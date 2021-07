REAGERER: -De som sensurerer humor, fjerner også historien, skriver komiker Dagfinn Nordbø. Foto: Frode Hansen

Debatt

Krenkorama!

Japanske gameshow er ganske outrerte saker. De er lette å parodiere, noe det finnes tonnevis av eksempler på. Siden NRKs huskomiker Nicolay Ramm har spesialisert seg på sportsrelatert humor, var det naturlig å bruke konseptet i anledning Tokyo-OL. Men, på grunn av et par (!) klager fjernet NRK like godt alle innslagene. Det er en underlig og sterkt beklagelig avgjørelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, komiker

Det ligger nemlig ingen konsekvent holdning til grunn: Ramm gjorde nemlig nøyaktig det samme under lekene i Seoul i 2018, da under vignetten «Korean Ramm Show». De ligger fremdeles på NRKs nettsider, og vi venter nå på kravet om at de også skal slettes? Det holder tydeligvis med en telefon eller to? Eller en SMS? Eller er det Ramm selv som har fått siste ordet?

NRK som institusjon har siden starten vært pionerer innenfor TV-humor. Det betyr at de blir eksponert for samme risiko som komikere møter på andre arenaer: Kravet til effektiv humor er jo at den skal leke med grensene. Svært mye humor benytter seg av normbrudd, lek med tabuer og utfordring av grenser.

Hvis humoren ikke gjør det, synes publikum det er for kjedelig - men så fort noen tråkker over, kan det bli halshogging. Slik er humoristenes linedans, og slik har den alltid vært. Hvis du ikke tester humoren i huet og ræva (som en del komikere gjør live, i senere tid med mobilforbud pga kanselleringskulturen), vil du aldri være på den helt sikre siden. Det skal man heller ikke være.

Dagfinn Nordbø Foto: Janne Møller-Hansen

les også Flere klager på NRKs avpublisering av Helt Ramm

Middelalderens karnevalsgjøglere som gikk over streken, fikk iblant tunga spikret til veggen hvis de mektige ble irriterte nok. Dette vet naturligvis også kringkastingssjefen, men inntil nå har svært lite NRK-humor blitt låst ned i arkivene. Hvor mange klager fikk for eksempel Harald Eias legendariske sketsj om «skrukken»? Den ligger fremdeles ute.

Eia selv tror det var noen hundre. Han sier også at dette var i en tid da «humoren skulle ligne på punk.» Slik er det så visst ikke lenger. Det eneste eksemplet på Marienlysts humorsensurering jeg vet om, er KLMs parodier av Gutta på Skauen. Noen likte svært dårlig sketsjene om de klønete motstandskjemperne som kom i skade for å sprenge seg selv i lufta hele tiden. Milorg var hellig grunn, gitt.

Ikke vet jeg om det var selveste Kjakan som ringte, men opptakene ble låst inn dypt nede i kjelleren, utstyrt med rød tape og påskriften «Må aldri vises!» Men - da jeg ble intervjuet om min første bok om humor i 2014, ble klipp derfra plutselig vist - og det på direkten. NRK-journalisten ante ikke hva det var, så det måtte jeg forklare, selv om jeg så dem for første gang, og bare hadde hørt om dem.

les også NRK: – Vurderingene var ikke gode nok

Dermed nærmer vi oss saken kjerne: De som sensurerer humor, fjerner også historien. Satirikeren Mark Twains bok «Huckleberry Finn» ble sensurert på grunn av ordet «nigger», helt uavhengig av at bokens innhold var skarpt satirisk og rettet direkte mot slaveriet.

Hvordan skal vi bedrive forskning på kunstneriske uttrykk, hvis de er blitt endret eller ikke er tilgjengelige? Reaksjonene i Ramm-saken fra nordmenn med asiatisk bakgrunn er på ingen måte entydige.

Hvordan skal folk bedømme kvaliteten på de gameshow-innslagene, og gjøre seg opp begrunnede meninger om dem, når ingen lenger kan se dem? Hvordan blir denne aktuelle debatten seende ut, når selve innholdet, sakens kjerne, er borte? I dette tilfellet er det mulig å bruke de eksisterende klippene fra «Korean Ramm Show» for å danne seg en oppfatning, fordi han bruker de samme grepene.

Tror jeg, må jeg innrømme - fordi jeg ikke kan være 100% sikker. Grunnen er NRK-ledelsens splitter nye, vaklende holdning som innholdsprodusent.

De har begynt å spikre sin egen tunge til veggen. De avpubliserte «Jødesvin»-innslaget, men kringkastingssjefen gikk i etterkant ut og sa at dette var noe av den mest vellykkede satiren de hadde laget, fordi den skapte så stort engasjement.

Jeg utfordrer landets lyse hoder til å forklare meg logikken og konsekvensen her. Jeg er ikke i stand til å se den.

les også Se dokumentaren «It Started as a Joke»

Skulle NRK vært konsekvent i avpublisering av humor som tar i bruk stereotypier, ville arkivet krympet ganske kraftig. Bruk av stereotypier er motoren i det aller meste som finnes av humor: Tenk bare på Harald Heide-Steen jr., og Peter Sellers.

Eller Trond Viggo Torgersen og Robert Stoltenbergs karakterer. Holberg. Shakespeare.

Uten en bredt forstått referanse vil ikke publikum forstå hva humoren handler om. Så kommer naturligvis spørsmålet om hvor intelligent resultatet er. Den smarteste bruken av stereotypier i humor er der hvor komikeren lurer publikum, og så snur stereotypien: Non-smokers, av Bill Hicks, er gullstandarden. Sjekk den på Youtube.

Herr Kringkastingssjef: Ta med deg nøklene og lås opp det fordømte arkivet. Humoren skal være fri, men vil aldri bli fri fra reaksjoner. Vi, Folket, betaler både lønna di og absolutt alt innholdet NRK produserer. Det er vårt.