Leder

Biden skuffer

Foto: Roar Hagen

USAs president Joe Biden burde ha stilt kronprins Mohammed bin Salman til ansvar for drapet på Jamal Khashoggi.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er bra at Biden offentliggjør etterretningstjenestens konklusjoner om drapet på den saudiarabiske journalisten. Men Biden skuffer når han ikke følger opp.

les også Trump om kronprinsen av Saudi-Arabia: «I saved his ass»

Khashoggi var fra Saudi-Arabia. Journalisten bodde de siste årene i USA hvor han skrev kritiske artikler om blant andre kronprins Mohammed. Det bestialske drapet fant sted i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018 da Khashoggi kom for en avtale. Gjerningsmennene var en gruppe saudiarabiske etterretningsoffiserer. Den amerikanske rapporten konkluderer med at ettersom kronprinsen har total kontroll over landets sikkerhets- og etterretningsoperasjoner er det usannsynlig at agentene som drepte Khashoggi handlet på egen hånd.

les også Khashoggi-dømte slipper dødsstraff

Ingen handler på egen hånd i et autoritært og sentralstyrt regime som det saudiarabiske. Flere av de som deltok i drapet ble dømt til lange fengselsstraffer i Saudi-Arabia. Kronprins Mohammed tok på seg et overordnet ansvar. Han nekter imidlertid for å ha godkjent drapet. Etter dette ønsket kongehuset å legge saken bak seg. Tidligere president Donald Trump var helt enig. Han innførte riktignok sanksjoner mot 17 saudiarabiske agenter, men ville ikke offentliggjøre etterretningstjenestenes rapport om drapet. Trump var langt mer interessert i å selge våpen til Saudi-Arabia enn han var i å påtale landets grove menneskerettighetsbrudd.

I presidentvalgkampen i fjor høst kalte Biden Saudi-Arabia for en pariastat. Han lovet en kursendring. Demokrati og menneskerettigheter skulle være ledestjerner for amerikansk utenrikspolitikk. Men det er realpolitikk og strategiske interesser som gjør at Biden ikke vil straffe kronprinsen i Khashoggi-saken. USA innfører sanksjoner mot flere saudiarabere, men landets sterke mann går fri.

les også Biden: Syria-angrepet er en advarsel til Iran

I flere uker har Biden og hans utenrikspolitiske team diskutert hvordan de skulle reagere. Konklusjonen ble at prisen for å straffe kronprinsen med sanksjoner er for høy. Det kunne føre til et brudd med kongehuset. USA ønsker å beholde Saudi-Arabia som en strategisk partner i regionen, ikke minst for å demme opp for Irans innflytelse.

Biden har utvilsomt en langt bedre tilnærming til det autoritære kongedømmet enn sin forgjenger. Han har innført en midlertidig stans i salg av angrepsvåpen til Saudi-Arabia og avsluttet støtten til deres krigføring i Jemen. Når det gjelder Khashoggi-saken kommer verdier i konflikt med interesser. Biden valgte det siste. Dessverre.