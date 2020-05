NYE TILTAK: – Man må avgjøre hva som veier tyngst av livskvalitet og risiko for sykdom og død, skriver kronikkforfatterne. Foto: PRIVAT

Når livskvalitet blir risikosport

Kommuner med høy grad av smitte bør vokte seg for å utsette sine sykehjemsbeboere for smitte.

MORTEN MUNKVIK, amanuensis UIS og fastlege i Stavanger

INGVILD VATTEN ALSNES, amanuensis UIS og fastlege i Sandnes

Den 12.mars 2020 endret det norske samfunnet seg brått for å begrense spredning av SARS-CoV-2. Smittetallene har siden gått ned og restriksjoner lettes. Barnehager og skoler gjenåpnes. Men mange restriksjoner er fortsatt i drift og det er meldt om at det er lenge til vi kan leve som før.

Oppdatert kunnskap om COVID-19-dødsfall gir oss innblikk i hvem denne infeksjonen er farlig for. Dette bør legges til grunn ved valg av videre restriksjoner.

I forbindelse med at enkelte restriksjoner skal lettes og tilværelsen normaliseres, har det kommet nye anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner i Norge. Å være atskilt fra venner og familie, hindret fra sosial omgang og sterkt begrenset aktivitet forringer livskvalitet. Samtidig, de mest sårbare for alvorligere sykdomsforløp og død er de med høy alder og samtidig KOLS, hjertekarsykdom, høyt blodtrykk eller kreft. Man må avgjøre hva som veier tyngst av livskvalitet og risiko for sykdom og død.

Vi har sett på dødelighetsrate i de fem norske kommunene som har flest dødsfall og hvor mer enn 10 personer har mistet livet som følge av COVID-19, og sett på om dødsfallet har skjedd i helse- og omsorgsinstitusjon eller sykehus. Vi har ønsket å dokumentere hva som kan beskrive den populasjonen som har størst risiko for død.

Materialet er hentet fra offentlige kilder. Av de 232 registrerte som har mistet livet i Norge per 14.mai 2020 har 125 (54 prosent) gjort det i disse fem kommunene. Av de 125 har 92 personer (72 prosent) mistet livet i en helse- og omsorgsinstitusjon.

På kommunenivå fordeler andelen som har mistet livet i helse- og omsorgsinstitusjon på grunn av COVID-19 seg litt annerledes. I Oslo utgjør denne andelen 72 prosent, i Bærum 55 prosent, i Bergen 97 prosent, i Asker 36 prosent og i Drammen 93 prosent. Dividert på folketall er det høyest andel som har dødd i Bærum, hele 18 per 100 000, som er mer enn fire ganger flere enn resten av landet.

Gjennomsnittsalderen blant de døde i Norge er 82 år og medianalder er 84 år. 88 prosent av de døde var mer enn 70 år gamle. Totalt i Norge har 127 mistet livet i helse- og omsorgsinstitusjon. Dødelighetsraten på grunn av COVID-19 i de fem kommunene varierer fra 6,6-18,0 per 100 000 innbyggere. Til sammenligning er dette 1,3-4,1 ganger mer enn resten av landet.

Restriksjonene vil gradvis fjernes og folk vil samles mer enn før. Det er naturlig å forvente at smitteratene vil stige, og det er uheldig om befolkningen ikke opprettholder et smittebegrensende atferdsmønster. Et utbrudd kan være direkte dødelig om det skjer i et sykehjem. Vi vet at noen tiltak mot smittespredning vil vare i lang tid fremover. Beboere på sykehjem har kort forventet levetid sammenliknet med gjennomsnittsbefolkningen.

Noen vil argumentere for at sykehjemsbeboere ikke har tid til å sette livet på vent, fordi dagens smittetiltak forringer deres livskvalitet i for stor grad. Mennesker trenger og ønsker samvær og samhold. Tiltak for å hindre angst og depresjon vil også øke livskvalitet. Utfordringen er at det også øker risiko for sykdom og død. Det er dessverre slik at livskvalitet for en sykehjemspasient potensielt vil kunne ta livet av en annen, og har først smitte vist seg på en institusjon kan sykdomsforløp bli alvorlig for flere beboere på samme institusjon.

Dødeligheten i Norge på grunn av COVID-19 er lav. Sammenlignet med andre land kan vi anta at dette skyldes innføringen av strenge restriksjoner tidlig, og at publikum viste vilje og utholdenhet til å følge rådene fra myndighetene. Smittetallene har gått ned og man aksepterer derfor en gjenåpning av ulike samfunnsfunksjoner.

Likevel er tallenes tale tydelig: Gjenåpning av samfunnet er farligere for er de over 70 år. De eldre og kronisk syke er sannsynligvis de aller mest sårbare. Å åpne for større smitte-eksponering i denne gruppen kan vise seg å være svært dødelig. Kommuner med høy grad av smitte bør vokte seg for å utsette sine sykehjemsbeboere for smitte. Andre deler av landet, hvor ingen smitte er kjent, vil kunne vurdere annerledes.

Fem kommuner i Norge har altså hatt ti dødsfall eller mer grunnet COVID-19.

I disse kommunene er dødelighetsraten 6,6-18,0 per 100 000 og 72 prosent har mistet livet i en helse- og omsorgsinstitusjon.

Gjennomsnittsalderen blant døde på grunn av COVID-19 i Norge er 82 år og 88 prosent er 70 år eller eldre.

Kommuner med smitte bør utvilsomt skjerme de mest sårbare innbyggerne.

Publisert: 27.05.20 kl. 12:34

