren i Allentown, Ohio hvor han ble spurt av en kvinnelig reporter hva han ville gjøre for amerikanske arbeidere i bilindustrien om han ble valgt.

– Vent litt søta, det blir pressekonferanse senere, sa Obama.

Det vil si, han kalte henne «sweetie», som er en mer vanlig betegnelse på barn og kvinner i USA enn «søta» er i Norge.

Det gikk bare en time eller to før teamet hans hadde oppsporet journalistens nummer og Obama hadde lagt igjen en beskjed hos henne, hvor han beklaget bruken av «sweetie»:

«Det er en dårlig vane jeg har. Jeg gjør det innimellom, med alle typer mennesker. Jeg mener ikke å være respektløs. og jeg er blitt behørig kritisert for det».

Den gangen virket det lettere hysterisk. Kontrollfriken Obama var så redd for å bli oppfattet som politisk ukorrekt at et litt gammelmodig kompliment var nok til at noen i kampanjen trykket på panikk-knappen og krisetiltak ble iverksatt.

Reporteren selv, Peggy Agar, var mer irritert over at han ikke besvarte spørsmålet hennes, enn at han hadde kalt henne «sweetie».

I dag, elleve år senere, spørs det om «et par timer» hadde vært nok til å avverge at dette hadde toppet dagsorden. Nyhetshjulet spinner fortere, trykket er blitt sterkere og slingringsmonnet er blitt mindre for de aller fleste offentlige kandidater, spesielt når det gjelder gammelmannsoppførsel.

Obama ville sikkert håndterte det i dag også. Men hvordan skal gå med hans nesten tyve år eldre visepresident Joe Biden , som allerede den gang var en løs kanon når det kom til uttalelser og oppførsel?

Biden har ikke formelt erklært at han ønsker å bli demokratenes presidentkandidat til neste år. Men to ting er sikkert: Han er den foreløpige favoritten. Og han er allerede i trøbbel.

I helgen sto en kvinne frem og fortalte at han under en pengeinnsamlingsaksjon for fem år siden gned henne på skuldrene, luktet på håret hennes og kysset henne i bakhodet. Og mandag sto en ny kvinne frem og fortalte at han for ti år siden «berørte henne på en «ikke-seksuell, men upassende måte» da han gned nesen sin mot hennes.

Ingen som kjenner og har arbeidet med Biden ser ut til å være overrasket. Biden er kjent for å ta på folk, kvinner som menn. Han holder menn rundt skuldrene, løfter barn og klemmer kvinner. Det var slik man drev valgkamp og viste nærhet i hans generasjon.

Det betyr ikke at alle rundt ham har vært komfortable med en slik oppførsel. Egentlig er det ganske få som liker å få sine intimgrenser krenket av folk som alltid har behov for å gå for nærme, snakke helt opp i ansiktet ditt og/eller ta på deg for å understreke et poeng.

Inntil nylig har ikke slik oppførsel vært klassifisert som noe form for overgrep. Og selv når de har vært overgrep, har det ikke alltid vært avgjørende. En annen mann av Bidens generasjon, den fire år yngre Donald Trump, klarte å bli valgt til president bare en måned etter avsløringen av hemmelige opptak hvor han åpenlyst skrøt av hvordan han forgrep seg på kvinner.

Men et år senere sendte den amerikanske artisten Alyssa Milano ut en tweet om seksuelle overgrep kvinner ble utsatt for som hun tagget med «metoo, og det forandret «reglene på bakken» i kultur, politikk og næringsliv.

Biden har også et annet handikap i forhold til republikaneren Trump, og det er at demokratene er langt strengere i sine definisjoner og fordømmelser av hva som krysser grensene.

Da den første kvinnen som sto frem mot Biden sa at han hadde tatt på henne på en måte som «er forbeholdt nære venner, familie og kjærester – og jeg følte meg helt maktesløs», er dette tett opp til den retorikken som har fått definere #metoo-bevegelsen.

Sammen med credoet om at ofrene «eier sin egen historie», gjør dette det ytterst vanskelig for Biden å avvise anklagene. Han er nødt til å anerkjenne at de som står frem har opplevd oppførselen hans som ubehagelig og beklage, selv om han hevder å ikke huske at det har skjedd. Og skulle han begynne å forsvare seg litt for aggressivt er det overhengende fare for at det vil komme flere varsler.

Og Biden har nok av andre ting å bekymre seg for. Han har en nesten femti år lang historie i Washington som delvis realpolitiker, delvis løs kanon og med en lang liste tabber og skandaleuttalelser i kjølvannet.

Skal han holde balansen frem til demokratenes landsmøte neste sommer vil det kreve en stålkontroll som ville vært hans gamle sjef, Barack Obama verdig.

Publisert: 03.04.19 kl. 07:13