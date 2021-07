URETTFERDIG: Ghana sliter med å skaffe nok vaksiner til de 20 millioner innbyggerne sine. Pandemien viser oss hvor groteske de globale forskjellene er, skriver Catharina Bu. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Vi er ikke i samme båt

Koronapandemien viser oss hvor groteske de globale forskjellene er. Mens alle voksne i Norge om kort tid har fått vår andre dose, dør uvaksinert helsepersonell i fattige land.

CATHARINA BU, internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda

Land som England, Israel og USA opplever nå økte smittetall. Mange er urolige, men antall innleggelser og dødsfall holdes på et betydelig lavere nivå enn tidligere. Dette skyldes i all hovedsak at mange av de som smittes allerede er vaksinert. I land som Indonesia, Uganda og Sør-Afrika derimot, er pandemien i en alvorlig tredje bølge som tar livet av uvaksinert helsepersonell, eldre og mennesker med underliggende sykdommer.

Denne sommeren har sosiale medier flommet over av bilder av vaksinerte armer. Det er godt å se at nordmenn stiller opp i vaksinedugnaden, og det er forståelig at vi er lettet over mindre risiko og mer normalitet. Det som er mindre forståelig er at våre ledere har bidratt til, og tillater en enorm ulikhet i den globale vaksinasjonsdekningen.

Catharina Bu FOTO: Privat

Kun 25,3 prosent av verdens befolkning har mottatt minst én dose med en COVID-19-vaksine. Av de 3,4 milliarder dosene som har blitt administrert over hele verden, har bare én prosent blitt administrert i lavinntektsland.

I Sør-Afrika, ett av de afrikanske landene som over tid har vært hardest rammet, er kun to prosent av befolkningen vaksinert. Haiti og Tsjad har offisielt ikke satt en eneste dose.

Årsaken til den lave vaksinasjonsdekningen i lavinntektsland kan i noen grad tilskrives vaksineskepsis som følge av manglende informasjon og manglende tillit til systemet. Vi har også sett flere korrupsjonssaker. Men den aller fremste årsaken til at så mange mennesker i verden ikke har fått vaksine er denne: Verdens ledere har feilet.

De rike landene har kjøpt opp det aller meste av de hittil produserte vaksinene. Faktisk har flere rike land opsjoner til å vaksinere egen befolkning både 3 og 4 ganger. Det betyr at med en gang en vaksine er ferdigprodusert, sendes den til et høyinntektsland. I lavinntektslandene må de vente.

Covax, det internasjonale initiativet som i fjor ble etablert for å sikre internasjonal fordeling av vaksiner, er sterkt underfinansiert og får ikke tilgang til nok vaksiner. Hovedårsaken er at de satset alt på Astra Zeneca-vaksinen som først og fremst produseres på Serum Institute i India.

Indiske myndigheter nekter produsenten å eksportere vaksiner på grunn den høye smitten i eget land. Kina har lovet 110 millioner doser av sine vaksiner til Covax, men disse har lavere beskyttelse og vil uansett ikke være nok til å dekke opp for den ekstreme mangelen.

At Covax tidlig uttalte at deres mål var å sikre 20 prosent vaksinasjonsdekning, var også et åpenbart feilsteg. Dette gjorde at de rike landene ikke så på Covax som et alternativ for dem. Covax har derfor blitt et rent bistandsinitiativ som de rike landene gir penger til, men som i liten grad angår deres egne vaksineprogrammer.

Vi har nok ikke riktig tatt det innover oss ennå, men verden vil se ganske annerledes ut når pandemien er over. Ulikhetene mellom de rike og fattige, både innad i land, men også mellom land, har med all sannsynlighet økt det siste året.

FN anslår at den globale arbeidsledigheten vil bli rekordhøy i 2021, med så mange som 200 millioner flere mennesker uten arbeid eller inntekt som et direkte resultat av pandemien.

Samtidig har de ti rikeste dollarmilliardærene i verden det siste året hatt en velstandsøkning så stor at den er mer enn nok til å forhindre pandemiens økning av ekstrem fattigdom globalt og betalt for en covid-19-vaksine for alle.

Som om ikke skjevheten var absurd nok allerede, ble det i USA denne uken satt covid-19-vaksiner på dyr i en zoologisk hage. Dette altså samtidig som færre enn 10 prosent av helsearbeidere i de fattigste landene er vaksinert.

Våre egne statsledere, inkludert statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Dag Inge Ulstein, har flere ganger sagt at «vi er alle i samme båt» og «ingen er trygge før alle er trygge». Disse ordene begynner å miste troverdighet og betyr ingenting for de som nå dør uvaksinert.

For Norge kunne gjort mer. Riktignok har vi donert store beløp til Covax-samarbeidet, men regjeringen har vist liten vilje til å få på plass et midlertidig patentunntak på vaksiner, slik at flere land kan produsere vaksinen. Et slikt unntak vil ikke løse krisen på kort sikt, men ville vært ett av flere tiltak som må på plass.

Vi må også kreve mer åpenhet fra legemiddelselskapene, og kreve rettferdig prissetting og overføring av teknologi til land i sør. Den internasjonale organiseringen av vaksiner må gjøres mer koordinert og demokratisk enn det vi har fått til så langt.

Vi står fortsatt midt i en pandemi. Forskjellen fra da den startet er at den nå rammer mennesker langt borte langt hardere. Det kan vi ikke tåle. Fullvaksinerte eller ei.