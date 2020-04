Kommentar

Sårt å takke nei til en utstrakt hånd

Av Yngve Kvistad

HÅNDSFRAVÆR I CORONAENS TID Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Et av historiens mest avgjørende håndtrykk fant sted palmesøndag.

Det er først når du ikke kan gjøre noe at refleksjonen kommer: Hvorfor driver vi med dette? Når begynte det?

Som det å ta noen i hånden. Ønske goddag. Vise høflighet. Ta farvel.

Et virus fra helvete har snudd opp-ned på det meste. Våre mellommenneskelige handlinger må finne nye uttrykk. Noe av det første vi måtte slutte med i smittevernets navn, var å hilse fysisk på hverandre. Å strekke ut en inviterende hånd ble en trussel. Å ta imot, noe suicidalt. Luftkyss på kinnet? Glem det!

Håndtrykket som institusjon synes så basalt i vår kulturkrets, at vi reagerer med vantro (!) – noen sågar med kronikk – når vi blir avvist.

Det er bare seks måneder siden dette var en absolutt forståelse helt på øverste elite-nivå i det norske samfunnshierarkiet. 2. september i fjor skrev daværende finansminister og Frp-leder Siv Jensen dette i et VG-innlegg:

«Hvordan vi håndhilser er et praktisk og hygienisk spørsmål – vil noen innvende, og minne om hvordan ulike kulturer hilser på hverandre. Jeg kunne ikke brydd meg mindre. I Norge hilser menn og kvinner på hverandre, punktum.»

Avvik hadde bare én forklaring, påpekte Jensen: «Snikislamisering!»

Når det nå viser seg at det finnes noen valide forbehold, for eksempel medisinske, og at det å hindre utbredelse av en dødelig pandemi ikke bør reguleres av syn på hodeplagg, føles det likevel sårt, nesten forsimplende, å takke nei til en utstrakt hånd.

Gesten sitter dypt i vårt (h)åndsfellesskap, enda vi knapt vet hvorfor, og enda mindre hvor lenge vi har hilst hverandre håndtflate mot håndflate.

I det sixtinske kapell i Vatikanpalasset har Michelangelo malt Adams skapelse. Takmaleriet fra begynnelsen av 1500-tallet er ett av ni med scener fra Første Mosebok, og fremstiller korporlig både Vårherre og Hans største kreasjon. Bildet sies å ha en ikonisk rang som kun er likestilt med Leonardo da Vincis Mona Lisa.

Utsnittet av Guds høyre hånd på veg mot menneskehannens fingre er muligens verdenskunstens mest fortolkede detalj. Hadde det ikke vært for at Adam ser ut til å møte sin skaper med keiva, kunne man tenkt at Michelangelos mesterverk skildrer sekundet før Historiens Første Håndtrykk finner sted.

Håndtrykk har vi vitterlig bedrevet siden det nordlige Irak het Assyria og Babylon var en akkadisk bystat i Mesopotamia. Akkurat det kan vi vite, siden det finnes et tre tusen år gammelt relieff fra Midtøsten som viser den assyriske kongen Salamanassar III som håndhilser på en babylonsk monark.

Fem århundrer senere har en gresk billedhugger utsmykket graven til Thraseas og Euandria. Et samtidig relieff viser gudinnene Hera og Atene. Fra det første århundre f. Kr.f. har man bevart figurer av den guddommelige Herakles og kong Theos av det gresk-iranske oldtidsriket Kommagene, øst i dagens Tyrkia. Alle disse tar hverandre i hendene.

De gamle grekere hadde sågar et eget uttrykk for det, dexiōsis, som betyr å gi (noen) høyre hånd.

Vi vet også at håndtrykk beskrives i Bibelen, og i hadithsamlingen De rettvises hager fra slutten av 800-tallet, utlegger muslimske skriftlærde på 1200-tallet at håndhilsing ble introdusert i Jemen.

Skriftlig finnes det håndtrykk i Homers Illiaden, et epos fra den mytiske trojanerkrigen, hvor det i Sjette sang – i Peter Østbyes riksmålsoversettelse – heter at motstanderne Glaukos og Diomedes heller enn å drepe hverandre i strid «trykket hinannen i hånd og lovet ubrødelig troskap».

Omtrent likelydende har André Bjerke oversatt Prøvestens replikk i «Som dere vil ha det» (As You Like It), der en disputt mellom to menn ble bilagt idet de «tok hverandre i hånden og svor brorskap». Shakespeares tekst impliserer at publikum tidlig på 1600-tallet var innforstått med gestens innhold.

Like fullt hevder historikere, folkeminnegranskere og andre som måtte ha en formening om håndtrykkets beskaffenhet, at ideen om håndhilsning er relativt ny.

Shakespeares samtidige, den skotske forfatteren James Cleland skrev i 1607 at jålete engelskmenn kysser lanken og bukker dypt ned til skoene, mens «skottene rister hender». Bortsett fra dette og en beretning fra Nederland er det få indikasjoner i litteraturen på at håndtrykket har vært en allmenn hilsemåte i Europa på denne tiden.

Det vil si – Clelands hjertesukk kan antyde at det har vært det, men at den hierarkiske utviklingen på kontinentet fremelsket bukking og skraping på håndtrykkets bekostning.

Trolig har de første håndtrykk handlet mer om å inngå avtaler og begrave stridsøkser.

Som hilserituale, i hvert fall i moderne tid, kan mye tyde på at gesten har spredt seg med kvekernes utbredelse i USA i det 18. århundre. Det egalitære står sterkt i Vennenes samfunn, som de selv kaller seg, og nettopp bruddet med europeisk hierarki styrket deres syn på håndtrykket som en demokratisk hilsen, uavhengig av stilling og stand. Det er sammenfallende med vår tids oppfattelse.

Håndtrykkets historiske opprinnelse er trolig signalet om fredelige intensjoner. En åpen høyrehånd avslørte at den ikke bar våpen. Ved å strekke den frem viste man også tillit til at den andre ikke benyttet anledningen til å hugge først.

Å riste hånden opp og ned kan ha vært en forsikring om at det heller ikke fantes en dolk i ermet. Tradisjonen med å legge venstre hånd oppå der igjen tolkes i dag som en inderlig forsterkning av håndtrykket, men har trolig handlet om det samme; en bekreftelse på at man ikke skjulte våpen. «Romersk håndtrykk», derimot, slik dette fremstilles på film og tv, er nok bare et Hollywood-påfunn. (Og må uansett ikke forveksles med romersk hilsen – saluto romano – som er noe ganske annet.)

Den ristende bevegelsen synes derimot raskt å ha fått en dypere symbolsk betydning. Det beseglet den muntlige avtalen. Ordet ble lov.

I en tid uten forpliktende skriftlighet kunne det derfor koste dyrt å bryte en pakt inngått med et håndtrykk. Det var knyttet æresbegreper til den gjensidige handlingen. For romerne representerte håndtrykket personlig lojalitet. Om man svek, var straffen deretter.

«The only thing civil about the Civil War, was it’s climax» – det lyder ikke like elegant på norsk, dessverre – er et uttrykk tillagt det historiske som skjedde en aprilsøndag for nøyaktig 155 år siden.

På en skysstasjon i Virginia møttes de amerikanske hærførerne Ulysses Grant og Robert E. Lee. Sørstatsgeneralen Lee velantrukket i nypresset offisersuniform, gullbelte og rituell sabel. Seierherren Grant i slitne soldatbukser, skitne støvler og en spjæret overfrakk hvor kun en skulderdistinksjon viste hans rang.

Det avgjørende øyeblikket på det private gårdsbruket er gjengitt på tallrike malerier, beskrevet i bøker, fortolket scenisk og på film – gjerne i motstridende versjoner.

Men ett står fast: Håndtrykket foran peisen hos Wilmer McLean i Appomattox palmesøndag 1865 endte den blodige borgerkrigen.

