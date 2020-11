SLÅR TILBAKE: – Henrik Asheim har varslet at de vil kutte opp mot 15 milliarder i skattene, og Høyres landsmøte har i tillegg vedtatt å fjerne hele formuesskatten. Hvem skal betale regningen denne gangen, spør Aps Eigil Knutsen. Foto: Vidar Ruud, NTB

Hvem skal betale for Høyres rikingfest?

Høyre nekter å svare på hvor mye de skal kutte skattene, og om det er økte avgifter og egenandeler på helsehjelp som skal finansiere fjerning av formuesskatten. Henrik Asheim bør avklare dette før han sprer usannheter om andre partier i VG.

EIGIL KNUTSEN, stortingsrepresentant (Ap)

Arbeiderpartiet la forrige uke frem vår skatte- og avgiftspolitikk for perioden etter stortingsvalget neste høst. I en tid hvor folk og bedrifter kjenner på stor usikkerhet foreslår vi et skattesystem som gir både forutsigbarhet og bedre omfordeling.

Henrik Asheim har ikke bestemt seg for om han mener Ap går til valg på for mye eller lite skatt, og kritikken blir dermed et sammensurium av usannheter og sviktende regneferdigheter.

Høyre har nemlig prøvd å regne ut hvor mye Arbeiderpartiets satsinger på styrket velferd koster, men stryker til både lese- og regneeksamen. For eksempel ønsker Ap at tannhelse skal bli gratis på sikt. Høyre krever umiddelbar fullfinansiering av dette langsiktige målet fra Ap.

Det mest alvorlige med Asheims forsøk på utregninger er likevel at han tror styrket velferd utelukkende betales gjennom endringer i skattesystemet. Velferden vår betales av vår felles arbeidsinnsats. Hvis vi lykkes med å få 50 000 av dem som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, vil handlingsrommet på statsbudsjettet øke med over 20 milliarder kroner.

Dette har høyreregjeringen oversett i sin iver etter å kutte skatten for de rikeste. Med Høyre har antallet unge uføre doblet seg, og det er ingen tegn til at vi klarer å øke sysselsettingen tilbake til nivået før finanskrisen.

Med Arbeiderpartiets politikk vil 80 prosent av alle skattebetalere i Norge betale mindre inntektsskatt. I tillegg setter vi en stopper for avgiftsgaloppen under Erna Solberg. Avgiftene har økt med 6,7 milliarder kroner siden 2013, og rammer de med lavest inntekter hardest. Det kan SSB bekrefte.

Resultatet av denne politikken er at kutt i formuesskatten betales av folk med vanlige og lave inntekter gjennom økte avgifter. Dette vil vi sette stopper for. Dersom en avgift skal opp, vil Arbeiderpartiet redusere en annen avgift eller senke inntektsskatten din.

Innenfor dette skatteopplegget oppnår Arbeiderpartiet både bedre omfordeling og styrket velferd. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 gjør vi en barnehageplass nesten 3000 kroner billigere, SFO for førsteklassinger over 7000 kroner billigere, styrket økonomi i sykehusene og kommunene og 1000 flere lærere.

Så også her tar Asheim feil – det er fullt mulig å styrke velferden med et omfordelende og forutsigbart skatteopplegg.

Det som fortsatt er uavklarte spørsmål er dette: Hvem skal betale for Høyres skattekutt til de rikeste? Asheim har varslet at de vil kutte opp mot 15 milliarder i skattene, og Høyres landsmøte har i tillegg vedtatt å fjerne hele formuesskatten. Hvem skal betale regningen denne gangen? Hvor mye mer skal avgiftene øke under Høyre? Hvor mye mer skal de øke egenandelene for helsehjelp?

