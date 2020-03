Det er en fordel å være et samfunn med høy tillit og evne til å finne gode og brede kompromisser, skriver VG på lederplass. Foto: Frode Hansen

Leder

Et nødvendig skritt videre

Regjeringens nye krisetiltak søndag kveld var helt nødvendige - som et skritt på veien. Mandag skal Stortinget behandle regjeringens første krisepakke. Det blir en første test på politikernes vilje til å stå sammen.

To nye statlige garantiordninger for bedriftene, for å sikre 100 milliarder kroner i likviditet til norsk næringsliv, slik regjeringen nå foreslår, er et godt og nødvendig skritt videre. Tidligere i uken la regjeringen frem sin første tiltakspakke, med en samlet ramme på 6,5 milliarder kroner. Den innebærer blant annet at staten tar en større del av regningen ved permitteringer, endringer i skattereglene og midlertidige kutt i flyavgifter. På kort sikt er målet å unngå konkurser og hjelpe spesielt utsatte bransjer.

Trepartsamarbeidet

Det er åpenbart at dette langt fra er nok til å bøte på de dramatiske økonomiske konsekvensene av korona-pandemien. Det må komme mer. Samtidig er det viktig at de økonomiske virkemidlene er treffsikre og gjennomførbare. Å bruke penger formålsløst nå, vil bare gjøre vondt verre.

Regjeringen gjør likevel lurt i å lytte til innvendinger og forslag fra næringslivet, partene i arbeidslivet og den politiske opposisjonen. De sitter ikke alene på fasiten om hva som er riktig tiltak til rett tid. Det som var riktig i går, er ikke nødvendigvis rett i dag. Utfordringene endrer seg fra time til time. Alle gjør lurt i å være åpne og lyttende, og lydhøre for at en selv kan gjøre feil.

Ikke minst er det norske trepartsamarbeidet verdifullt i en krisetid. Arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner har, sammen med staten, tradisjon for å komme frem til løsninger som ivaretar både storsamfunnet og den enkelte arbeidstaker. I mange sammenhenger er interessene til arbeidsgiverne og arbeidstakerne sammenfallende. De er begge tjent med at bedrifter som i utgangspunktet har livets rett, overlever kriser. Som den vi nå står midt oppe i.

Rettferdige løsninger

I andre spørsmål kan de ha ulike interesser - særlig i spørsmål om hvem som skal ta de største belastningene. Derfor er det en fordel om et bredt flertall på Stortinget enes om at arbeidstakere som blir permittert som følge av coronakrisen, skal få full lønn i 15 dager, slik det nå ser ut til. Og at staten tar regningen. Dette er et viktig bidrag til at tiltakene kan oppleves rettferdig, ikke urimelige og splittende.

Det er også klokt at alle hovedorganisasjonene, NHO og staten er blitt enig om å utsette lønnsoppgjøret til høsten. Her har Fellesforbundet og Norsk Industri gått i front og vist vei.

Norge nyter godt av å være et samfunn med høy tillit og evne til å finne gode og brede kompromisser. Erna Solberg sa lørdag at «vi er villige til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små». De neste dagene vil vise om hun mener alvor.

