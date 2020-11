Kommentar

Solbergs strenge beskjed til de unge

Smitte blant ungdom kan drive epidemien videre. Men det er ikke så rart at viruset spres i denne gruppen.

Coronasmitten satte en ny, dyster rekord før helgen, da det ble meldt over 700 registrert smittede på et døgn. Økningen var i forrige uke størst blant de unge. I aldersgruppen 13 til 19 år gikk antall tilfeller opp med 75 prosent.

Fredag kom statsminister Erna Solberg med en pekefinger til ungdommen, som hun sa hun har inntrykk av sliter med å holde avstand.

– Husk at dette gjør vi i solidaritet med dem som er eldre og andre sårbare grupper, sa Solberg.

Samtidig er det ingen overraskelse at viruset spres blant de unge. Covid-19 gir bare veldig sjelden alvorlig sykdom i denne gruppen. Og mens store deler av samfunnet er stengt, går barn og unge på skole og fritidsaktiviteter hver dag.

Dette skjer fordi regjeringen prioriterer ungdom høyere enn andre grupper. De sier de vil prøve å skjerme barn og unge så godt som råd for byrden ved corona-tiltakene.

Det er klokt. Vi synes også det er bra at regjeringen nå vil stramme opp de kommunene og fylkene som overivrig stenger ned. For det viser seg altså at myndigheter rundt om i landet stenger som et forebyggende tiltak, selv uten at de har smitten.

Det går ikke an. Barn er viktigere enn bar. I årene som kommer vil tiltakene mot corona setter sine spor i statistikkene. Unge som går glipp av skole og jobb vil komme dårligere ut enn de ellers ville gjort.

Det er derfor ikke noe galt i at Erna Solberg minner ungdommene på å holde mer avstand. Men samtidig skal ikke hver enkelt ungdom måtte ta ansvar for dette alene.

Å stenge ned uten at det er nødvendig, går ut over ungdommene. Men det gjør det også om det blir for sløvt. Det kan være noe å hente på å stramme til særlig i de store skolene hvor smittevernet sklir ut.

For i videregående kan en elev møte flere hundre andre elver per dag bare i de ulike klasserommene. Her i VG får vi stadig innlegg fra bekymrede elever og foreldre som mener elever sitter for tett i klasserommet og omgås for nært ellers på skolen.

De sier seg selv at potensialet for smittespredning er stort når det er slik hverdagen er.

Vi håper det ikke blir nødvendig å stenge skoler. Håpet er at smitten ikke stiger like raskt nå som i de to foregående ukene. For å lykkes må selvsagt elevene holde avstand. Men skolene må også legge til rette for at det er mulig.

