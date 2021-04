GYM: Forutsetninger spiller en helt annen rolle i 3000-meter’n enn essayskrivingen, skriver Magnus Grundstad (19) i dette innlegget. Foto: Privat

«25 under 25»: Nei til karakterer i gym!

Ikke sett tall på min kropp!

MAGNUS GRUNDSTAD (19), videregåendeelev og leder i AUF innlandet

Når forskerne mener dagens retningslinjer ikke gir et godt nok grunnlag for karaktergivning, takker og bukker jeg for muligheten til refleksjon og diskusjon om karakterer i kroppsøving. Særlig på studiespesialisering, som jeg selv går.

Kroppsøving er et symptom på den tallfestende tilnærmingen i samfunnet, som prentet fast i enhver. Denne tallfestende tilnærmingen til alt i verden har liksom funnet sitt evigvarende hi, pent gjemt inni en krok i hjernen vår.

For min del har kvantifiseringen av de kvaliteter et forbund, et direktorat eller et departement har verdsatt, stor betydning, og opptar hele min hverdag. For å komme inn på det studiet jeg vil, for å jobbe i det yrket jeg ønsker, må jeg forholde meg til tall i form av karakterer.

Og dermed hadde kroppsøving vært et sårt tiltrengt fag, der jeg utelukkende kunne hatt det gøy. Der jeg kunne lære å like min egen kropp. Lære å bruke min egen kropp.

Men er det så lett å like egen kropp, når man konstant blir vurdert om hvordan kroppen brukes, om det så gjelder vurdering i dans, basketball eller 3000-meter’n? Er det så lett å lære å bruke egen kropp, når antall pushups og situps er avgjørende for kommende studievalg?

Jeg drister meg til å svare nei. For de aller fleste et skingrende, klart nei.

Jeg valgte ikke studiespesialisering fordi jeg ville måles i hvor mange pushups jeg tok. Jeg ønsker ikke basere resten av livet mitt på hvor mange situps jeg klarte som nittenåring.

Kroppsøving er et bra fag å ha på skolen, også i videregående. Man skal lære å like egen kropp. Lære å bruke egen kropp. Den må vi tross alt ha med oss resten av livet. Jeg kommer liksom ikke utenom den hengslende kroppen min i denne verden. Og ikke kan jeg skilles fra den.

Innvendingen er selvsagt at dette gjelder alle andre fag man har på skolen. Ulike forutsetninger har man alltid, i hvert fag, uansett. Men vurdering av teoretiske fag er, naturlig nok, noe helt annet enn vurdering av kroppslig, fysisk slit av aktiviteter.

Forutsetninger spiller en helt annen rolle i 3000-meter’n enn essayskrivingen.

Det har stor betydning om man løper inn til 3-er fordi man ikke tar en løpetur hver dag. Den karakteren kan potensielt være definerende for videre muligheter for den enkelte.

Hovedmålet med kroppsøving bør være å lære å like egen kropp. Konstante vurderinger hemmer denne uvurderlige lærdommen. Når vi kan støtte oss på vitenskapen i tillegg, burde vel ringeklokkene kime hos kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18 også.

Han flinke i idrett burde selvsagt få toppkarakteren i gym når han er så flink, men han burde heller ha valgt idrettsfag enn studiespesialisering, hvis karakteren i kroppsøving er så viktig. For i studiespesialisering trenger man ikke karakterer i kroppsøving.

Jeg vil i hvert fall ikke ha tall festet på min kropp.

