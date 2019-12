FULL FYR OG FEIRING: – Selv klarer jeg ikke nyte synet av raketter som skinner på himmelen, for hvert smell og lysglimt er det et dyr som lider fordi vi mennesker er så egoistiske, skriver Madeleine Kristiansen. Foto: Stian Lysberg Solum

– På tide å forby privat fyrverkeri

Nyttårsaften kan bli en like fin festdag, om ikke bedre, uten fyrverkeri.

MADELEINE KRISTIANSEN, psykologistudent

Hvert eneste år skjer det skader på både dyr og mennesker, som i de verste tilfellene fører til død. Det går ikke et år uten at noen blir alvorlig skadet. Fyrverkeri som lyser opp himmelen er et symbol på et nytt år foran oss.

Vi mennesker har ansvaret for oss selv, men hva med alle de forsvarsløse dyrene?

Husdyrene som lider seg gjennom denne dagen, som ikke forstår hva som skjer og i mange tilfeller er redde i flere dager etter. De fleste steder i landet er det kun lov å skyte opp fyrverkeri mellom 18.00 og 02.00, dette skal være med på å gjøre det lettere for dyreeiere å forutse når smellene kommer. Men det skjer allikevel oppskytning både før og etter dette tidsrommet hvert eneste år.

Både hunder og andre dyr som blir skremt reagerer med å prøve å rømme fra situasjonen, dette fører til et høyt stressnivå hos dyrene. Når ikke alle holder seg til tidsrammene rundt fyrverkeri blir det vanskelig for dyreeiere å få inn dyrene i tide, og store ulykker kan oppstå på få sekunder.

Det er mange forhåndsregler dyreeiere bør tenke på: Gå turer med hundene tidlig på dagen, holde dem i bånd hele dagen og sette på TV eller annen støy som hunden er vant med som overdøver fyrverkeriet ute.

Gårdsdyr som reagerer på støyen bør komme inn før 18.00 så de ikke løper gjennom gjerdet i panikk, også her kan radio eller lignende hjelpe til å holde lyden unna. For å kunne ta disse forhåndsreglene er dyreeiere avhengig av at alle holder seg til tidsrammene for fyrverkeri. Det er ikke bare lyden de kan reagere på men også lyset som kommer samtidig som smellene i alle retninger.

Husdyrene kan vi til en viss grad beskytte fra dette, verre er det for alle de ville dyrene. Redselen og skadene det medfører for dyr er det vi som er ansvarlige for, noen minutters moro for oss mennesker kan være slutten for et dyr, som både kan dø av stress, men også av skader fyrverkeri medfører de. Selv de åtte timene det er lovlig å skyte opp fyrverkeri er mange timer for dyrene, mye skade kan skje på disse timene. Jeg mener fyrverkeri kun bør skje akkurat rundt midnatt på nyttårsaften og det ikke bør selges til privatpersoner som kan misbruke det.

Det skjer også fatale ulykker på oss mennesker hvert eneste år, den største grunnen til dette er kanskje nettopp fordi det ikke er noe system rundt hvor og når den enkelte skyter opp. Det er mange som ikke holder seg innenfor tidsrommet det er lov å skyte opp, men det er også mange som er uforsiktige ved oppskyting av fyrverkeri, og ikke har nok respekt for hvilke skade det kan påføre både seg selv og andre.

I 2008 ble det forbud mot pinneraketter her i landet, det var et stort steg i riktig retning. Men det viser seg at det ikke er nok, det skjer fortsatt store skader hvert eneste år. Selv uskyldige stjerneskudd som vi i mange tilfeller lar barna få holde kan gi store øyeskader, det er viktig å alltid ta forhåndsregler å bruke vernebriller ved slik aktivitet, selv på en festlig dag som nyttårsaften må sikkerheten komme først. Her er det de voksne som har ansvaret, de må gå foran som et godt eksempel å veilede. Jeg håper alle kan tenke seg om to ganger i år, noen små forhåndsregler kan redde liv og alvorlige skader fra å skje.

Selv klarer jeg ikke nyte synet av raketter som skinner på himmelen, for hvert smell og lysglimt er det et dyr som lider fordi vi mennesker er så egoistiske.

Det er ikke bare dyrene, uansett hvor mange advarsler som sendes ut og regler som strammes inn, så skjer det fatale ulykker med fyrverkeri hvert eneste år. Den verste måten å starte det nye året på, vi har ikke flere å miste.

Nyttårsaften kan bli en like fin festdag, om ikke bedre, uten fyrverkeri. Vi kan nyte tiden sammen i det vi går inn i et nytt år med nye muligheter. Istedenfor er det mange av oss som må starte det nye året med å miste synet, miste et dyr eller miste en som står oss nær.

Det er ikke sånn vi vil ha det, jeg ønsker sterkt å kunne si «Godt nyttår» til mine venner neste år og kunne mene det, å kunne gå inn i det nye året uten bekymringer for hvor mange dyr som har dødd i skogen, hvor mange livredde husdyr som ligger gjemt under sofaen eller hvor mange som sitter på legevakta og har mista synet.

Er det ikke snart på tide å få totalforbud mot privat fyrverkeri?

