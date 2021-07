SLÅR ALARM: - Det vil kreve en stor innsats i årene fremover dersom vi skal lykkes med å gi utsatte barn og unge helhetlig hjelp, skriver Ine Haver. FOTO: Sara Johannessen

Debatt

Samhandlingssvikt rammer det offentlige hjelpetilbudet for barn og unge

Når samhandling svikter både innad i en tjeneste og mellom tjenestene som skal yte hjelp, bør alarmen gå. For hvis det er én ting utsatte barn og unge fortjener, så er det at det at systemene rundt dem snakker sammen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INE HAVER, klinisk sosionom og kommunestyrerepresentant, Stavanger Ap

Sviktende samhandling i hjelpeapparatet er en gjenganger både i enkeltsaker som når mediene og i offentlige gjennomganger av større komplekser. Et eksempel er en rapport fra 2009. Da gjennomførte fylkesmenn (nå statsforvaltere) over hele landet og Statens helsetilsyn et tilsyn der det ble sett på kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn.

Av rapporten fremgår det at det i 90 av 114 kommuner ble funnet brudd på regelverkets krav.

Dette er altså over ti år siden. Ble det tatt lærdom av funnene fra den gang?

Ine Haver FOTO: Privat

Ikke i særlig stor grad, skal man tro senere undersøkelser.

I november i fjor kom Statens undersøkelseskommisjon (Ukom) med en ny gjennomgang av samhandlingen mellom kommunale tjenester og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Rapporten, som har tittelen «Ungdom med uavklart tilstand», tar utgangspunkt i saken til «Jonas», som i en alder av 17 år begikk selvmord. Rapporten avdekker flere risikoområder, blant annet at det ofte er uavklart hvilke etater i hjelpeapparatet som har ansvar for barn og unge som har det vanskelig over tid.

Dette medvirker til mangelfull oppfølging av ungdom som sliter. Rapporten viser også at det er store variasjoner i tjenestetilbudene til kommunene når det kommer til organisering, omfang og kompetanse.

Det er 11 år mellom de to ovennevnte rapportene. Likevel er det flere fellestrekk i funnene. Hvorfor har ikke forholdene som ble påpekt i rapporten fra helsetilsynet allerede i 2009 blitt ryddet opp i?

Det er liten tvil om at slike rapporter har stor verdi fordi de avdekker systemsvikt. Og i etterkant hører man ofte de ansvarlige for virksomhetene bruke ord som «læring» og «forebygging» når de skal fortelle hvordan de skal bruke funnene.

les også «Jenta i kjelleren»: Barnevernet vil ikke svare på hva som sviktet

Men tilsynelatende blir det mye ord og lite handling. Slik samhandlingssvikt som disse rapportene viser til, krever akutte tiltak. Det er ikke greit at utsatte barn og unge, som trenger bistand av flere offentlige etater, ikke får nødvendig hjelp når de trenger det. Og i hvert fall ikke når hjelpen ikke når frem fordi ulike deler av hjelpeapparatet ikke fungerer sammen.

Det burde være en selvfølge at de ulike tjenestene som skal ivareta svært sårbare barn og unge er i stand til å samarbeide på en måte som er til beste for den som trenger hjelp. Rapportene avslører at virkeligheten faktisk ikke er slik – selv om vi gjennom år er blitt gjort oppmerksomme på problemstillingen.

Man kan spørre seg hva det gjør med brukernes og deres pårørendes tillit til systemet at de ansvarlige ikke rydder opp.

Og de ansvarlige for at samhandling fungerer mellom systemene – det er ledende byråkrater i barnevernet, helseforetakene og statlige institusjoner. Men det er også åpenbart et politisk ansvar å legge til rette for – og kreve – at det tas grep for at samhandlingssvikten i hjelpeapparatet skal forsvinne.

Politikere fra hele spekteret av partier applauderer ofte i etterkant av slike rapporter, og lover å gripe fatt i problemstillingen. Men ord krever også handling og konkrete tiltak. Både innad i tjenestene og på systemnivå.

les også Stor økning i spiseforstyrrelser under pandemien: De er yngre og sykere

Om ikke lenge er det stortingsvalg. Svikt i det offentlige hjelpetilbudet for barn og unge bør få en markant plass i valgkampen. Det vil kreve en stor innsats i årene fremover dersom vi skal lykkes med å gi utsatte barn og unge helhetlig hjelp.

Vi vet også at pandemien har ført til en betydelig økt pågang av barn og unge som sliter med alvorlige psykiske vansker. Korona-utbruddet har tydeliggjort svakhetene i systemet enda mer, og økt pågangen hos alle som håndterer sårbare barn og unge.

For gutten som Ukom i sin rapport ga pseudonymet «Jonas» er det for sent. 17-åringen avsluttet livet uten at hjelpeapparatet klarte å hindre det. Men det er mange som ham ute i samfunnet. Og de fortjener at vi gjør det vi kan for å hjelpe dem.

Barna er fremtiden vår. Tidlig innsats og samhandling vil være helt nødvendige suksessfaktorer i tiden som kommer.