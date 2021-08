MISNØYE: Faktisk er kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser også mer utbredt blant middelaldrende og velvoksne kvinner enn man tror, skriver Kari Løvendahl Mogstad. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Annemor Larsen

Lider samfunnet vårt av aldersangst?

Noe jeg har tenkt på i sommer, er alle de «sultne» middelaldrende damene jeg har sett. Enten det er på stranden, på bilder, instagramkontoer eller i gatebildet på ferie der jeg har vært. Det jeg mener med at jeg tror noen av dem er sultne, er at jeg synes det er mange kvinner i 40-50-årene som har en kroppsform og BMI som på ett eller annet vis er i en slags «mismatch» med den alderen de bærer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARI LØVENDAHL MOGSTAD, lege og forfatter

Nå kan det være at dette inntrykket mitt er preget av at jeg enten er litt sjalu på dem som klarer å unngå de «uunngåelige» ekstra grammene og kiloene som kryper på en middelaldrende kropp. Eller så kan det også være at jeg har en spesiell interesse for kropper, og ikke minst kropper som blir tvunget til å ha en spesiell form og tyngde(eller helst mangel på det...) .

Og det jeg har litt innsikt i, er at det ikke er bare ungdomsjentene som sliter med utseendekomplekser. Faktisk er kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser også mer utbredt blant middelaldrende og velvoksne kvinner enn man tror.

Kari Løvendahl Mogstad FOTO: Cathrine Dillner Hagen

Ikke minst i overgangsalderen er det mange kvinner som sliter med å finne seg en ny trygg kroppsbevissthet, i en tid da hormoner endrer seg, stoffskiftet går ned, og kroppen gjerne legger på seg noen kilo.

Da er det dessverre mange som får problemer med å forholde seg til mat, som driver med stadig nye dietter, og bruker utrolig mye energi på å trives i en kropp som ikke de klarer å kjenne seg helt hjemme i. Da er det dessverre en del som ender med spisevegring og et anstrengt forhold til mat. Der dårlig samvittighet for å unne seg noe trumfer gleden over å nyte mat og mange opplevelser med det.

Mange beskriver sorg og savn etter den kroppen de hadde, og det er jammen ikke enkelt når medier og reklamer propper oss huden full med at man bør se ut som 30 når man er 50, og at «50 er det nye 30». Det er som om man tror at man skal ha ungpikekroppen selv om alt inni har blitt en generasjon eldre-

Det er også skremmende å se hvordan voksne «influencere» og kjendiser reklamerer for hudpleieprodukter som skal få huden til å bli både rynkefri og glødende, når man ser på bildene at det er helt andre midler som er brukt for å se ut som de gjør, og at det dreier seg om helt andre ting enn en krem.

Hva er det som får oss til å tro at vi skal fortsette å se ut som døtrene våre på tyve, når vi selv er både førti og femti? Det er jo rett og slett naturstridig, men jeg tror det er mange som ønsker å fortsette å se tyve år yngre ut enn vi er.

Det å eldes har rett og slett blitt et så stort tabu i samfunnet vårt, at det etter hvert utgjør en helseutfordring, er min holdning. Samfunnet lider av aldersangst.

Jeg kjenner det selv, at det gjør noe med meg, når jeg får alle disse «ungdommelige» jevnaldrende i fleisen, og jeg kjenner at jeg også må gå en ekstra omgang med meg selv, for å akseptere at magen min bærer preg av både mange svangerskap og levde år, og at den aldri kommer til å bli så flat som jeg syns så mange andre har.

Det kan være at jeg hadde greid å komme inn i en buksestørrelse mindre, om jeg hadde spist litt mindre hver dag, drukket mer vann og kost meg mindre med et glass vin. Og om jeg hadde klart å trent mer, og talt mer kalorier.

Men jeg vet ikke om det er verdt det. For det er noe med det; noen ganger er det ikke helt i harmoni med kroppens alder når en middelaldrende kropp fremstår uten underhudsfett, med struttende lepper og glatt panne.

Det er i utgangspunktet en privatsak hvordan man velger å leve sitt liv, og dyrke sin kropp. Men det er når det blir så påtrengende i «alle kanaler», at det kjennes greit og viktig å snakke om det. For da blir det mer enn en privatsak. Fiksing av kropp og utseende, enten gjennom inngrep, dietter og andre løsninger, har blitt en enorm business. Og dette skjer samtidig som vi blir stadig mer bevisst på at også voksne og eldre også sliter med spiseforstyrrelser og kroppsmisnøye.

Og hvilke forbilder er vi for generasjonen under oss?

Det tør jeg nesten ikke tenke på.