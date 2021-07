Leon Solve Mossing Knudsen FOTO: Privat

Debatt

Gaming radikaliserer ikke – utenforskap gjør

Dataspill er en fantastisk aktivitet for unge som voksne, og når Erna trekker fram gaming i sin tale på minnemarkeringen for 22. juli er det ikke dataspillene som er problemet – utenforskap er.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LEON SOLVE MOSSING KNUDSEN, 2. nestleder, Unge Høyre

Man kan faktisk bli radikalisert på gutterommet ved å spille dataspill. Men når Erna sier dette, leser flere henne som fanden leser bibelen. Det er ikke dataspillene som har skylden, det er folkene man møter på nett, og kanskje mest av alt folkene du ikke møter i normale omgangskretser.

Det er nettopp derfor Alliansen er tungt til stede på Discord, en populær chatfunksjon for gaming. De er ikke der for å game med ungdommen, men heller for å sende memes og vitser med høyrepopulistiske, eller høyreekstreme undertoner.

Man merker det ikke selv, før man vet ordet av det kommer man inn i feil tankerekker. Tankerekker som bygger på hat og fordommer.

les også Reagerer på statsministerens gaming-uttalelse: - Uheldig

Jeg var selv en av de som satt mye på gutterommet da jeg gikk på videregående. Jeg gamet med venner og fant nye bekjente på diverse nettsteder. I starten var det utelukkende koselig gaming.

Om jeg og mine venner skulle bygge noe kult i Minecraft, eller om vi skulle fullføre et oppdrag i GTA online. Det var helt supert. Problemet oppstod når vennene mine ikke gamet. Da oppsøkte jeg forumer på nett der jeg kunne finne nye gamingvenner som kunne game til langt på natt.

Til tross for engasjement i elevråd, organisert idrett og ungdomspolitikken ble jeg sakte men sikkert mer usikker på hva jeg egentlig mente, og på hvordan verden hang sammen. Ting man som regel ikke diskuterte i klasserom ble temaer på nettsider som 4 Chan elle Reddit. Nettsider med forskjellig innhold, men med ekstreme grupper blant dem.

På disse nettsidene kunne vi diskutere fritt, det var jo tross alt bare hyggelige folk der som ville meg vel, trodde jeg. De forklarte meg hvordan verden egentlig fungerte. Jeg ble mer kritisk til internasjonalt samarbeid, greit nok, men også mer kritisk til feminisme, andre religioner og venstresiden.

les også Gaming ble redningen for Lise (22)

Jeg ble radikalisert uten at jeg merket det. Jeg tenkte ofte at Unge Høyre ikke var partiet for meg og ville ofte melde meg ut. Unge Høyre er jo for mangfold, internasjonalt samarbeid og likestilling mellom kjønnene.

Dette vet jeg i dag er gode og viktige saker, men der jeg satt på gutterommet midt på natten på ukedagene så jeg på det som et angrep på meg som hvit mann – et angrep alt for få så.

Heldigvis for meg har jeg en mor som la merke til dette. En mor som utfordret meg på tankegodset og fikk meg ut av radikale tankesett. Det var viktig for meg. Sannsynligvis også lite kult for en mamma å måtte forklare sin 15 år gamle sønn at menn ikke er utrydningstruede eller at det ikke finnes reelle planer om å ødelegge for oss.

Det jeg trengte da, og heldigvis fikk, var folk rundt meg som tok diskusjonene med meg, selv om høyst ubehagelige temaer. De fikk meg til å se verden som jeg gjør i dag. En verden der mangfold gjør oss sterkere, og en verden der mennesker vil hverandre vel – uavhengig av politisk side.

les også Solberg: – Vi har ikke gjort nok

Gaming var aldri hovedgrunnen til at jeg begynte å tenke i radikale rekker. Det var folkene jeg møtte i lukkede forum på nett og på gaming-servere. I dag gamer jeg fortsatt, det er noe av det beste jeg vet.

Både for å slappe av, men også for å kunne finne på noe med vennene mine på motsatt side av kloden, eller motsatt side av Norge. Gamingen var aldri problemet – det var den lille minoriteten av mennesker jeg møtte på.

Så Erna har helt rett når hun sier at folk som sitter mye alene lettere kan bli radikalisert – jeg var en av dem. Det betyr ikke at vi skal slutte å game, men heller at vi må begynne å bry oss mer om hverandre.

Vi har sett hvor store skader utenforskap kan forårsake, ikke bare for de utenfor, men de som blir rammet av raseriet utenforskapet fører til. Ikke slutt å spill med venner, men spør vennene dine når de begynner å forsvinne fra det sosiale og tenker i farlige rekker.