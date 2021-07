Kommentar

Kjønnsfloke i OL

Av Leif Welhaven

Laurel Hubbard ble født som mann, men konkurrerer som kvinne i Tokyo. Foto: MIKE NELSON / EPA

Hva er en mann og hva er en kvinne i en olympisk sammenheng?

Det finnes to hovedgrupper i kategoriseringen av en toppidrettsutøver. Enten er du definert som «han» eller «hun» når det skal konkurreres. Men hva med «hen»?

Hvilken plass skal transpersoner ha i De olympiske leker?

Hvis du er født med et kjønn du opplever at ikke stemmer overens med din egen identitet, hvilke muligheter og begrensninger bør du ha som idrettsutøver?

Hvem bør ha definisjonsmakten for hva?

Mandag settes problemstillingen på spissen i Tokyo. Da skal for første gang en åpen transperson konkurrere i et OL. Laurel Hubbard fra New Zealand levde de første 35 årene av sitt liv som mann.

Nå representerer utøveren landet sitt som kvinne i Japan. I 87-kilosklassen møter de andre konkurrentene dermed en 43-åring med en annen kjønnsmessig bakgrunn enn de selv har.

Temaet har ikke gått upåaktet hen i det internasjonale idrettsordskiftet. Frontene er steile om Hubbards deltagelse.

Diskusjoner rundt transpersoner er gjerne følelsesladde og polariserte, uansett hvilken kontekst som er aktuell. Når det dreier seg om forutsetninger for å kjempe om en OL-medalje, blir temaet fort enda mer betent. Hvilke hensyn bør veie tyngst?

Etter reglene som gjelder i OL er Hubbard gyldig kvalifisert til å få konkurrere i kvinneklassen. Hen oppfyller begge hovedkravene, slik de står etter en endring i regelverket:

Nivået av testosteron, altså et hormon som øker muskelmasse, må ha vært under en bestemt terskel over en gitt tidsperiode.

I tillegg må vedkommende ha formelt erklært seg som kvinne. Dette valget kan ikke ha blitt endret av sportslige årsaker over en fireårsperiode.

Det er i dag ikke et krav om at det er gjennomført en kjønnsskifteoperasjon for å få konkurrere som kvinne i OL.

Hubbard ble født i Auckland, som barn av byens ordfører og satte nasjonal juniorrekord som 20-årig gutt. Så ble løftingen lagt bort i en lengre periode.

Rundt 2012-13 ble transformeringen gjennomført. Etter behandlingen er de formelle, hormonelle kravene til å konkurrere som kvinnelig vektløfter oppfylt.

I 2017 vant Laurel Hubbard en sølvmedalje i verdensmesterskapet i Anaheim. I Pacific Games to år senere kapret hen den aller gjeveste medaljen. En alvorlig skade i albuen førte i en periode til at den olympiske drømmen risikerte å bli gruslagt. Men nå er 43-åringen klar for å løfte tungt i Tokyo.

Diskusjonen om hvorvidt den 185 centimeter høye utøveren burde fått lov til det, tar utgangspunkt i to forskjellige grunnsyn.

Kritikerne trekker gjerne frem at en annen regel undergraves, nemlig prinsippet om en fair konkurranse. Med dette perspektivet oppleves deltakelsen som urettferdig overfor de andre som har kvalifisert seg. Biologisk er det jo store fysiske forskjeller på styrken til menn og kvinner.

Hvilke fordeler er det rettferdig å få ta med seg hvis du har mannlig fysiologi fra naturens side? Hvor rått parti skal cis-kvinner (de som identifiserer seg med medfødt kjønn) finne seg i å måtte møte?

Den andre siden frykter at en deltagelsesnekt ville kunne nøre opp om hat og fordommer overfor en sårbar gruppe mennesker. Mottoet til vår idrettsbevegelse er «idrettsglede for alle». Skal det da legges begrensninger for dem som er født med et kjønn som ikke oppleves som det rette?

Med disse brillene kan det også argumenteres med hvordan verdens største stjerner har medfødte forutsetninger for å bli best, der svømmeren Michael Phelps’ kropp er illustrerende.

Det er langt lettere å svømme superfort med hans hender og føtter enn med de fleste andre menn sine. Er slikt mindre urettferdig enn Hubbards tilfelle?

I striden brukes også gjerne forskning som retorisk våpen. Den ene siden mener det er grunnlag for å fastslå en iboende urettferdighet ved å la transpersoner konkurrere som kvinner. Det trekkes blant annet frem en britisk-svensk studie, om hvordan den fysiske effekten av å ha vært gjennom en mannlig pubertet beskrives som langt større enn å hva som oppnås den andre veien gjennom hormonell behandling.

Den andre hevder at det finnes for lite forskning til å uttale seg bombastisk.

Omtrent her står vi. Sterke følelser er i sving, i en debatt der det er vrient å møtes på midten. Enten får en utøver som Laurel Hubbard og andre konkurrere som kvinner, eller så holdes den døren stengt.

Diskusjonen har ingen fasit, argumentene drar mot ulikt hold. Men summa summarum er det noe som skurrer med dagens regler. De fremstår ikke helt som fair play.

Uansett hvor viktig det er å inkludere, er det til å forstå at det vil oppleves urettferdig for dem som havner bak Laurel Hubbard på resultatlisten i Japan.