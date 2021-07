Kommentar

I en annen verden

Av Kristine Hovda

– Mennesker som tror på loven om tiltrekning forsøker å unngå nyheter, slik at de ikke skal bli så påvirket av inntrykket av at verden er et skummelt sted, skriver Kristine Hovda. Foto: Morten Mørland

Det kan kanskje ikke virke sånn, fra en norsk medievirkelighet, preget av norske journalisters manglende religiøse orientering. Men om vi ser på verden som helhet, er det mest vanlig å forholde seg til en større virkelighet enn den vi kan ta og føle på.

Hvordan leser religiøse mennesker nyheter?

En gudstro som er preget av den norske folkekirkementaliteten, der Gud kanskje først og fremst representerer sunne verdier, veloppdragenhet og tilhørighet til «det norske», vil kanskje ikke prege øynene som leser i særlig grad. Men for mennesker som har et forhold til virkeligheten der troen spiller en omfattende rolle, blir nyhetsbildet lest med andre briller.

Man kan lese virkeligheten som en kamp mellom det gode og det onde. Eller man kan lese virkeligheten som en illusjon som skal gjennomskues. I begge tilfeller gjelder det å ikke ta nyhetene for «det de er».

Jeg skal gi noen eksempler.

En bevegelse som har fått voksende oppslutning de senere årene, er den såkalte Loven om tiltrekning. Ifølge dette virkelighetsbildet får vi mer av det vi fokuserer på. Det å lese nyheter om vold, død og ulykker vil kunne forsterke opplevelsen, slik at vi ender opp med å bare få enda mer vold, død og ulykke i verden.

Og ikke med det sagt at tilhengerne av denne teorien ikke har noen poeng. Det er ikke sant at verden består av det vi ser på nyhetene. Vi lever i en historisk unntakstilstand, der alle verdens ulykker er tilgjengelige for oss i en strøm av nyheter hvert eneste sekund, et tastetrykk unna, på smarttelefonene vi bærer med oss hele tiden. Det er grunn til å stille spørsmål ved denne måten å leve på.

For det er klart vi formes av det vi leser. Om vi tror at verden er et skummelt sted, begynner vi å oppføre oss på den måten. Vi tar forbehold, blir mistenksomme, nervøse. Den som lever med piggene ute, blir mer «trigger happy», som det heter. Det viser ikke minst situasjonen med skytevåpen i USA. Frykt avler frykt, og ikke minst avler frykt vold.

Mennesker som tror på loven om tiltrekning forsøker å unngå nyheter, slik at de ikke skal bli så påvirket av inntrykket av at verden er et skummelt sted. Den som har tillit til andre mennesker og til verden har også overskudd til å skape en tryggere verden.

Spørsmålet er når denne metoden bikker over i å bli virkelighetsflukt. Når maler man seg inn i et hjørne av optimisme, når er optimismen blitt et pyramidespill det er umulig å hoppe av, fordi man har lagt så mange aksjer inn i troen på at alt skal bli bra?

Bakrusen for tiltrekningsoptimister kan være hard og eksistensielt smertefull.

Spørsmålet er om alternativene er så mye bedre. Det er lett å bli overmannet av frykt, slik verden ser ut akkurat nå. Hjernen vår er ikke laget for å håndtere så mye vanskelig.

Et annet alternativ til loven om tiltrekning, er god, gammeldags gudstro. Der man tar inn virkeligheten og henvender seg til en guddom med bønn om at virkeligheten skal endre seg. Enten ved at virkeligheten endrer seg, eller ved at man får hjelp til å endre sin holdning til virkeligheten.

Man kan kanskje dele religiøse mennesker inn i hvorvidt de lener seg på den førstnevnte eller sistnevnte løsningen. Tro kan flytte fjell, var det noen som sa, spørsmålet er om det gjelder de ytre eller de indre.

Journalister lever i den underlige virkelighet at dårlige nyheter bare gir dem mer å gjøre. Slik sett er det kanskje vanskelig å sette seg inn i den lammende frykten disse nyhetene kan påføre andre mennesker. Den som føler hen har innflytelse på verden, blir ikke lammet. Det samme ser vi hos politi, helsepersonell og andre som på en måte er direkte i kontakt med trusler om død.

Den amerikanske psykiateren Irvin Yalom skrev en gang at ingen har mer dødsangst enn kirurger, det er derfor de er blitt nettopp det. Og derfor er det også høy selvmordsfare blant dem, fordi tapet av kontroll dersom de mislykkes på jobb, avslører denne sårbarheten.

Kanskje har vi journalister det på samme måte. Ønsket om å kontrollere virkeligheten står så sterkt at vi kaster oss inn i et forsøk på å beskrive den så nøye som mulig.

At virkeligheten lar seg kontrollere, er selvsagt en illusjon. Da er vi tilbake til utgangspunktet; hvordan vi opplever verden, og i hvilken grad vi kan påvirke den gjennom å fokusere på det positive, se en annen vei, søke Guds hjelp eller lære oss å akseptere det vonde.

Sikkert er det ihvertfall at vi opplever verden forskjellig. Stadig flere mennesker søker seg bort fra nyhetsmediene. Det er en åpenbar trussel for demokratiet. Alt kan ikke være subjektivt.

Vi trenger noen felles knagger å henge samfunnet på, slik at vi kan leve godt sammen. Vi trenger et minstemål av deltakelse. Hvis ikke er vi ikke lenger et samfunn.

Men spørsmålet er hvor mange av oss som er nødt til å følge med på nyhetsbildet til enhver tid. Det er ikke sikkert at det å hoppe av innimellom er det dummeste å gjøre, dersom nyhetsbildet bare fyller en med skrekk og gru. Det så vi ikke minst da de første meldingene om pandemien tikket inn i mars i fjor.

Om det faktisk er sant at vi skaper vår egen virkelighet må overlates til den enkelte å spekulere på. Vi journalister kan uansett ikke lenger forvente at alle skal være en del av vår.

Den amerikanske religionspsykologen William James skrev i sin klassiker «On the Varieties of Religious Experience» (1905) at det som kjennetegner mennesker med sterke religiøse erfaringer er at de har overgitt seg totalt til en høyere makt.

Det spiller tilsynelatende ingen rolle hva denne høyere makten er, poenget er at det å leve overgitt til livet frigjør et potensiale i mennesket som gir tilgang på dyp fred og harmoni. Og, skriver James, fysiske helbredelser og andre overnaturlige erfaringer, svar på bønn, plutselige sammentreff.

For mennesker som lever komfortable liv i velferdsstaten Norge er det kanskje vanskelig å få tilgang på, og forstå, denne erfaringen. Men det betyr ikke at det ikke er mange som har den. Verden er i ferd med å bli et uoversiktlig sted, selv for oss nordmenn. Kanskje kommer flere av oss til å søke samme vei, i årene som kommer. Det kommer isåfall til å få konsekvenser for samfunnsdebatten.

Om det er en bra eller dårlig ting, gjenstår å se. Men man kan velge, i tråd med tiltrekningsoptimistene, å være nysgjerrig på utviklingen.

Det hjelper uansett ikke å rope varsko i media. Det kommer de ikke til å lese.