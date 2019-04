Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på bedriftsbesøk i Tromsø i 2016. Foto: Terje Mortensen

Leder

Avlysning av varslet ombud

Et eget varslerombud kan være overflødig om regjeringen følger opp sitt løfte om å styrke arbeidstilsynet.

Et drøyt år etter at Varslingsutvalget, som ble nedsatt i 2016, leverte sin utredning til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie , har regjeringen tatt stilling til utvalgets konklusjoner. Det mest iøynefallende forslaget er oppretting av et eget ombud for varsling, blir ikke tatt til følge. Regjeringen mener at et eget varslerombud vil medføre vanskelige grenseoppganger, mulig overlapping og uklare ansvarsforhold mellom Arbeidstilsynet og Likestillingsombudet som er de som håndterer varsling i dag. Det høres ut som en relevant innvending. Et ombud i tillegg til de nevnte organene vil kunne skape mer byråkrati og intern kamp om ressurser.

Men da må regjeringen til gjengjeld levere på sitt løfte om å styrke Arbeidstilsynet, slik flere fagforbund har tatt til orde for. Tilsynet har allerede opparbeidet seg betydelig kompetanse på området og det er naturlig å videreutvikle dette arbeidet. Særlig er det viktig at utvalgets forslag om behandle saker om gjengjeldelse som følge av varsling i en egen nemnd. Represalier for varsling er en av de mest effektive måter for dårlige ledere til å disiplinere arbeidstagere som sier ifra på. Det er viktig at en slik nemnd gis virkelige sanksjonsmuligheter slik at det blir en reell støtte for varslere.

Men som vi skrev da utvalget la frem sin innstilling i fjor: Den viktigste innsatsen mot trakassering og kritikkverdige forhold må fortsatt foregå rundt omkring på den enkelte arbeidsplass. Det må være gode systemer for varsling i alle bedrifter. Varsleren må kjenne seg trygg på at vedkommende blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Partene på den enkelte arbeidsplass må sørge for at det er reell kompetanse til stede som kan håndtere varslersituasjoner. Det må innarbeides et skikkelig regelverk og praksis som alle forholder seg til. Og det må foreligge en veileder alle kan følge. Det vil på sikt føre til at varslerne får et bedre vern enn i det de har dag.

Publisert: 07.04.19 kl. 07:10