Kommentar

Det lettvinte valget

Av Leif Welhaven

Her blir Kåre Ingebrigtsen presentert som Brann-trener. Nå er han ferdig i klubben. Foto: Hallgeir Vågenes

Det er alltid enklest å klandre treneren, men sparking er ikke nødvendigvis den klokeste løsningen for en klubb i trøbbel. Kåre Ingebrigtsen hadde fortjent mer tid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle er enige om at Branns sesongstart har vært aldeles skrekkelig. Riktignok har de røde fått dårlig uttelling i enkelte kamper, der de har hengt godt med presumptivt bedre lag.

Men syv fattige poeng etter 14 spilte kamper hører ingensteds hjemme mellom syv fjell.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Det gnager på en hel by.

Det rokker ved Bergens stolthet.

Det tvinger frem krav om at noe må skje.

les også Opplysninger til VG: Kåre Ingebrigtsen ferdig i Brann

Slikt fører gjerne igjen til at noen må gå, når en av toppfotballens tydeligste mekanismer kommer i bevegelse.

Nylig sa tabellnabo Stabæk farvel til klubblegenden Jan Jönsson etter en tredel av sesongen. At han ikke akkurat har Alanzinho, Nannskog og Pall Gunnarsson til disposisjon i 2021-årgangen, veide visst ikke så tungt.

Mandag kveld var det Brann sin tur til å skille lag med treneren.

Styret var samlet etter at klubben ikke klarte å slå Mjøndalen hjemme. Det var vel ikke akkurat noen bombe at noe kom til å skje, etter at styreleder Birger Grevstad hintet om at ingen er fredet i Sportsklubben. Bambas sene utligning hjalp ikke nok.

les også Kåre Ingebrigtsen svarer styrelederen: – Må vel kappe hodet av en eller annen

Etter et styremøte var det klart at løsningen ble som forventet. Syndebukken er lokalisert. Og som så ofte før, er det treneren som får støyten når noe ikke har fungert.

Selvsagt er ikke Kåre Ingebrigtsen uten skyld i at Brann ikke plukker poeng i årets serie.

Men hvis man skal lete etter svar på hva som er galt med klubben, er det en grov forenkling utelukkende å lande på at Ingebrigtsen brått er blitt for dårlig som trener.

Han fikk tildelt et vanskelig utgangspunkt da han overtok en krevende garderobe, og det hender det tar tid i fotballen å oppnå forandringer.

Det man utmerket godt argumenteres med at fangsten er så mager at det er god dekning for å kvitte seg med ham.

les også Haugen frykter Brann-nedrykk – mener det må skje endringer

Men det er faktisk også mulig å ta til orde for at det enkle ofte ikke er det beste. Det er tross alt forskjell på en fotballklubb og en matbutikk-kjede fra Trøndelag.

Ja, Brann ligger blytungt til på tabellen. Men det er samtidig ikke mer enn fire poeng opp til en kvalifiseringsplass, og det er ikke sikkert at naboene plukker all verden i matchene de har til gode. Med over halve serien igjen har Brann all verdens muligheter til å redde inn en ny kontrakt.

Det hadde de hatt også om Ingebrigtsen hadde fått fortsette.

Blant folk som følger klubben tettest, virker det å ha vært genuin usikkerhet om hva som hadde vært det smarteste valget å ta nå. Det får vi dessverre aldri vite, all den tid Kåre Ingebrigtsen har brukt opp sin tilmålte tid til å få skikk på en krevende klubb.

Styret kan lett hevde at de har sitt på det tørre, slik situasjonen er akkurat nå.

Men det hadde vært interessant om ledelsen hadde hatt litt mer mot og ditto tålmodighet. Se slett ikke bort fra at det hadde betalt seg å være litt mindre lettvinte.