SVARTE KONTROLLKOMITEEN: Trygdesaken ble den siste saken tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk på sitt bord før han gikk av med pensjon.

Kommentar

Hans kritikk rammer knallhardt

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch er blitt NAVernes sylskarpe talsmann.

Han er vel blitt «NAVer» selv, nå. Tor-Aksel Busch ble pensjonist 1. november. Det siste han gjorde som riksadvokat, var å stoppe etterforskningen av de mye omtalte NAV-sakene.

Likevel er det ikke ro å få. Busch var en av mange maktpersoner som måtte møte opp til høring om trygdeskandalen i Stortinget torsdag.

Dit kom gamle statsråder og juristtopper for å beklage - i tilfelle de har gjort noe feil.

Det virker ikke som de ligger våkne om natten.

GRILLES I STORTINGET FREDAG: Arbeidsminister Anniken Hauglie.

Kanskje bortsett fra Busch, da.

– Min beklagelse er uten forbehold, sa han. Han erkjente at ting må gjøres annerledes i fremtiden. Og at også påtalemyndigheten alt for ofte bare har abonnert på NAVs juridiske forståelse.

Slik skal det ikke gjøres.

Så durte han på mot selvsamme etat. Og hans innrømmelser gjorde bare kritikken enda mer rammende.

Busch konstaterte at han, til tross for 44 år bak seg i justissektoren, aldri har opplevd lignende.

På hans vakt, som øverste sjef for påtalemyndigheten, er 75 mennesker fått uriktige fengselsdommer. Det er tatt ut tiltale mot «trygdesvindlere» som egentlig var uskyldige.

Buschs kritikk rammer både NAV og departementet. For hvorfor ga de ham ikke beskjed om skandalen før i oktober i fjor?

Han listet opp seks situasjoner siden 2017 hvor han mener det hadde vært naturlig å varsle ham.

Busch var forsiktig med å komme med uttalt kritikk mot departementet. Likevel lå det i dette indirekte kritikk av arbeidsminister Anniken Hauglie. For departementet var involvert i flere av de konkrete møtene og brevvekslingene han mener han skulle fått beskjed om.

Den gamle riksadvokaten sa at hans inntrykk var at «fokuset var på tiden fremover, og ikke å rette opp i feil som hadde skjedd».

Det må ha gjort inntrykk på arbeidsministeren.

Om noen bare hadde funnet styrken til å ringe ham, nærmest garanterte han at flere justismord ville vært forhindret.

Men det var det ingen som turte.

Busch ble spurt om hva han synes om at NAV i fjor ikke en gang stoppet en rettssak de visste ville komme, fordi de fryktet at det ville bli kjent i offentligheten.

Pensjonisten virket rystet. En person til ble utsatt for justismord fordi NAV ikke turte å si noe.

Men først i oktober 2019 fikk altså Riksadvokaten beskjed om at NAV satt på en voksende skandale.

Også det skjedde på det merkeligste vis. En ansatt hos Riksadvokaten møtte tilsynelatende tilfeldig en NAV-ansatt på gangen etter et møte. Da begynte de å snakke om saken. Og slik fikk riksadvokaten om tidenes skandale.

Det er ikke helt til å forstå.

Opposisjonen anført av SV sier at arbeidsminister Anniken Hauglie sitter «mer utrygt» etter første dag i Stortingets høring.

Det er slikt de må si. Men med mindre de har en rykende pistol, blir ikke Hauglie kastet etter denne høringen. Den borgerlige regjeringen har flertall i Stortinget. Dessuten har nesten alle gjort feil i saken.

Høringen fører nok ikke til så mye mer enn partipolitiske markeringer.

Men når opposisjonen skal gå etter arbeidsministeren, er det i Busch uttalelser de finner den velformulerte kritikken de fomler etter.

Og alle vet at det ikke er plass til flere justismord på arbeidsministerens skjefte.

Publisert: 09.01.20 kl. 21:05

