CRPD bør inkorporeres i norsk lov

Det er prinsipielt uheldig at konvensjonen som skal sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk lov.

ADELE MATHESON MESTAD, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter

HANNE I. BJURSTRØM, Likestillings- og diskrimineringsombud

I dag, tirsdag 9. mars, skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Inkorporering innebærer at konvensjonen tas inn i det norske lovverket.

CRPD forplikter staten til å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser, uten noen form for diskriminering. Konvensjonen overvåkes av FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen).

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013, uten reservasjoner, og den er bindende i sin helhet for Norge. Staten er dermed folkerettslig forpliktet til å sikre rettighetene i CRPD, uavhengig av om den blir inkorporert i norsk lov. Vi mener likevel at CRPD bør inkorporeres. Det er det flere grunner til, men vi vil her peke på fire.

For det første har Norge inkorporert FNs øvrige diskrimineringskonvensjoner. Kvinnediskrimineringskonvensjonen er inkorporert i menneskerettsloven, og rase-diskrimineringskonvensjonen er inkorporert i likestillings- og diskrimineringsloven. Det er prinsipielt uheldig, og fremstår som noe tilfeldig, at konvensjonen som skal sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk lov.

Videre kan manglende inkorporering ha konsekvenser for hvordan domstolene behandler saker der konvensjonen er relevant. Dersom en norsk domstol i en sak skulle komme til at det er motstrid mellom reglene som følger av CRPD og norsk lov, vil norsk lov gå foran. Manglende inkorporasjon vil dermed føre til at norske domstoler i noen tilfeller vil måtte legge til grunn et resultat som er i strid med våre folkerettslige forpliktelser.

For det tredje vil inkorporasjon kunne bidra til å gjøre konvensjonen mer tilgjengelig enn den er i dag, og tydeliggjøre overfor offentlige organer de forpliktelser de har etter CRPD. Dette er viktig for at norske lovanvendere i domstolene, kommunene, statsforvalterne og andre offentlige organer skal bli mer bevisste de rettighetene som følger av konvensjonen. På denne måten kan inkorporering bidra til å styrke etterlevelsen av rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser i praksis.

Vi har merket oss at CRPD-komiteens uttalelser om hvordan CRPD skal forstås, har blitt oppfattet som et sentralt hinder for inkorporering. Vi mener denne bekymringen er overdreven. Flere menneskerettighetskonvensjoner har vært inkorporert med forrang i norsk rett siden 1999. Det vil ikke være noen forskjell på virkningen av en inkorporering av CRPD sett i forhold til for eksempel FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter eller FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. NIM og LDO har nylig sendt et brev til kultur- og likestillingsministeren og justis- og beredskapsministeren hvor vi drøfter disse spørsmålene nærmere.

Selv om myndighetene, blant annet i sine tolkningserklæringer ved ratifikasjonen, har lagt til grunn at CRPD er i overenstemmelse med norsk lovgivning, antar vi at inkorporering trolig vil generere noen nye utfordringer på enkelte felt. Blant dem er vergemålsfeltet og tvangslovgivningen.

Utfordringene skal likevel ikke overdrives. Myndighetene har i nyere tid tatt flere viktige steg for å utrede hvordan norsk rett ytterligere kan bringes i samsvar med konvensjonen på disse områdene, blant annet gjennom arbeid med vergemålsloven og regelverket for tvang i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med endringer på disse feltene pågår – og etter det vi er kjent med er det et vesentlig mål for regjeringen å styrke individets autonomi og vern mot diskriminering – i tråd med de generelle prinsippene i CRPD.

Personer med funksjonsnedsettelser utgjør Norges største minoritet. En betydelig del av denne gruppen opplever diskriminering og trakassering, samt barrierer som hindrer full deltagelse i samfunnet. Inkorporering av CRPD vil være et viktig tiltak og signal om at staten tar personer med funksjonsnedsettelser sine grunnleggende rettigheter på alvor. Derfor mener vi at CRPD bør inkorporeres i norsk lov, på lik linje med de øvrige diskrimineringskonvensjonene.