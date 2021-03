IKKE PÅ GREIP? – Rødt-lederen hevder at partiet vil ha kampfly til Forsvaret. Men den eneste logiske konsekvensen, siden han ikke vil kjøpe nye fly, er at vi fortsetter med de gamle F-16-jagerflyene – som Rødt i sin tid også var imot, inkludert F-16-oppgraderingen på 1990-tallet, skriver Anniken Huitfeldt. Foto: Tore Kristiansen

Rødts forsvarsløse sikkerhetspolitikk

USA-kritikk er greit nok det, men holder ikke som sikkerhetspolitisk strategi om det utenkelige igjen skulle skje og Norge blir utsatt for et militært angrep.

ANNIKEN HUITFELDT, stortingsrepresentant (Ap)

Rødt mener selv å ha tatt et oppgjør med partiets utenrikspolitiske historie og massive hyllest av autoritære regimer. Det må vi tro dem på. Men den sikkerhetspolitiske strategien Rødt presenterer for Norge på 2020-tallet er umiskjennelig lik den partiet forfektet på 1970-tallet.

Både pandemien og 22. juli har vist oss at store og uventede hendelser også kan ramme Norge. Forsvaret er vår felles forsikringspremie mot at vårt land utsettes for et militært angrep.

Et demokrati har godt av åpen og kritisk debatt om sikkerhetspolitikk, men vi må kunne avkreve at politiske partier også fremmer et alternativ. Etter mye leting har jeg ikke funnet noe strategi for forsvaret av norske havområder i nord verken i Rødts nye partiprogram eller på andre plattformer partiet presenterer sin forsvarspolitikk.

Rødt mener kampflykjøpet er et knefall for amerikanerne, men vårt behov for nye kampfly tar utgangspunkt i hva vi nordmenn faktisk trenger for å beskytte vårt eget land, våre enorme havområder i nord og vår geografiske plassering, noen hundre kilometer fra en av verdens største militærbaser.

Forsvaret har hatt et eget flyvåpen helt siden 1912, sju år etter at vi fikk vår selvstendighet. Men ifølge partiets egne nettsider vil Rødt verken kjøpe nye amerikanske eller svenske kampfly. Om Rødt har andre kampfly i tankene får vi ikke vite, bortsett fra at partiet er tydelige på hvilke fly de ikke vil ha.

Rødts leder hevder likevel at partiet vil ha kampfly til Forsvaret. Men den eneste logiske konsekvensen, siden han ikke vil kjøpe nye fly, er at vi fortsetter med de gamle F-16-jagerflyene – som Rødt i sin tid også var imot, inkludert F-16-oppgraderingen på 1990-tallet. I sitt alternative budsjett for 2021 har Rødt kuttet hele bevilgningen til nye kampfly, men ikke satt av ekstra midler til å vedlikeholde de snart 40 år gamle F-16-flyene.

Uavhengigheten fra USA blir jo ikke større om vi beholder de gamle F-16-flyene – fra samme amerikanske flyprodusent som de nye F-35-flyene – snarere tvert imot: Vi vil bli avhengige av produksjon av nye reservedeler til en flytype stadig flere land nå faser ut.

Om vi selv kun skal stille med gamle F-16-fly vil resultatet paradoksalt nok bli flere amerikanske fly i våre nærområder – fordi uten egne, moderne fly mister vi evnen til effektivt å patruljere våre egne norske havområder. Tydelig norsk militær tilstedeværelse i nord og i våre egne nærområder er et bidrag til stabilitet og lavspenning.

Men om Rødt skulle få gjennomslag for å melde Norge ut av Nato, ville vi stått veldig alene hvis verdens nest største militærmakt skulle ta seg til rette i våre havområder. Rødts alternativ er nordisk samarbeid, men både det svenske og finske forsvaret blir stadig mer integrert i Nato. Vi har mye til felles med Sverige og Finland, men vår geografi er unik: Våre nordiske naboland har lite erfaring fra arktiske kyst- og havområder.

Vi må gjøre vårt for å bidra til dialog og lavspenning i nordområdene, men det er en kjensgjerning at Russland både øver mer og øker sin militære tilstedeværelse i Norges nærområder. Dessverre har Rødt ingen troverdig strategi for å møte militære trusler mot Norge.

I det nye partiprogrammet vil Rødt bygge Norges forsvar på «en forsterket kystvakt og en vernepliktshær». Jeg er en varm tilhenger både av kystvakta og verneplikten. Men et forsvar bygget på kystvakt og vernepliktshær blir ganske smått.

Norsk sikkerhetspolitikk omtales gjerne som en balanse mellom avskrekking og beroligelse. Vi trenger både å debattere og om nødvendig justere hva disse begrepene skal bety i praksis i 2021.

Både avskrekking og beroligelse kan dras for langt: Enkelt sagt kan overdreven avskrekking framstå som krigshissing, mens beroligelse risikerer å ende opp som ettergivenhet. Rødts «forsvarspolitikk» framstår mest som ettergivenhet og svakhet. Det er et sikkerhetspolitisk sjansespill.

Vår sikkerhetspolitikk er ganske unik i Nato-sammenheng. I motsetning Nato-land som Tyskland, Nederland og Danmark (Grønland) har vi ikke utenlandske baser på norsk jord. Ja, våre allierte trener og øver i Norge, under norske forhold og sammen med norske styrker. Samtidig har vi i flere tiår hatt selvpålagte begrensninger for hvor langt nord og øst øvelsene skal foregå.

Norge er ikke noe lite land. Som resultat av havrettsforhandlingene på slutten 1970-tallet fikk vi råderett over havområder seks ganger større enn Fastlands-Norge. Men Rødts sikkerhetspolitikk virker å være tuftet på analyser fra da partiforløperen Rød valgallianse ble stiftet i 1973, flere år før havrettskonvensjonen.

I det nye partiprogrammet er Rødt opptatt av å kutte kampfly til Luftforsvaret, «men styrke hæren, mobilt kystartilleri og et rakettbasert luftvernsystem». Jeg er enig at vi må styrke Hæren og våre luftvernsystemer, men det er overhode ikke tilstrekkelig for å forsvare våre store havområder. En hær uten støtte fra Luftforsvaret kan heller ikke operere særlig effektivt.

Kystartilleriet ble formelt avviklet i 2007, men selv et mobilt kystartilleri kan vanskelig erstatte fregatter, ubåter, overvåkningsfly og kampfly i våre store havområder i nord.

Da jeg var i sikkerhetspolitisk debatt med Bjørnar Moxnes like før Norge stengte ned i fjor, trakk han fram hvordan Rødts forløper Rød valgallianse ble stiftet som en sikkerhetspolitisk opposisjon til Arbeiderpartiet. Det har vedvart. Kritiske stemmer er en sunn del av det sikkerhetspolitiske ordskiftet. Men Rødts sikkerhetspolitikk stopper ofte ved kritikken.

Jeg har blitt beskyldt av Rødt for å være både krigshisser, i lomma på USA og for å støtte imperialistisk angrepskrig. Et langt liv i politikken har lært meg at de som oftest tyr til sterke karakteristikker av andre, egentlig har lite å komme med selv. Jeg har nemlig til gode å bli presentert for et godt sikkerhetspolitisk alternativ fra Rødt.