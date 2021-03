«MOLDE-GATE»: – Saken endte med den hittil rareste pressekonferansen for statsministeren siden pandemien startet, skriver Børre St. Børresen. Foto: Hallgeir Vagenes

Ett stikk fra vest – og «Oslo-bobla» sprakk!

Står den fjerde statsmakt flaue tilbake?

BØRRE ST. BØRRESEN, folkevalgt ombud og samfunnsdebattant

26.februar 2021. Denne fredagen var det ett år siden det første registrerte corona-tilfellet i Norge.

På sitt kontor i Molde leste en frustrert ordfører Torgeir Dahl det ukegamle brevet på nytt. 26 ordførere i hans fylke forsøkte å vekke regjeringen og Stortinget. De skrev blant annet at: «... ei endring i vaksinestrategien slik det vert kravd, fører til at befolkninga elles i landet vert nedprioritert, og må leve vesentleg lenger med dei store sosiale ulempene og den auka risikoen for sjukdom og død som pandemien medfører.»

FHI har hittil hatt ni kategorier for prioritering av vaksinebehov. Geografi er ikke blant dem.

De neste to døgnene skapte frustrasjon, sinne og forvirring og endte med den hittil rareste pressekonferansen for statsministeren siden pandemien startet. Basert på hva aviser og NRK har dokumentert, finner vi en tidslinje som forklarer det hele. Og som også avslører et meget interessant fenomen: Riksmedias – «Oslo-bobla» – sin evne til å halse i samlet flokk, blindet av journalisters faglige mareritt: Blodtåka.

Resultatet var: Stor frustrasjon blant Oslo-innbyggerne mot en Molde-ordfører generelt og mot distrikts-Norge spesielt.

Hvordan kunne dette skje?

Ordfører Torgeir Dahl var påfølgende lørdag usikker på hvordan brevets budskap kunne «slå igjennom». Derfor ringte han kl. 15.41 til samme mann som hjalp ham med medieråd før NRKs «Politisk kvarter» tidligere i vinter.

Svaret fra statssekretær Peder Weidemann Egseth kom raskt: Kl. 17.07 ringte VG til Dahl som selvsagt var villig til å svare på spørsmål. Uten å kreve sitatsjekk.

VG jobbet med saken. Tidlig søndag morgen kl. 06.06 lå saken på vg.no: «Dahl mener at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket. «Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier ordføreren.» Skrev altså VG.

Deretter eksploderte det.

Byrådsleder Raymond Johansen (RJ) visste hvordan han kunne drepe ordførerens kritikk. Han valgte å overse den åpenbare kritikken mot ham selv og la all sin tyngde på siste del av Dahls retoriske spørsmål.

Det gjorde han velberegnet – og med full støtte fra media i Oslo: «Jeg synes Torgeir Dahls angrep på Oslo-folk er usmakelig ... Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet.»

Dette ble lest av innbyggerne i Oslo på det som skulle bli den definitivt tyngste dagen på over fire måneder.

Søndag 28.2 skinte sola i Oslo. Folk var ute i det fri: «Skal vi endelig se slutten på restriksjonene fra byrådet?»

Raymond Johansens tilsvar var en kommunikasjonsfaglig innertier. Han visste at innbyggerne ikke lenger ville kritisere ham når Oslo om få timer stenger ned – igjen. De ville nå rette sitt sinne mot en ordfører i Molde.

Mandag fulgte VG opp i papiravisa med den tabloide overskriften «By mot land» øverst på forsiden. Der siterte de Johansens første setning i intervjuet ovenfor.

Det som står i en avis er «selvsagt sant», og Oslomedia fulgte opp. Byens journalister syntes å ha sin egen NATO-doktrine: «Et angrep på noe i Oslo, er et angrep på oss alle».

Oslo-journalister og redaktører overgikk hverandre i å sette de verst mulige merkelapper på Molde-ordføreren. «Hate, hate, hate Molde by» var overskriften på et av de mange «intellektuelle» bidrag. I tillegg ble det spunnet en konspirasjonsteori om at dette var noe Dahl opplagt ikke kunne stå bak, men at det var en drittpakke fra Høyre-ledelsen!

Den fjerde statsmakt malte sammen med politikere et narrativ med sin bredeste pensel. Dahl var nå så spedalsk at moldensere i Oslo, Norge og Molde(!) følte de må ta avstand fra ham.

Men intensjonen i Dahls betimelige ytring ble delt av en rekke ordførere, politikere og innbyggere i det øvrige land. Den ble slått til bakken av dem som sterkest skulle sikre den: Pressen.

Tirsdag 2.mars innkalte statsministeren til pressekonferanse for å fortelle at hun hadde irettesatt sin egen medarbeider for hans bidrag og at hun hadde beklaget overfor Raymond Johansen. Johansen tok imot beklagelsen med lettelse.

Sistnevnte visste dessuten at han fikk i pose og sekk:

– en beklagelse fra statsministeren

– ekstra doser med vaksine fra resten av Norge når Oslo ikke hadde klart å skjevfordele internt

– økt støtte fra både Oslo-media og innbyggere.

Samme kveld sendte nok Johansen en takkebønn til den fjerde statsmakt avdeling Oslo.

Historikeren og Pulitzer-prisvinnende journalist Anne Applebaum ga nylig ut boka «Demokratiets svanesang». Hun analyserer det liberale demokratiets negative utvikling under press fra ulike krefter. Også av medier som svikter sin rolle og sjøl bidrar med konspirasjonsteorier og utfrysing.

Alle tilhengere av et liberalt demokrati i Norge bør lese boka og reflektere nøye over den siste tids hendelser i lys av den.